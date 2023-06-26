Affiliate-менеджер

Мы ищем амбициозного Affiliate-менеджера для привлечения новых партнеров и выстраивания продуктивной работы с текущими. Для нас важны крутые коммуникативные скилы и желание постоянно совершенствовать навыки продаж. Если это про тебя, с удовольствием с тобой познакомимся! Заполни форму и нажимай кнопку "откликнуться" ниже:) Чем предстоит заниматься: Развивать действующих паблишеров и доводить до хорошего финансового результата новых Проводить аналитику потока трафика своих паблишеров и искать пути оптимизации Анализировать и изучать рынок iGaming для более качественной работы со своими паблишерами Выстраивать продуктивное взаимодействие со смежными отделами по вопросам и задачам своих паблишеров (делать так, чтобы задачи закрывались в срок и качественно) Ты наш идеальный кандидат, если: Умеешь вести переговоры Свободно выражаешь свои мысли на английском языке (от В2 и выше) Активно интересуешься всеми трендами, имеешь тягу к новым знаниям Наши пожелания: Опыт работы в партнерском маркетинге или активных продажах не менее 1 года Понимание сферы affiliate-маркетинга Понимание интернет индустрии, различных источников трафика и онлайн маркетинга Понимание основ продаж Мы предлагаем: Динамичный и быстроразвивающийся бизнес и ресурсы Минимум бюрократии, работу на результат. Мы работаем вместе, чтобы помочь вам реализовать ваши амбиции, а компании — расти Гибкое начало рабочего дня Уютный офис Насыщенную корпоративную жизнь: от походов в музеи до rave-вечеринок Компенсацию расходов на спорт, английский язык и другие профессиональные курсы Подарки на День Рождения (ведь мы не можем пройти мимо такого события) Реферальная система — бонус за приведенного сотрудника

Откликнуться на вакансию