В этой статье мы разберем, как правильно анализировать отказы, извлекать из них пользу и использовать этот опыт для достижения конечной цели — получения желаемой работы.
Календарь iGaming
мероприятий 2025
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Мероприятия iGaming
май 2025 г.
NEXT Summit: Valletta 20257 мая - 8Валетта, МальтаКлючевое событие для iGaming-операторов для обмена идеями, создания сетевых связей и формирования будущего индустрии.
SBC Summit Americas 202513 мая - 15Форт-Лодердейл, Флорида, США Крупнейшее мероприятие в сфере казино и спортивных ставок для Америки, собирающее более 10,000 профессионалов отрасли для нетворкинга и обмена знаниями.
iGaming Club Conference Malaga 202526 мая - 28Малага, ИспанияКлючевое событие в южной части Европы для обсуждения тем в области iGaming и сетевого взаимодействия.
июнь 2025 г.
SiGMA Asia 20251 июня - 4Манила, ФилиппиныКрупнейшая выставка в Азии, ежегодно собирающая лидеров iGaming индустрии для обмена идеями и выстраивания глобальных связей.
CasinoBeats Summit 202510 июня - 12МальтаКлючевое событие в мире iGaming, где ведущие эксперты и компании соберутся для обсуждения новых игровых технологий и обмена опытом.
Balkan iGaming Conference12 июня - 13Белград, СербияМасштабное мероприятие, посвященное развитию iGaming индустрии на Балканах и в СНГ и возможностям сотрудничества в регионе.
CANADIAN GAMING SUMMIT 202517 июня - 19Торонто, КанадаЗначимое событие для обсуждения регулирования онлайн-гемблинга в Онтарио и тенденций на канадском рынке iGaming.
G GATE CONF28 июня - 29Georgia, TbilisiПрисоединяйтесь к G GATE CONF — крупнейшей конференции в Igaming, где более 150 лидеров и экспертов обсуждают онлайн-бизнес, нетворкинг и конкурсы!
июль 2025 г.
iGB L!VE London 20251 июля - 4Лондон, ВеликобританияКрупнейшее европейское событие, посвященное iGaming, с участием ведущих профессионалов и экспертов отрасли.
All American Sport Betting Summit9 июля - 10Чикаго, СШАКрупное событие в индустрии спортивных ставок в Северной Америке, объединяющее ключевых игроков рынка для обсуждения актуальных трендов и стратегий.
август 2025 г.
LiGA (Latam iGaming & Affiliate) Summit6 августа - 7Лима, ПеруКлючевое событие для лидеров индустрии iGaming и спортивных ставок в Латинской Америке, где участники обсудят будущее рынка и заключат важные партнерские соглашения.
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