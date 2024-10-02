Cloud-filter — профессиональный сервис для фильтрации трафика с любых источников. Обеспечьте безопасность и эффективность ваших данных!
Преимущества Linken Sphere:
Два режима встроенного антидетекта, включая гибридный с адаптивными настройками
Быстрое переключение между предустановками и создание сессий в один клик
Массовый импорт аккаунтов и файлов cookie
Умное управление окнами на базе реального Chrome
Гибкая система настройки интерфейса
Командный доступ с настраиваемыми рабочими столами
Веб-эмулятор браузера для мобильных устройств