Лучшие СРА офферы – ТОП СРА партнерских программ

Как работают CPA партнерские программы

Описываемая простыми словами схема заработка на партнерских программах реализуется следующим образом:

Организация-партнер создает и высылает арбитражнику собственную уникальную ссылку;

Цель арбитражника состоит в привлечении трафика по заданной уникальной ссылке;

Прибыль арбитражника зависит от количества людей, которые не только кликнули на веб-адрес, но и выполнили определенные действия (скачали бесплатную рекламную брошюру, оставили контактные данные, приобрели товар).

Надежным способом заработка с помощью партнерских программ является выбор популярных CPA-офферов, репутация которых подтверждена как отзывами других вебмастеров, так и течением времени. Найти подобные офферы можно с помощью сетей – глобальных партнерских платформ, которыми пользуются рекламодатели по всему миру.

Аббревиатура CPA расшифровывается как Cost Per Action, перевести ее можно как «оплата за действие». Этот формат партнерства также могут называть Pay Per Lead (PPL). Под действием может пониматься все, что угодно: просмотр видеороликов, регистрация на мероприятие, скачивание предлагаемых материалов, прослушивание подкастов, отправка электронного письма и многое другое. Учитывается только первое, уникальное действие клиента, который ранее не переходил по ссылке. Повторные действия прибыли не приносят.

Оплата за действие – не единственный вид партнерских программ. Стоит также выделить:

Pay Per Click – Оплата за клики. Арбитражник получает прибыль за каждый переход по ссылке, предоставленной партнерской программой. Популярный, но низкооплачиваемый вид офферов.

Pay Per Sale – Оплата за продажу. Прибыль вебмастера зависит напрямую от продаж того, что предлагается по ссылке. Вебмастер должен приманить как можно больше клиентов, чтобы максимально заработать. Процент с продаж может отличаться как между партнерскими программами, так и в пределах одной программы. Сложный, но эффективный вид заработка на арбитраже трафика.

Pay Per View – Оплата за показы. Арбитражник получает прибыль только за то, что рекламную ссылку на его ресурсах вообще увидели клиенты. Стоимость такого способа оплаты варьируется, но чаще всего платят за одну тысячу уникальных просмотров.

Сколько зарабатывают на CPA-партнерках?

Партнерский маркетинг – сфера динамичная, и конкретного ответа на данный вопрос дать невозможно. Минимальным стандартом заработка на арбитраже считается получение 5% прибыли от каждой продажи рекламируемого продукта. Это цифра лишь «средняя по больнице», и реальные значения могут достигать и 15%, и даже 90% в зависимости от сферы предлагаемых продуктов и услуг.

Топ CPA партнерских программ

Рейтинг лучших CPA партнерских программ был составлен нашей редакцией с учетом получения потенциальной прибыли и затраченных на это усилий, затраченных на ее получение. Чем выше позиция программы в рейтинге – тем выше потенциальная прибыль на основе оценок от платформы RevenueLab.

Дисклеймер: статья отражает субъективное мнение редакции. Возможно, ваш опыт заработка на партнерских программах может не совпадать с представленной информацией.

Admitad

Любой, кто так или иначе связан с партнерским маркетингом, хотя бы раз слышал об этой сети. Admitad предлагает огромный выбор CPA офферов на практически любую тематику. Здесь найдутся банки, интернет-магазины, i-гейминг, туризм, информационные технологии и многое другое. Общее количество офферов в сети Admitad близко к двум тысячам. Сеть предлагает большое количество различных инструментов, подробную статистику по каждому офферу, гарантию выплат в быстрые сроки. Admitad считается идеальным выбором для тех, кто только начинает свой путь в партнерском маркетинге. Для опытных арбитражников данная сеть является надежной базой прибыльных CPA офферов.

MostPartner

CPA платформа предлагает программы ставок на спорт и киберспорт, онлайн казино и другой азартный трафик. Один из лучших выборов для вебмастеров, ориентирующихся на беттинговые партнёрские офферы. Платформа подходит и для рекламодателей. Взаимодействие между арбитражниками и рекламодателями на данной платформе возможно в нескольких вариантах. Первым способом является традиционная Cost Per Action система. Действием в MostPartner считается регистрация беттера на рекламируемом сайте. В 2023 году вознаграждение арбитражника по CPA схеме в зависимости от качества получаемого трафика и его географии в среднем достигало 75 долларов.

Другим способом партнерства является RevShare система. По ней арбитражник получает до 60% от проигранных беттерами сумм на рекламируемом сайте. Точный процент вознаграждения зависит от того, сколько времени привлеченный вебмастером игрок потратил на сайте рекламодателя.

В некоторых офферах предлагается совмещение обеих схем взаимодействия с целью максимизации прибыли с беттинг партнерок.

Fonbet Partners

Партнерская сеть от одной из самых популярных беттинговых организаций в странах СНГ. Доступна в России, Беларуси и Казахстане. Развивает как беттинговое направление, так и трафик с онлайн казино (доступно только для белорусского региона). Доступны классические партнерские CPA офферы, система RevShare и CPA партнерки по индивидуальным условиям для арбитражников с высоким качеством привлекаемого трафика. Денежные выплаты проводятся два раза в месяц. Для некоторых вебмастеров важным преимуществом станет бесплатная помощь с крео. Главное препятствие данной сети – закрытая регистрация, для прохождения которой арбитражнику необходимо связаться напрямую с ее представителями.

CPA.House

Сеть CPA офферов с широким географическим охватом и большим тематическим разнообразием. Предлагает сравнительно высокую оплату арбитражникам, различные промоакции и предложения, а также обеспечивает маркетологов полноценной технической поддержкой. В 2023 году количество офферов в данной сети приблизилось к тысяче. Имеет также свои эксклюзивные CPA программы, не доступные на других площадках.

Melbet Partners

Партнерская программа от одноименной букмекерской конторы. Предложения от Melbet присутствует во множестве платформ, но у оригинальной партнерки напрямую от конторы процент по CPA и Revshare офферам гораздо выше. Плюс, у арбитражников, взаимодействующих с Melbet напрямую, нет необходимости ждать сверки результатов программы и ответов от рекламодателя через посредников в виде партнерских сетей – все взаимодействие происходит напрямую с букмекерской конторой.

Gdeslon

Быстро набравшая популярность российская партнерская сеть, связанная с популярными интернет-магазинами, предоставляет широкий выбор трафика в пределах российской сети. Сравнительно небольшое количество партнерских офферов компенсируется открытой и быстрой регистрацией для арбитражников и рекламодателей, гарантией вывода средств и широким набором веб-инструментов для интеграции партнерских программ с сайтами на базе WordPress.

Uffiliates

Известная партнерская сеть с широким охватом различных букмекерских контор. В сети представлены только легальные букмекеры. Имеет конкурентные расценки по CPA офферам, качественную онлайн поддержку и широкий выбор эксклюзивных беттинговых партнерских сделок.

GGBet Affiliates

Набирающая популярность платформа партнерских офферов от киберспортивной беттинговой организации GG.Bet. Все офферы сети продвигают только соответствующую букмекерскую контору. Новичкам в данной партнерке доступны только RevShare офферы, но если вебмастеру удастся показать высокие результаты, то либо поднимается процент вознаграждения, либо партнерство переводится на CPA офферы.

CityAds

Популярная международная CPA платформа, сфокусированная на финансовом и коммерческом направлениях. Редкий представитель партнерских сетей с реальными физическими офисами. Имеет круглосуточную онлайн поддержку, собственные обучающие курсы по партнерскому маркетингу, взаимодействует с крупнейшими российскими и иностранными корпорациями. Несмотря на перечисленные преимущества, имеет открытую для вебмастеров регистрацию, что позволит начать партнерство с рекламодателями даже новичкам.

MyLead

Одна из крупнейших зарубежных CPA платформ с тысячами офферов и хорошими процентами по вознаграждению. Доступны десятки направлений, включая гемблинг, беттинг и коммерцию. Несмотря на то, что сеть сфокусирована на иностранном ГЕО, на сайте доступна русскоязычная онлайн поддержка, а также целый ряд обучающей документации и уроков для арбитражников-новичков. Еще одним преимуществом сети является большое количество полезных инструментов для вебмастеров: контент локеры, сравнение офферов, плагины для веб-браузера, смартлинки и другие полезные фичи. Однако подойдет сеть не всем по той же причине, по которой она смогла завоевать популярность – фокус на заграничную аудиторию, что для арбитражника из СНГ потребует дополнительных знаний (включая знание иностранного языка), навыков и усилий.

Saleads.pro

Популярная CPA платформа, сфокусированная на товарных офферах в финансовом секторе. Основным отличием и, одновременно, преимуществом данной платформы являются продвинутые боты для VK и Telegram. Высокий доход по реферальным программам, возможность досрочного вывода денег, быстро обновляющаяся статистика и наличие особых офферов для наиболее продвинутых арбитражников делают сеть хорошим выбором для опытных вебмастеров, умеющих работать напрямую с рекламодателями.

Traffic Light

Крупнейшая по количеству офферов и ГЕО охвату CPA платформа из представленных в нашем списке. Сеть существует на рынке с 2014 года, и за это время смогла завоевать надежную репутацию среди опытных вебмастеров. Количество офферов в сети постоянно увеличивается. Есть выгодная реферальная программа для привлечения новых арбитражников в программу. На момент составления рейтинга в сети было зарегистрировано 65 тысяч партнеров, участвующих в более чем двух тысячах офферов.

Как на всем этом заработать?

Арбитражникам доступно огромное количество CPA платформ. Сложно выбрать даже среди лучших из возможных. Оптимальным решением как для начинающих, так и опытных вебмастеров станет одновременное использование нескольких сетей одновременно. Это позволит пользоваться плюсами различных платформ и компенсировать их минусы, не зацикливаться на чем-то одном (что вредно для мыслительной активности!), а также найти новых работодателей и завоевать репутацию надежного вебмастера.

Небольшой лайфхак: активнее пользуйтесь конкурсами, промоакциями и специальными предложениями CPA. Некоторые арбитражники на уровне рефлексов относятся к подобным активностям негативно, а зря! Комбинируя акционные предложения и специальные условия от нескольких сетей, вы сможете значительно приумножить свою прибыль.