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Платежные карты

Pay2.House

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Pay2.House - это современный мультифинансовый инструмень, работающий  и специализирующийся на быстрых, безопасных и многофункциональных платёжных решениях для бизнеса и частных пользователей.

Компания активно развивается, предлагая услуги в области мультивалютных переводов, виртуальных карт, массовых выплат и работы с криптовалютой.

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Преимущества Pay2.House:

  • Мгновенные переводы – на балансы сервисов, Push.House, Cloaking.House, Tether USDT (TRC20), Capitalist, список который с каждым днем увеличивается

  • Удобные методы пополнения счета - USDT, Capitalist, WIRE

  • Безлимитный выпуск виртуальных карт с лимитами до 100 000$

  • Виртуальные карты для оплаты различных сервисов, а также с возможностью подключения Apple/Google Pay для быстрых и удобных платежей

  • Сервис поддерживает счета в нескольких валютах, включая USD, EUR и USDT

  • Высокие лимиты на биллинг по картам

  • Обмен валюты без задержек - пользователи могут легко конвертировать средства с одного валютного счета на другой с помощью функции обмена валюты

  • Удобный личный кабинет - полный контроль операций

  • Мощное API - для арбитражных команд, управляй командой с Pay2.House

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