Этот кейс публикуем от лица нашего партнёра — команды 420Team. Со стороны revenuelab проект вёл менеджер и предложил индивидуальную конфигурацию: под email-трафик согласовали и настроили кастомные retention-воронки в рамках CPA-модели — направления, которое мы ведём и развиваем совместно с продуктами и партнёрами.

В результате партнер получил продукт, максимально адаптированный под его аудиторию и механику работы. Такой формат взаимодействия позволил протестировать стратегию в реальных условиях, сократить потери на некачественном трафике и получить конверсию, превышающую прогнозные показатели.

Вводные данные

Офферы: Golden Crown, Gamblezen, Gonzabet

ГЕО: AU, NZ, DE, AT, CA, NL

Период залива: июнь 2025 года

Всего лидов: 76 (FTD)

Средняя ставка по всем ГЕО: 250 EUR (CPA)

Средний процент апрува по всем ГЕО: ~95%

Расходы: $3500

Доход: $22 000

Профит: $18 500

ROI: 528%

Источник трафика: email

Немного предисловия

Всем привет!

На связи команда 420Team , и пока арбитражные медиа рассказывают вам, что email-рассылки мертвы, мы поделимся кейсом на $18 500 чистой прибыли, полученной с этих самых рассылок. Условия, которые нам дали revenuelab , оказали большое влияние на profit. Прежде чем перейдем к самому кейсу, давайте познакомимся с теми, кто никогда о нас не слышал.

Мы 420Team — молодая, но опытная команда, работающая преимущественно с email-рассылками, FB* и SEO-трафиком. Льем в основном gambling/betting на Европу. Как молодая команда может быть опытной? Все просто: большая часть ребят в арбитраже уже более 5 лет, хотя сама команда образована лишь в начале в 2024 года. За это время мы перепробовали более 20 различных ПП. В том числе прямых реклов.

С revenuelab работаем больше года. За это время партнер зарекомендовал себя как CPA-сеть с чистой репутацией и большим количеством офферов под различные источники трафика. Во всяком случае у нас нареканий нет. К концу весны менеджер CPA-сети revenuelab предложил продуктам сделать отдельные retention-воронки под наш трафик — так и родился этот кейс.

Особенности залива

Лили мы на офферы Golden Crown, Gamblezen, Gonzabet — так как ранее мы уже их тестили и знали, что они показывают стабильную конверсию под AU, NZ, DE, AT, CA и NL. И тем интересней было затестить новую retention-стратегию с CRM-воронками, созданными специально под трафик с наших email-рассылок. Немного заспойлерив, похвастаюсь: в итоге благодаря новым воронкам мы пробили 50К GGR в первый же месяц, на 76 FTD! Но вернемся к кейсу.

В email-рассылках база — это база. В том смысле, что важно не просто найти/купить/собрать базу под рассылку, но еще и очистить ее от невалидного мусора. Для понимания: на старте у нас была (актуальная!) база под 30К email-адресов. После прогона по валидаторам — осталось 24К. И даже при этом по итогу в треш ушло около 5% трафика. Приемлемо, но неприятно. А сколько треша было бы без чистки?

В общем, хороший валидатор — такая же база, как и сама база. В смысле — не менее важный. Так как мы уже на опыте, то прогоняли сразу по двум валидаторам (спойлер: не зря). Их же мы можем посоветовать всем тем, кто никак не может выбрать толковый валидатор — MillionVerifier и Debounce. Они простые, но эффективные. А большего в рассылках и не надо. И да, советуем использовать именно что оба — иногда бывает, что одного критически недостаточно.

Для редиректов использовались покупные домены, которые были интегрированы в нашу TDS. Вообще, советуем всегда использовать клоакинг, чтобы дополнительно очистить трафик от ботов. Что касается SMTP, здесь самое главное — это иметь чистые сервера от крупного поставщика, способного обеспечить чистый пул IP-адресов с хорошей скоростью. В этой РК мы использовали SMTP от Mailgun.

Креативы

Самое важное в рассылках — правильный маркетинговый email-шаблон. Нужно преподнести игроку корректную и правдивую информацию, чтобы не было мислида, но при этом зацепить. Также письма обязательно должны быть адаптивными под все гаджеты. Верстка должна быть с чистым HTML-кодом. Ну и, конечно же, важна правильная локализация. Мы использовали немецкую, французскую и английскую.



А большего про креосы в рассылках особо и нечего рассказывать, на то они и рассылки: человек, который читает такие письма, заведомо более «теплый». Впрочем, в этот раз мы лили не через чистые рассылки.

Как уже говорилось, новые воронки были созданы retention-отделами продуктов по запросу revenuelab специально под нас. И основой этой retention-стратегии стал омниканальный подход с использованием email, SMS и push — на основе сегментов, построенных по RFM-модели.

И такой подход дал свои плоды, но здесь нагляднее будет перейти к статистике.

Статистика

Как видите, цифры говорят сами за себя:

К сожалению, даже несмотря на двойную перепроверку валидаторами и последующую фильтрацию ботового трафика клоакой при редиректе, около 5% трафика все же отлетело в треш — обидно. Причина в условиях офферов, по которым не оплачивались игроки с мультиаккаунтами и установленными лимитами.

Как такое отфильтровать, мы пока не придумали. Но даже с учетом этого нюанса чистый профит составил более $18 500. То есть ROI при вложенных $3500 — 528%!

По итогу мы получили достаточно большой объем highroller и VIP-игроков, что дало относительно быструю окупаемость трафика.

Отдельное спасибо хочется сказать менеджеру revenuelab Алине за то, что дала нам хорошие условия с уникальными retention-воронками. Без этого профит был бы куда скромнее, и на кейс цифры уже не тянули бы.

С вами была команда 420Team , увидимся на конфах!

*Если у вас есть email-трафик (или планируете тест), свяжитесь с менеджером revenuelab — он поможет адаптировать воронки под ваш источник и согласовать условия под цели кампании.

Комментарий от revenuelab

Результаты, представленные в кейсе, подтверждают: даже при высококонкурентных офферах и ограниченных сроках можно выйти на впечатляющие цифры, если стратегия и инструменты подобраны точно под особенности трафика. Важную роль сыграла готовность менеджеров revenuelab взять на себя часть задач по оптимизации — от согласования специальных условий до внедрения новых CRM-воронок, интегрированных в омниканальный подход.

Для нас подобные кейсы — это результат выстроенной системы: грамотный отбор офферов, настройка всех этапов воронки, фильтрация трафика и постоянная аналитика. Такой подход помогает минимизировать риски, быстрее выходить в плюс и закреплять успех на долгосрочной основе.

В revenuelab мы убеждены, что достигнуть максимального результата можно лишь в том случае, когда вебмастер и менеджер работают как единая команда. Мы не просто сопровождаем кампанию, а постоянно ищем точки роста, тестируем новые форматы и помогаем партнерам укреплять позиции на рынке.

Кейс работы revenuelab с 420Team — наглядный пример того, как слаженное взаимодействие и готовность внедрять изменения дают очень хороший результат и впечатляющие показатели, вне зависимости от источника трафика — будь то SEO трафик, email-рассылки, или любой другой источник.

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