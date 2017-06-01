Monster casino

Monster casino — онлайн казино, в котором представлен по-настоящему огромный выбор игр: от классических настольных игр и лайв казино дл скретч-карт и других игр с мгновенным выигрышем. Однако особенное место в Monster casino занимают видео слоты от самых разных разработчиков, включая такие топовые компании как NetEnt, NextGen, IGT, Microgaming и другие. Казино предлагает ряд привилегий для новых игроков, и станет отличным выбором для тех, кто хочет играть в движении. Благодаря удобному веб-интерфейсу, игроки всегда находятся в курсе лучших предложений казино, а надёжная поддержка в чате и наличие самых популярных платёжных решений делает казино ещё более удобным для игроков.

Партнёрские отчисления : RevShare от 35%

Топовые источники трафика : SEO, PPC, SMM, Email, Streaming

Страны : UK, CA, DE

Другие страны: NO, NZ, IE, FI

Gambola Casino

Gambola Casino — онлайн платформа, предлагающая игры как топовых разработчиков, как NetEnt, Microgaming, Quickspin, Play’nGo и других, так и менее известные казино игры. Gambola Casino — отличный выбор для тех, кто ищет возможность разнообразной игры на одной платформе, поскольку в казино представлены игры самых разных направленностей: от слотов и настольных игр до карточных игр и лайв казино. Gambola также предлагает щедрые приветственные бонусы на депозит, которые привлекают новых игроков в казино. Также стоит отметить простой в использовании веб-сайт и надёжные способы оплаты.

Партнёрские отчисления : RevShare от 35%

Топовые источники трафика : Google AdWords, SEO

Страны : SE, FI, DE

Другие страны: CA, NO, JP

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