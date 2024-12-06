hoax.tech — клоакинг-сервис c JS-фингерпринтингом и системой фильтрации трафика для обнаружения продвинутых ботов и модераторов, неотличимых от обычных пользователей.
Преимущества AdPay:
Трастовые BINы и поддержка 3D secure support
Выпуск неограниченного количества готовых к использованию карт в один клик
Один из самых низких % на рынке – от 1% и расширенная система лояльности
Возможность работы и управления командой
Минимальный Top Up – $50
VIP-поддержка и возможность кастомизированного функционала
Пополнение за считанные минуты