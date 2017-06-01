Betano

Betano — новый игрок на рынке онлайн казино, обладающий богатым набором различных игр и по-настоящему привлекательным дизайном продукта. Казино работает по лицензии министерства финансов Австрии, поэтому ГЕО Betano на сегодняшний день ограничены Германией и Австрией. Для новых игроков казино приготовило приятные приветственные бонусы, который дают до 100 евро и 200 бесплатных спинов. Betano не отстаёт от ведущих онлайн казино и в сферах удобного пользовательского интерфейса, наличии мобильной платформы и профессиональной поддержки. Если вы в поисках оффера для работы в Германии и Австрии, напишите нам, и начните работать с Betano уже сегодня.

Партнёрские отчисления : RevShare от 35%

Топовые источники трафика : SEO

Страны: DE, AT

Luckia

Luckia — это онлайн платформа с возможностью играть в онлайн казино и делать ставки на крупнейшие спортивные события в мире. Сегодня Luckia открыто только в Испании, где предлагает не только приветственные бонусы для новых игроков, но и даёт игрокам возможность еженедельно отыгрывать потраченные в казино деньги. Казино разработало ряд программ для удержания игроков, таких как слот-турниры и разнообразные спортивные бонусы (для тех, кто любит делать ставки на самые популярные виды спорта в мире). В Luckia представлен широкий выбор игр: от рулеток до блэкджека, и от баккары до лайв казино. Для удобства пользования, казино имеет мобильное приложение, доступное для Android и iOS, что делает работу с ним ещё выгоднее. Свяжитесь с нами, и наши менеджеры помогут вам в запуске оффера в кратчайшие сроки.

Партнёрские отчисления : RevShare от 35%

Топовые источники трафика : SEO

Страны: ES

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