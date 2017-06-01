Yebo Casino

Yebo Casino станет отличным выбором для самых разных игроков, вне зависимости от бюджета и игровых предпочтений. Казино легко доступно как с мобильных устройств, так и с десктопа, и предлагает по-настоящему широкий выбор игр. Игроков в Yebo Casino ждут постоянные акции и бонусы, а специально для новых игроков в казино предусмотрен набор вступительный бонусов, а также бонусы на депозит и бесплатные спины. Наряду с джекпотом и настольными играми (рулетка, кости, блэкджек, баккара), в казино представлено более 500 наименований слотов и видеопокер.

Партнёрские отчисления : RevShare от 35%

Топовые источники трафика : Organic, PPC, E-mail

Страны: ZA

Punt Casino

Punt Casino — одно из самых популярных мобильных казино Южной Африки, которое предлагает игрокам множество тематических слотов и других развлечений. В казино существует набор всевозможных бонусов: приветственные бонусы, кэшбэк, VIP-бонусы и ежедневные бонусы – большинство из них доступны для всех игроков: как для новых, так и для действующих. У казино есть удобная мобильная версия, а широкий выбор вариантов ввода и вывода средств (включая Bitcoin) делает процесс игры в Punt Casino ещё проще. В Punt Casino удобный интерфейс, надёжная поддержка в чате и есть многие популярные платёжные решения.

Партнёрские отчисления : RevShare от 35%

Топовые источники трафика : Organic, PPC, E-mail

Страны: ZA

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