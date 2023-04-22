Лучшие Партнерские Программы для Новичков от RevenueLab

Благодаря партнерке, компания привлекает дополнительное число клиентов и увеличивает собственную прибыль. Такая стратегия действует в различных сферах, в том числе – в букмекерских конторах и онлайн-казино.

Многие площадки предлагают свои партнерки, что приводит к пополнению аудитории этих интернет-заведений. Игорные сайты заинтересованы в партнерах, которые способствуют привлечению трафика. Чем больше людей попадет на конкретную площадку, тем выше окажутся показатели этого букмекера или казино.

Для привлечения своих клиентов платформы используют различные методы. Это реклама, привлекательная система бонусов, программа лояльности и многое другое. Арбитраж трафика входит в данную группу.

Партнерки выгодны обеим сторонам. Владельцы сайтов получают больше аудитории и прибыли. Вебмастеры зарабатывают за счет привлечения этих клиентов. В итоге происходит эффективное взаимодействие.

Заработок новичку складывается из конкретной схемы, она может быть следующих видов:

RevShare – процент от прибыли;• процент от суммы депозитов;•

CPA – фиксированный доход за регистрацию активного пользователя;•

Гибридная – CPA с процентом от прибыли или депозитов.

Выбор партнерки для новичков

Партнерские программы для начинающих – это отличная возможность получать пассивный доход в интернете. Достаточно разместить нужную ссылку на своем сайте, канале или аккаунте в соцсетях, после чего вы будете перенаправлять трафик.

Сегодня существует множество различных партнерок. Неопытному пользователю бывает трудно сориентироваться в этом обилии. Для облегчения задачи необходим список наиболее востребованных вариантов.

В этой статье мы расскажем о лучших партнерских программах для начинающих. Сюда входят предложения от 1xBet, 1Win, Parimatch, PokerStars, BetWinner, PinUp, Bwin, William Hill, Bitstarz и Betmaster.

Статья создана в жанре дисклеймер – выражает субъективное мнение автора, не является критерием истины и не призывает к каким-либо конкретным действиям. Материал основан на оценке со стороны специалистов платформы RevenueLab. Каждый читатель сможет изучить представленные партнерки для новичков и сделать выбор на основании своих выводов.

1xBet

Платформа 1xBet была создана в 2007 году. Сегодня она объединяет онлайн-казино и букмекерскую контору. Это узнаваемый бренд, пользующийся популярностью среди гемблеров и бетторов.

Ежедневно платформу посещает более 700 тыс. человек. Клиентам предлагается выгодная система бонусов. Люди, попавшие на этот сайт, охотно играют в слоты и совершают спортивные ставки.

По этой партнерке можно получить до 40% прибыли с каждого привлеченного игрока. Необходимо сгенерировать ссылку и установить ее на свою площадку. Для видеоконтента предлагается вариант с промокодами.

1Win

1Win это еще одна платформа, объединяющая казино и букмекерскую контору. Площадка пользуется большой популярностью на постсоветском пространстве. Оператор предлагает выгодный приветственный бонус и кэшбэк, чем привлекает многих игроков.

Партнеры этого казино могут успешно монетизировать трафик. Платформа востребована как для бетторов, так и для гемблеров. Партнерская программа работает по 3 направлениям: RevShare, CPA и гибридная.

Она приносит от 50% дохода с прибыли игрока и до $200 с каждого лида. Партнер сам выбирает нужную ему модель. Для старта необходимо установить ссылку или промокод. Партнерка хорошо подходит для лендингов.

Parimatch

Это известный международный бренд в сфере беттинга и гемблинга. Parimatch – авторитетный букмекер, который сотрудничает с известными футбольными клубами Европы. Это «Ювентус», «Челси», «Эвертон», «Лестер Сити».

Компания начала работу в конце 90-х. Она дает возможность зарабатывать на арбитраже трафика. Вы получаете доход с прибыли, от регистрации пользователя или выбираете смешанную модель.

Партнерка привлекает клиентов из 15 стран, причем география трафика будет расширяться. Вебмастеры получают полный пакет с промоматериалами, который включает в себя баннеры, лендинги и приложения. Это дает возможность для реализации различных творческих задумок.

PokerStars

Покер Старз – крупнейшая онлай-площадка для игры в покер. Она пользуется огромной популярностью среди любителей этой карточной игры. На платформе доступны все разновидности покера.

Это отличная партнерская программа для начинающих, поскольку имеется немало желающих приобщиться к покер-руму. Партнеры получают комиссию за вознаграждение. Конкретная сумма зависит от дохода, который принес зарегистрированный человек.

В PokerStars проходят постоянные акции, стимулируя к привлечению новых пользователей. Предлагаются бонусы для новичков и активных игроков, благодаря чему люди задерживаются на этой платформе.

BetWinner

Это популярная букмекерская контора, открывшаяся в 2007 году. BetWinner предлагает своим клиентам широкую линию с множеством вариантов для ставок, привлекательную систему бонусов, а также простой и удобный интерфейс.

Партнерка этого букмекера позволяет получать 25-40% с прибыли привлеченного пользователя. Действует и модель CPA – она приносит $20-100 с каждого зарегистрированного клиента.

Это эффективная партнерская программа для начинающих, которые хотят сфокусироваться на беттинг направлении. Поставляя качественный трафик, можно хорошо зарабатывать с помощью BetWinner.

PinUp

Казино ПинАп зарегистрировано в 2016 году на Кипре. Площадка получила распространение в Европе, в том числе – в странах СНГ. Игрокам предлагаются разнообразные бонусы. В ассортименте заведения представлено более 4 тыс. слотов. Имеются удобные приложения для мобильных устройств.

Партнерка PinUp работает с 2017 года. Казино выступает в роли прямого рекламодателя и хорошо платит вебмастерам за арбитраж трафика. Присоединиться к программе может любой пользователь.

Сайт партнерки оформлен в характерном для этого казино стиле. PinUp предлагает несколько вариантов оплаты. По нашему мнению, выгоднее всего выбирать схему RevShare. Казино предлагает различные промоматериалы: прямые ссылки, баннеры, лендинги и видео.

Bwin

Платформа Bwin объединяет букмекера и онлайн-казино. Площадка работает по лицензии Гибралтара и принимает спортивные ставки с 1997 года. Новички получают приветственный бонус до 200 евро, действуют программы и для активных клиентов.

Благодаря партнерке Bwin, можно зарабатывать 25-35% от дохода привлеченных пользователей. Программа одинаково эффективна в гемблинге и беттинге. Она подойдет начинающим и опытным вебмастерам, а также владельцам сообществ в соцсетях.

Вывод средств с аккаунта партнерки возможен при сумме от 100 фунтов. Деньги перечисляются на банковские карты, счета, электронные кошельки и различные платежные системы.

William Hill

Это одна из старейших букмекерских контор в мире. William Hill была основана в 1934 году и пользуется огромным авторитетом в мире беттинга. С появлением и развитием интернета контора распространила свою деятельность и на сферу онлайн-ставок.

Партнерка букмекера помогает легко привлекать новых пользователей. Этому способствует известность и громкое имя конторы. Бетторы охотно имеют дело с надежным онлайн-заведением.

Партнерам предлагаются разнообразные промоматериалы. Действуют различные схемы получения дохода – процент от прибыли площадки, фиксированное вознаграждение за нового игрока, выплаты за субпартнеров.

Bitstarz

Казино Bitstarz начало свою деятельность в 2013 году. Площадка принимает доллары, евро, рубли и цифровые монеты. Она подходит игрокам, которые используют криптовалюту. Среди других плюсов стоит выделить красивый дизайн, удобный интерфейс и привлекательные бонусные пакеты.

Партнерка Bitstarz предельно проста – открытие профиля занимает пару минут. Достаточно зарегистрироваться и создать кампанию. Для привлечения игроков используется ссылка или рекламный баннер.

Партнерка принесет 25-40% с проигрыша привлеченного вами пользователя. Конкретный процент зависит от суммы дохода казино. Выплаты осуществляются в евро или биткоинах. Чтобы начать зарабатывать, необходимо привести как минимум 3 клиентов.

Betmaster

Площадка зарегистрирована в 2014 году, она принимает онлайн-ставки на спорт и в казино. Новые клиенты заведения получают бонус на первый депозит. Активным пользователям полагается еженедельный кэшбэк.

В линии букмекера множество видов спорта. Отдельных слов заслуживают удобная навигация и красивый дизайн сайта. Для владельцев смартфонов и планшетов предусмотрено специальное приложение.

Betmaster – хороший выбор партнерки для новичков. Она может приносить до 60% от дохода привлеченного клиента. Букмекер предоставляет подробную отчетность и производит быстрые выплаты. Регистрация в программе не займет много времени. Условия сотрудничества можно обсудить с менеджером.

Выбираем арбитраж трафика для начинающих

В статье представлен каталог лучших партнерских программ для начинающих. Для выбора конкретной платформы необходимо проанализировать их особенности и условия партнерок. Важно, чтобы конкретный инструмент соответствовал стратегии, которую вы намерены использовать.