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Трекеры в партнерском маркетинге: что это и как правильно использовать

Трекеры — это программы, которые помогают отслеживать и анализировать действия пользователей, переходящих по партнерским ссылкам. Они собирают данные о кликах и конверсиях, позволяя аффилиатам оценить эффективность своих кампаний.

Трекинг и анализ данных лежат в основе любой маркетинговой ниши. Паблишеры и бренды отслеживают все: от просмотров до вовлеченности. Это нужно, чтобы лучше понимать свою целевую аудиторию и оптимизировать работу. 

В арбитраже трафика главным приоритетом становится трекинг ссылок. Без эффективного отслеживания партнерских ссылок паблишер действует вслепую, не имея возможности оптимизировать свою стратегию или точно измерять доходы.

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В этой статье мы рассмотрим важность автоматических трекеров. Расскажем, как использовать их с максимальной эффективностью, и приведем лучшие трекеры ссылок, чтобы помочь паблишерам оптимизировать работу. А при необходимости — еще и продемонстрировать свой вклад в успех бренда в конкретных цифрах.   

КАК РАБОТАЕТ ТРЕКИНГ ССЫЛОК

Трекинг фиксирует ключевые точки данных на протяжении всего пути клиента, что позволяет брендам точно отслеживать конверсии и вознаграждать паблишеров за их усилия. Есть несколько распространенных методов трекинга: 

  • Отслеживание с помощью файлов cookie: Веб-сайты хранят небольшие файлы данных (cookie) в браузерах пользователей для мониторинга их активности. С их помощью можно отследить посещенные страницы и время, проведенное на них, клики и переходы. Хотя этот метод широко используется, он сталкивается с трудностями по мере роста озабоченности по поводу конфиденциальности и увеличения ограничений браузеров.

  • Отслеживание с помощью URL-адреса обратной передачи: В этом методе, не использующем файлы cookie, применяются невидимые URL-адреса для передачи данных о конверсиях между продавцом и маркетологом. Например, ID партнера, время и дата клика, географическое положение, параметры устройства. Он обеспечивает большую точность и безопасность, укрепляя доверие между паблишерами и брендами.

  • Отслеживание с помощью пикселей: Фрагмент кода (пиксель), встроенный на веб-страницу (обычно на страницу подтверждения), отслеживает конверсии, когда на нее попадает клиент, перешедший по партнерской ссылке. А конкретно: дата и время посещения, ID партнера, детали целевого действия, IP-адрес пользователя. Пиксели также можно использовать в электронных письмах, что дает паблишерам более широкое представление о партнерском трафике.

  • Отслеживание партнерских ссылок с помощью цифрового отпечатка: Используя уникальные настройки и характеристики браузера, этот метод идентифицирует пользователей на разных веб-сайтах, не полагаясь на файлы cookie. Так можно получить информацию о браузере пользователя, разрешении экрана, языковых настройках, характеристиках устройства. Точность и способность обходить ограничения, связанные с файлами cookie, делают этот способ многообещающим решением на будущее.


ЗАЧЕМ ОТСЛЕЖИВАТЬ ССЫЛКИ?

Трекеры ссылок помогает раскрыть весь потенциал партнерских программ. 

  • Принятие решений на основе данных: Отслеживание дает представление о том, какой контент, продукты и каналы находят наибольший отклик у вашей аудитории. 

  • Измерение эффективности: Позволяет выйти за рамки поверхностных показателей, таких как количество кликов. Например, после завершения целевого действия невидимый URL-адрес обратной передачи отправляет детальную информацию о конверсии: сумму покупки, дату и время транзакции, ID продукта. Это дает возможность проанализировать весь путь пользователя от клика до конверсии.

  • Понимание вашей аудитории: Объединение данных о партнерских программах с аналитикой вашего сайта помогает определять наиболее ценные источники трафика. 

  • Оптимизация вашей стратегии: Выявляет неэффективный контент и вносит улучшения, основанные на реальных данных. Можно экспериментировать с различными подходами, отслеживать их влияние и постоянно совершенствовать свою стратегию.

  • Справедливая компенсация: Отслеживание предоставляет конкретные доказательства вашего вклада в успех бренда. Вы можете использовать эти данные при переговорах с партнерами, чтобы гарантировать получение заслуженной компенсации.

  • Защита дохода: Помогает быстро находить и исправлять неработающие ссылки, предотвращая потерю кликов и дохода. Отслеживание гарантирует, что вы не упускаете деньги из-за устаревших или неработающих ссылок.


ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОЧНОЙ АТРИБУЦИИ

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Представьте, что клиент узнает о продукте из вашего увлекательного обзора, а затем приобретает его, перейдя по партнерской ссылке на другом ресурсе. Атрибуция нужна, чтобы установить, что именно вы привели клиента – и заслуживаете компенсации. Бренды используют различные модели атрибуции, чтобы определить, какие именно партнеры заслуживают вознаграждения за продажу.

  • Атрибуция по последнему клику: Вознаграждает партнера, ссылка которого непосредственно предшествовала продаже. Она проста, но может не учитывать влияние паблишеров, которые способствовали первоначальному интересу.

  • Атрибуция по первому клику: Приписывает заслугу первому клику по партнерской ссылке клиента, признавая важность первоначального привлечения внимания и создания интереса.

  • Линейная атрибуция: Вознаграждает всех партнеров, участвующих в пути клиента, в равной степени.

  • Атрибуция на основе позиции: Присваивает разный вес различным этапам пути клиента. Первый и последний клики часто получают более высокое вознаграждение.

  • Атрибуция с учетом времени: Вознаграждения уменьшаются по мере удаления клиента от точки конверсии. Последний клик получает наибольшее вознаграждение, но другие партнеры, внесшие свой вклад ближе к продаже, также получают компенсацию.

  • Уникальные партнерские ссылки: Эти специализированные ссылки содержат уникальные идентификаторы, привязанные к конкретным паблишерам, что позволяет брендам отслеживать, какой партнер привел конкретного клиента на их сайт. Так обычно работают реферальные программы. Например, когда аффилиаты получают вознаграждение за привлечение новых вебмастеров в CPA-сеть.


ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ

Политика конфиденциальности: Браузеры все чаще ограничивают технологии отслеживания, такие как файлы cookie. Это вынуждает паблишеров адаптироваться и использовать альтернативы без файлов cookie, например URL-адреса обратной передачи и цифровые отпечатки.

Неточная атрибуция: Если клиент взаимодействует с несколькими партнерскими ссылками, прежде чем совершить покупку, точное распределение вознаграждения может стать сложным. 

Технические проблемы: Неработающие ссылки и ошибки сервера могут нарушить процесс отслеживания, что приводит к потере данных и неточной отчетности. Эту проблему частично закрывает ПО и облачные трекеры ссылок. 

Изменение поведения пользователей: Потребители все больше разбираются в онлайн-отслеживании и могут использовать блокировщики рекламы или браузеры, ориентированные на конфиденциальность, что затрудняет получение полной картины их пути.


В ЧЕМ ПОЛЬЗА ТРЕКЕРОВ ССЫЛОК

С этими проблемами справляются трекеры ссылок. Платформы для отслеживания партнерских программ предлагают ряд функций, призванных упростить отслеживание, анализ данных и повышение общей эффективности:

  • Сводная аналитика: Доступ ко всем данным о производительности на единой, удобной панели инструментов. Визуализируйте ключевые показатели, отслеживайте прогресс с течением времени и быстро выявляйте новые тенденции в поведении лидов. 

  • Создание карты пути клиента: Трекер показывает, на какую страницу пришел пользователь и куда перешел далее перед тем, как совершить целевое действие. Выйдите за рамки простого отслеживания кликов и визуализируйте весь путь клиента от первоначального взаимодействия до конверсии. Определите точки соприкосновения, поймите поведение пользователей и укажите области для оптимизации.

  • Анализ эффективности контента: Получите подробное представление об эффективности отдельных элементов контента. Определите, какие статьи, обзоры и целевые страницы приводят к наибольшему числу конверсий, и адаптируйте свою контент-стратегию для достижения максимального эффекта.

  • Автоматическое создание ссылок: Исключите ручное создание ссылок и убедитесь, что в каждую ссылку встроены точные параметры отслеживания. Сэкономьте время и сократите количество ошибок, что позволит вам сосредоточиться на создании привлекательного контента.

  • Обнаружение и исправление неработающих ссылок: Защитите свой поток доходов, автоматически определяя и исправляя неработающие ссылки. Это обеспечит беспроблемный пользовательский опыт, а также предотвратит потерю конверсий и дохода. 

ТОП 5 ТРЕКЕРОВ ССЫЛОК

Теперь посмотрим на конкретные примеры трекеров, которые могут пригодиться вам в работе:

Voluum 


Программа отлично справляется с обработкой огромных объемов трафика, предоставляет подробные данные для углубленной оптимизации и предлагает надежную защиту от мошенничества с кликами. Из других полезных функций:


  • Аналитика в реальном времени.

  • Расширенное распределение трафика.

  • A/B-тестирование.

  • Комплексная система защиты от фрода и ботов.

  • Гибкие настройки отчетов.


Все это делает Voluum лучшим выбором для опытных маркетологов, управляющих масштабными кампаниями.

BeMob 


Софт позволяет легко оптимизировать кампании по нескольким источникам трафика и партнерским сетям. Если говорить о конкретных плюсах, то это:


  • Интуитивно понятный интерфейс.

  • Подробная отчетность.

  • Быстрая настройка и интеграция с различными рекламными платформами.

  • Обширная база знаний и поддержка пользователей.

  • Надежная система защиты данных и конфиденциальности.


Доступность и удобство BeMob делают его популярным выбором для широкого круга пользователей.

Binom 


Софт разработан для опытных арбитражников, которым требуется максимальная производительность и детальный анализ данных. Для этого в программе есть:


  • Быстрая обработка данных.

  • Подробные журналы кликов.

  • Надежные опции фильтрации.

  • Интуитивный и гибкий интерфейс.

  • Интеграция с другими платформами для оптимизации трафика.


Эти плюсы обеспечивают беспрецедентное понимание эффективности партнерских кампаний.


RedTrack 


Предлагает широкий спектр функций для управления кампаниями, анализа данных и оптимизации производительности по различным источникам трафика. Сервис популярен благодаря:


  • Удобному интерфейсу, 

  • Настраиваемым отчетам.

  • Удобной автоматизации.

  • Облачному хранению данных кампаний.

  • Многопользовательскому доступу.


RedTrack называют универсальным решением для маркетологов всех уровней


impact.com 

Этот софт особенно популярен среди крупных аффилиатов, которые ищут комплексное решение для управления своими партнерскими отношениями. Программа предлагает:

  • Трекинг переходов между устройствами.

  • Расширенную аналитику.

  • Многоуровневую защиту от фрода.

  • Интеграцию с другими сервисами для оптимизации кампаний.

  • Поддержка API для автоматизации процессов.

Сервис impact.com делает акцент на построении взаимовыгодных отношений между брендами и паблишерами. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ТРЕКИНГА

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Внедрение эффективного программного обеспечения для отслеживания – это только начало. Чтобы по-настоящему добиться успеха в трекинге арбитража, необходимо постоянно оптимизировать сбор и применение данных:

Детально отслеживать показатели: Не ограничивайтесь отслеживанием общей производительности веб-сайта; отслеживайте отдельные страницы, ссылки и кампании, чтобы понять, какие элементы находят наибольший отклик у вашей аудитории. Такой детальный подход позволяет проводить целенаправленную оптимизацию и повышать рентабельность инвестиций.

Использовать автоматизацию: Используйте возможности программного обеспечения для автоматизации повторяющихся задач, таких как создание ссылок, создание отчетов и обнаружение неработающих ссылок. Это освобождает ценное время для создания контента и стратегического планирования.

Регулярно мониторить показатели: Недостаточно просто настроить отслеживание и забыть о нем. Регулярно анализируйте свои данные, выявляйте тенденции и соответствующим образом корректируйте свою стратегию. Проактивный подход к мониторингу гарантирует, что вы будете на шаг впереди.

Общаться с брендами: Поддерживайте открытую коммуникацию со своими партнерами по бренду. Делитесь данными отслеживания, обсуждайте передовой опыт и сотрудничайте в поиске решений, выгодных для обеих сторон.

Внедрение этих практик и трекеров ссылок, безусловно, сможет значительно повысить вашу эффективность. По мере того как арбитраж трафика продолжает развиваться, брендам и паблишерам крайне важно совершенствовать способы сбора и реализации данных, чтобы повышать доход и выстраивать более надежные отношения с партнерами.


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2024-06-27

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