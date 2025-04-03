Ads Approved — это сервис, специализирующийся на создании качественных White Page (Safe Page). Здесь предлагают надежное решение для рекламных кампаний пользователей, обеспечивая высокое качество и безопасность.
Преимущества IRENT:
— 20+ высокодоходных сеттингов: Plinko, Aviator, Bonanza, Balloons и другие;
— Технология Justlink: трехуровневый трекинг для минимальных потерь трафика;
— Индивидуальная настройка: полный контроль отображения офферов в приложении;
— Встроенная защита: клоакинг и генератор WhitePage против банов;
— Мощный конструктор прелендингов для максимальной конверсии;
— Гибкие тарифы: безлимитные инсталлы и командный доступ на выгодных условиях;
— Экспертная поддержка 24/7 с гарантией решения вопросов.