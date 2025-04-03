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PWA. Market

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PWA.Market — это инновационный конструктор для создания PWA-приложений под любые ниши. Сервис уже выбрали 10 000+ пользователей, создавших 60 000+ PWA со средним ROI 80%. Процесс разработки и настройки занимает всего несколько минут и состоит из 6 простых шагов. Поддержка доступна на русском, украинском и английском языках.

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Ключевые преимущества:

—  100+ готовых шаблонов — яркие, агрессивные и брендовые дизайны

— Парсинг дизайнов из Google Play + загрузка видео с YouTube

—  Бесплатное подключение своих доменов

—  Интерактивные прелендинги, надежная клоака, white pages и умные Push-уведомления

—  Оптимизация трафика под инсталлы, регистрации и депозиты

—  Экспертная поддержка 24/7 с гарантией быстрого решения вопросов

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