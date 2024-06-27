Трекеры в партнерском маркетинге: что это и как правильно использовать

В этой статье мы рассмотрим важность автоматических трекеров. Расскажем, как использовать их с максимальной эффективностью, и приведем лучшие трекеры ссылок, чтобы помочь паблишерам оптимизировать работу. А при необходимости — еще и продемонстрировать свой вклад в успех бренда в конкретных цифрах.

КАК РАБОТАЕТ ТРЕКИНГ ССЫЛОК

Трекинг фиксирует ключевые точки данных на протяжении всего пути клиента, что позволяет брендам точно отслеживать конверсии и вознаграждать паблишеров за их усилия. Есть несколько распространенных методов трекинга:

Отслеживание с помощью файлов cookie: Веб-сайты хранят небольшие файлы данных (cookie) в браузерах пользователей для мониторинга их активности. С их помощью можно отследить посещенные страницы и время, проведенное на них, клики и переходы. Хотя этот метод широко используется, он сталкивается с трудностями по мере роста озабоченности по поводу конфиденциальности и увеличения ограничений браузеров.

Отслеживание с помощью URL-адреса обратной передачи: В этом методе, не использующем файлы cookie, применяются невидимые URL-адреса для передачи данных о конверсиях между продавцом и маркетологом. Например, ID партнера, время и дата клика, географическое положение, параметры устройства. Он обеспечивает большую точность и безопасность, укрепляя доверие между паблишерами и брендами.

Отслеживание с помощью пикселей: Фрагмент кода (пиксель), встроенный на веб-страницу (обычно на страницу подтверждения), отслеживает конверсии, когда на нее попадает клиент, перешедший по партнерской ссылке. А конкретно: дата и время посещения, ID партнера, детали целевого действия, IP-адрес пользователя. Пиксели также можно использовать в электронных письмах, что дает паблишерам более широкое представление о партнерском трафике.

Отслеживание партнерских ссылок с помощью цифрового отпечатка: Используя уникальные настройки и характеристики браузера, этот метод идентифицирует пользователей на разных веб-сайтах, не полагаясь на файлы cookie. Так можно получить информацию о браузере пользователя, разрешении экрана, языковых настройках, характеристиках устройства. Точность и способность обходить ограничения, связанные с файлами cookie, делают этот способ многообещающим решением на будущее.





ЗАЧЕМ ОТСЛЕЖИВАТЬ ССЫЛКИ?

Трекеры ссылок помогает раскрыть весь потенциал партнерских программ.

Принятие решений на основе данных: Отслеживание дает представление о том, какой контент, продукты и каналы находят наибольший отклик у вашей аудитории.

Измерение эффективности: Позволяет выйти за рамки поверхностных показателей, таких как количество кликов. Например, после завершения целевого действия невидимый URL-адрес обратной передачи отправляет детальную информацию о конверсии: сумму покупки, дату и время транзакции, ID продукта. Это дает возможность проанализировать весь путь пользователя от клика до конверсии.

Понимание вашей аудитории : Объединение данных о партнерских программах с аналитикой вашего сайта помогает определять наиболее ценные источники трафика.

Оптимизация вашей стратегии: Выявляет неэффективный контент и вносит улучшения, основанные на реальных данных. Можно экспериментировать с различными подходами, отслеживать их влияние и постоянно совершенствовать свою стратегию.

Справедливая компенсация: Отслеживание предоставляет конкретные доказательства вашего вклада в успех бренда. Вы можете использовать эти данные при переговорах с партнерами, чтобы гарантировать получение заслуженной компенсации.

Защита дохода: Помогает быстро находить и исправлять неработающие ссылки, предотвращая потерю кликов и дохода. Отслеживание гарантирует, что вы не упускаете деньги из-за устаревших или неработающих ссылок.





ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОЧНОЙ АТРИБУЦИИ

Представьте, что клиент узнает о продукте из вашего увлекательного обзора, а затем приобретает его, перейдя по партнерской ссылке на другом ресурсе. Атрибуция нужна, чтобы установить, что именно вы привели клиента – и заслуживаете компенсации. Бренды используют различные модели атрибуции, чтобы определить, какие именно партнеры заслуживают вознаграждения за продажу.

Атрибуция по последнему клику: Вознаграждает партнера, ссылка которого непосредственно предшествовала продаже. Она проста, но может не учитывать влияние паблишеров, которые способствовали первоначальному интересу.

Атрибуция по первому клику: Приписывает заслугу первому клику по партнерской ссылке клиента, признавая важность первоначального привлечения внимания и создания интереса.

Линейная атрибуция: Вознаграждает всех партнеров, участвующих в пути клиента, в равной степени.

Атрибуция на основе позиции: Присваивает разный вес различным этапам пути клиента. Первый и последний клики часто получают более высокое вознаграждение.

Атрибуция с учетом времени: Вознаграждения уменьшаются по мере удаления клиента от точки конверсии. Последний клик получает наибольшее вознаграждение, но другие партнеры, внесшие свой вклад ближе к продаже, также получают компенсацию.

Уникальные партнерские ссылки: Эти специализированные ссылки содержат уникальные идентификаторы, привязанные к конкретным паблишерам, что позволяет брендам отслеживать, какой партнер привел конкретного клиента на их сайт. Так обычно работают реферальные программы. Например, когда аффилиаты получают вознаграждение за привлечение новых вебмастеров в CPA-сеть.





ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ

Политика конфиденциальности: Браузеры все чаще ограничивают технологии отслеживания, такие как файлы cookie. Это вынуждает паблишеров адаптироваться и использовать альтернативы без файлов cookie, например URL-адреса обратной передачи и цифровые отпечатки.

Неточная атрибуция: Если клиент взаимодействует с несколькими партнерскими ссылками, прежде чем совершить покупку, точное распределение вознаграждения может стать сложным.

Технические проблемы: Неработающие ссылки и ошибки сервера могут нарушить процесс отслеживания, что приводит к потере данных и неточной отчетности. Эту проблему частично закрывает ПО и облачные трекеры ссылок.

Изменение поведения пользователей: Потребители все больше разбираются в онлайн-отслеживании и могут использовать блокировщики рекламы или браузеры, ориентированные на конфиденциальность, что затрудняет получение полной картины их пути.





В ЧЕМ ПОЛЬЗА ТРЕКЕРОВ ССЫЛОК

С этими проблемами справляются трекеры ссылок. Платформы для отслеживания партнерских программ предлагают ряд функций, призванных упростить отслеживание, анализ данных и повышение общей эффективности:

Сводная аналитика: Доступ ко всем данным о производительности на единой, удобной панели инструментов. Визуализируйте ключевые показатели, отслеживайте прогресс с течением времени и быстро выявляйте новые тенденции в поведении лидов.

Создание карты пути клиента: Трекер показывает, на какую страницу пришел пользователь и куда перешел далее перед тем, как совершить целевое действие. Выйдите за рамки простого отслеживания кликов и визуализируйте весь путь клиента от первоначального взаимодействия до конверсии. Определите точки соприкосновения, поймите поведение пользователей и укажите области для оптимизации.

Анализ эффективности контента: Получите подробное представление об эффективности отдельных элементов контента. Определите, какие статьи, обзоры и целевые страницы приводят к наибольшему числу конверсий, и адаптируйте свою контент-стратегию для достижения максимального эффекта.

Автоматическое создание ссылок: Исключите ручное создание ссылок и убедитесь, что в каждую ссылку встроены точные параметры отслеживания. Сэкономьте время и сократите количество ошибок, что позволит вам сосредоточиться на создании привлекательного контента.

Обнаружение и исправление неработающих ссылок: Защитите свой поток доходов, автоматически определяя и исправляя неработающие ссылки. Это обеспечит беспроблемный пользовательский опыт, а также предотвратит потерю конверсий и дохода.

ТОП 5 ТРЕКЕРОВ ССЫЛОК

Теперь посмотрим на конкретные примеры трекеров, которые могут пригодиться вам в работе:

Voluum





Программа отлично справляется с обработкой огромных объемов трафика, предоставляет подробные данные для углубленной оптимизации и предлагает надежную защиту от мошенничества с кликами. Из других полезных функций:





Аналитика в реальном времени.

Расширенное распределение трафика.

A/B-тестирование.

Комплексная система защиты от фрода и ботов.

Гибкие настройки отчетов.





Все это делает Voluum лучшим выбором для опытных маркетологов, управляющих масштабными кампаниями.

BeMob





Софт позволяет легко оптимизировать кампании по нескольким источникам трафика и партнерским сетям. Если говорить о конкретных плюсах, то это:





Интуитивно понятный интерфейс.

Подробная отчетность.

Быстрая настройка и интеграция с различными рекламными платформами.

Обширная база знаний и поддержка пользователей.

Надежная система защиты данных и конфиденциальности.





Доступность и удобство BeMob делают его популярным выбором для широкого круга пользователей.

Binom





Софт разработан для опытных арбитражников, которым требуется максимальная производительность и детальный анализ данных. Для этого в программе есть:





Быстрая обработка данных.

Подробные журналы кликов.

Надежные опции фильтрации.

Интуитивный и гибкий интерфейс.

Интеграция с другими платформами для оптимизации трафика.





Эти плюсы обеспечивают беспрецедентное понимание эффективности партнерских кампаний.





RedTrack





Предлагает широкий спектр функций для управления кампаниями, анализа данных и оптимизации производительности по различным источникам трафика. Сервис популярен благодаря:





Удобному интерфейсу,

Настраиваемым отчетам.

Удобной автоматизации.

Облачному хранению данных кампаний.

Многопользовательскому доступу.





RedTrack называют универсальным решением для маркетологов всех уровней





impact.com

Этот софт особенно популярен среди крупных аффилиатов, которые ищут комплексное решение для управления своими партнерскими отношениями. Программа предлагает:





Трекинг переходов между устройствами.

Расширенную аналитику.

Многоуровневую защиту от фрода.

Интеграцию с другими сервисами для оптимизации кампаний.

Поддержка API для автоматизации процессов.

Сервис impact.com делает акцент на построении взаимовыгодных отношений между брендами и паблишерами.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТРЕКИНГА

Внедрение эффективного программного обеспечения для отслеживания – это только начало. Чтобы по-настоящему добиться успеха в трекинге арбитража, необходимо постоянно оптимизировать сбор и применение данных:

Детально отслеживать показатели: Не ограничивайтесь отслеживанием общей производительности веб-сайта; отслеживайте отдельные страницы, ссылки и кампании, чтобы понять, какие элементы находят наибольший отклик у вашей аудитории. Такой детальный подход позволяет проводить целенаправленную оптимизацию и повышать рентабельность инвестиций.

Использовать автоматизацию: Используйте возможности программного обеспечения для автоматизации повторяющихся задач, таких как создание ссылок, создание отчетов и обнаружение неработающих ссылок. Это освобождает ценное время для создания контента и стратегического планирования.

Регулярно мониторить показатели: Недостаточно просто настроить отслеживание и забыть о нем. Регулярно анализируйте свои данные, выявляйте тенденции и соответствующим образом корректируйте свою стратегию. Проактивный подход к мониторингу гарантирует, что вы будете на шаг впереди.

Общаться с брендами: Поддерживайте открытую коммуникацию со своими партнерами по бренду. Делитесь данными отслеживания, обсуждайте передовой опыт и сотрудничайте в поиске решений, выгодных для обеих сторон.

Внедрение этих практик и трекеров ссылок, безусловно, сможет значительно повысить вашу эффективность. По мере того как арбитраж трафика продолжает развиваться, брендам и паблишерам крайне важно совершенствовать способы сбора и реализации данных, чтобы повышать доход и выстраивать более надежные отношения с партнерами.



