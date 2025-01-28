KeyProxy — надёжные прокси для всех ваших нужд. Высокая скорость, стабильность и защита данных.
Преимущества RentAcc:
Интеграция с рекламными площадками по API: пополнение, трансфер, создание аккаунтов и т.д.
Все популярные источники трафика в одном месте: Facebook, BIGO, Moloco, Google, KWAI, Mintegral.
Управление балансами аккаунтов и виртуальных карт из единой платформы.
Аккаунты под White Hat и Black Hat вертикали.
Выпуск виртуальных карт для оплаты рекламы.
Техническая поддержка 24/7.
Для крупных клиентов — индивидуальные условия: комиссия до 0% и кэшбэк.