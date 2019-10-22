21.com
Онлайн казино 21.com создано профессионалами с многолетним опытом работы в iGaming индустрии, поэтому способно оправдать ожидания даже самых требовательных игроков. Для удержания существующих игроков, казино предлагает бонусы и систему поощрений, независимую от количества побед или проигрышей. 21.com предлагает сотни слотов, лайв казино, классические настольные игры, постоянные акции, и щедрые приветственные бонусы для новых игроков. Свяжитесь с нами, чтобы получить доступ к этому офферу уже сегодня!
- Партнёрские отчисления: RevShare от 35%
- Топовые источники трафика: Google AdWords, SEO
- Топовые страны: NO, FI, NL
- Другие страны: CA, NZ, DE, JP
Betzest
Betzest — это онлайн платформа для ставок и оператор казино, которым управляет команда опытных профессионалов с богатым опытом в сфере iGaming и онлайн ставок. Сегодня Betzest имеет прочную репутацию надёжного оператора, предлагающего топовые коэффициенты на различные спортивные события по всему миру, а также возможность делать ставки в режиме реального времени. Что касается казино, в Betzest игроков ждёт широкое разнообразие высококачественных слотов, настольных игр и фирменных слотов Betzest, а также бонусы и бесплатные спины. Качественная онлайн-поддержка, не прекращающиеся акции по привлечению новых игроков, и широкий выбор промо материалов. Начните работать с этим оффером уже сегодня!
- Партнёрские отчисления: RevShare от 35%
- Топовые источники трафика: SEO, PPC
- Топовые страны: NO, FI, DE
- Другие страны: AT, CH, AU, CA, NZ, ZA, BR
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