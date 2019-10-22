21.com

Онлайн казино 21.com создано профессионалами с многолетним опытом работы в iGaming индустрии, поэтому способно оправдать ожидания даже самых требовательных игроков. Для удержания существующих игроков, казино предлагает бонусы и систему поощрений, независимую от количества побед или проигрышей. 21.com предлагает сотни слотов, лайв казино, классические настольные игры, постоянные акции, и щедрые приветственные бонусы для новых игроков. Свяжитесь с нами, чтобы получить доступ к этому офферу уже сегодня!

Партнёрские отчисления : RevShare от 35%

Топовые источники трафика : Google AdWords, SEO

Топовые страны : NO, FI, NL

Другие страны: CA, NZ, DE, JP

Betzest

Betzest — это онлайн платформа для ставок и оператор казино, которым управляет команда опытных профессионалов с богатым опытом в сфере iGaming и онлайн ставок. Сегодня Betzest имеет прочную репутацию надёжного оператора, предлагающего топовые коэффициенты на различные спортивные события по всему миру, а также возможность делать ставки в режиме реального времени. Что касается казино, в Betzest игроков ждёт широкое разнообразие высококачественных слотов, настольных игр и фирменных слотов Betzest, а также бонусы и бесплатные спины. Качественная онлайн-поддержка, не прекращающиеся акции по привлечению новых игроков, и широкий выбор промо материалов. Начните работать с этим оффером уже сегодня!

Партнёрские отчисления : RevShare от 35%

Топовые источники трафика : SEO, PPC

Топовые страны : NO, FI, DE

Другие страны: AT, CH, AU, CA, NZ, ZA, BR

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