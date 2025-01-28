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AgencyAccounts

RentAcc

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RentAcc — сервис аренды агентских аккаунтов и виртуальных карт с автоматизированной платформой для мгновенного доступа и моментального пополнения. Он позволяет запускать и вести рекламные кампании в популярных источниках трафика. С RentAcc вы получаете гибкие условия, круглосуточную поддержку и экономию бюджета за счёт конкурентных ставок.

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Преимущества RentAcc:

  • Интеграция с рекламными площадками по API: пополнение, трансфер, создание аккаунтов и т.д.

  • Все популярные источники трафика в одном месте: Facebook, BIGO, Moloco, Google, KWAI, Mintegral.

  • Управление балансами аккаунтов и виртуальных карт из единой платформы.

  • Аккаунты под White Hat и Black Hat вертикали.

  • Выпуск виртуальных карт для оплаты рекламы.

  • Техническая поддержка 24/7.

  • Для крупных клиентов — индивидуальные условия: комиссия до 0% и кэшбэк.

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