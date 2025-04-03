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IRENT

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IRENT — один из первых сервисов аренды iOS-приложений для Gambling и Betting, работающий с 2021 года. Международная команда создает технологичные решения для вебмастеров, обеспечивая стабильный заработок в любых условиях.

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Преимущества IRENT:

— 20+ высокодоходных сеттингов: Plinko, Aviator, Bonanza, Balloons и другие;

— Технология Justlink: трехуровневый трекинг для минимальных потерь трафика;

— Индивидуальная настройка: полный контроль отображения офферов в приложении;

— Встроенная защита: клоакинг и генератор WhitePage против банов;

— Мощный конструктор прелендингов для максимальной конверсии;

— Гибкие тарифы: безлимитные инсталлы и командный доступ на выгодных условиях;

— Экспертная поддержка 24/7 с гарантией решения вопросов.

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Adspect.ai — гибкий облачный сервис для защиты CPA-офферов и лендингов от нежелательного трафика.

Антидетект браузер
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Выбирай топовые офферы под любой тип трафика

Увеличь свой доход с RevenueLab – экспертом iGaming индустрии в аффилейт маркетинге. Мы объединяем аффилиатов и рекламодателей и помогаем получать максимум прибыли от трафика

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