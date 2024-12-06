CLOAK.IT – топовый сервис фильтрации трафика, который помогает аффилиатам и брендам выявлять и фильтровать ботов и другой нежелательный трафик.
Преимущества AQUM:
100% прохождение чекеров, проверено на fv.pro и подтверждено пользователями.
Реальные и уникальные отпечатки, без подмен и утечек.
Инструменты для мультиаккаунтинга, фарма и обхода региональных ограничений.
Шаблоны профилей, массовое создание и функция быстрых профилей.
Массовый импорт куки и прокси файлов, Cookie Robot и Drag & Drop Cookies.
Поддержка работы в команде через десктоп или мобильную версию.
Автоматизация через API и библиотека расширений с возможностью добавления собственных.