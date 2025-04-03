PWA. Market

Ads Approved — это сервис, специализирующийся на создании качественных White Page (Safe Page). Здесь предлагают надежное решение для рекламных кампаний пользователей, обеспечивая высокое качество и безопасность.
Ключевые преимущества:
— 100+ готовых шаблонов — яркие, агрессивные и брендовые дизайны
— Парсинг дизайнов из Google Play + загрузка видео с YouTube
— Бесплатное подключение своих доменов
— Интерактивные прелендинги, надежная клоака, white pages и умные Push-уведомления
— Оптимизация трафика под инсталлы, регистрации и депозиты
— Экспертная поддержка 24/7 с гарантией быстрого решения вопросов