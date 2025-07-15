Что такое ревшара

В мире арбитража трафика существует несколько моделей оплаты, которые определяют, как арбитражник получает вознаграждение за свою работу:

CPA (Cost Per Action) или СПА, это фиксированная оплата за определенное действие пользователя (регистрация, депозит)

CPL (Cost Per Lead) , оплата за получение контактных данных потенциального клиента

CPC (Cost Per Click) , оплата за клик по рекламному объявлению

СРМ (Cost Per Mille), оплата за тысячу показов рекламы

Ревшара это принципиально иная модель, которая строится не на одноразовых действиях пользователей, а на их долгосрочной активности и доходе, который они приносят рекламодателю.

RevShare (Revenue Sharing) или ревшара, это модель оплаты, при которой арбитражник получает процент от дохода, который генерируют приведенные им пользователи. Вместо фиксированной суммы за привлечение клиента, вебмастер получает часть прибыли от всех его трат на протяжении определенного периода или даже пожизненно.

Обычно процент ревшары составляет от 10% до 40% от чистой прибыли рекламодателя. В некоторых случаях, при индивидуальных договоренностях или для высококачественного трафика, процент может быть и выше.

Механика работы с ревшарой

Процесс работы с ревшарой можно разделить на несколько этапов:

Арбитражник привлекает пользователей на сайт рекламодателя через свои рекламные материалы и ссылки. Пользователи регистрируются и начинают совершать целевые действия (делают депозиты в казино, совершают ставки в букмекерских конторах, покупают услуги и т.д.). Рекламодатель получает доход от действий привлеченных пользователей. Арбитражник получает заранее оговоренный процент от этого дохода.

Расчет прибыли по ревшаре происходит следующим образом:

Доход арбитражника = Чистая прибыль рекламодателя × Процент ревшары





Чистая прибыль рекламодателя формируется после вычета всех расходов, выплат выигрышей, комиссий платежных систем, провайдеров и других операционных затрат.

Важно понимать, что процент по ревшаре может рассчитываться разными способами:

От чистой прибыли (Net Revenue) : от суммы, оставшейся после вычета всех расходов

От общего дохода (Gross Revenue): от общей суммы депозитов или платежей пользователей

Периодичность выплат по ревшаре также может различаться: еженедельно, раз в две недели или ежемесячно. Это зависит от политики конкретной партнерской программы.

Каковы особенности RevShare

Особенности работы с ревшарой в гемблинге и айгеминге имеют свою специфику:

Отсутствие гарантированных выплат : доход по ревшаре полностью зависит от активности привлеченных пользователей. Если они не тратят деньги, арбитражник не получает ничего.

Фокус на игровых вертикалях : чаще всего модель ревшары используется в казино, букмекерских конторах и онлайн-играх, где пользователи регулярно тратят деньги.

Долгосрочная перспектива : ревшара не дает быстрых результатов, но может обеспечить стабильный доход в долгосрочной перспективе.

Лестница процентов : многие партнерские программы используют динамическую шкалу процентов, которая зависит от объема и качества привлекаемого трафика.

Лайфтайм-профит : некоторые программы позволяют получать процент от трат пользователей на протяжении всего срока их активности, что может составлять годы.

Лимиты и ограничения: партнерки могут устанавливать верхние границы выплат или ограничивать период, в течение которого арбитражник получает процент от трат пользователя.

Плюсы и минусы работы с ревшарой

Плюсы:

Постоянный доход : пока пользователь тратит деньги, арбитражник получает свою долю.

Неограниченный потенциал заработка : в отличие от фиксированных выплат, ревшара не имеет верхнего предела. Один активный пользователь может принести больше, чем десятки пользователей с разовым действием.

Мотивация к качеству : арбитражник заинтересован не только в количестве, но и в качестве привлекаемого трафика, поскольку его доход напрямую зависит от активности пользователей.

Широкие возможности для масштабирования: успешные стратегии можно расширять, увеличивая трафик и доход.

Минусы:

Необходимость финансовой подушки : первые выплаты могут поступить не сразу, а через неделю, месяц или даже больше.

Непредсказуемость доходов : сложно прогнозировать, сколько вы заработаете в конкретном месяце.

Зависимость от удержания клиентов : за удержание пользователей отвечает рекламодатель, и если он делает это плохо, страдает доход арбитражника.

Отрицательный баланс: в некоторых программах возможно накопление отрицательного баланса, если привлеченные пользователи больше выигрывают, чем проигрывают.

Как минимизировать риски при работе с RevShare?

Для снижения рисков при работе с ревшарой рекомендуется:

Диверсифицировать источники дохода : работайте с несколькими партнерскими программами одновременно, чтобы не зависеть от одного источника дохода.

Тестировать разные вертикали и ГЕО : не ограничивайтесь одной нишей или регионом, экспериментируйте с разными направлениями.

Анализировать качество трафика : отслеживайте, какие источники приносят наиболее активных пользователей, и фокусируйтесь на них.

Выбирать надежные партнерские программы : проверяйте репутацию партнерки, отзывы других арбитражников, своевременность выплат.

Избегать программ с негативным балансом : отдавайте предпочтение партнеркам, где каждый месяц начинается с нулевого баланса.

Проверять условия партнерской программы: обращайте внимание на отчетные периоды, способы выплат, наличие ограничений.

Отличия от других моделей оплаты

Ревшара существенно отличается от других моделей оплаты в арбитраже трафика:

CPA (Cost Per Action, СПА): В этой модели арбитражник получает фиксированную оплату за конкретное действие пользователя (регистрация, депозит). После выполнения действия отношения с пользователем для арбитражника заканчиваются. Например, при CPA $35 за депозит арбитражник получит только эту сумму, даже если пользователь внесет тысячи долларов.

Hybrid (Гибридная модель): Это модель, которая сочетает в себе элементы CPA(СПА) и RevShare. Арбитражник получает фиксированную сумму за привлечение пользователя и процент от его последующих трат. Эта модель позволяет получить быстрый доход и сохранить потенциал долгосрочного заработка.

Почему стоит выбрать ревшару?

Ревшара становится оптимальным выбором в следующих случаях:

У вас есть финансовая подушка, позволяющая ждать первых выплат.

Вы нацелены на долгосрочное сотрудничество и готовы инвестировать время в развитие стабильного источника дохода.

Вы работаете с качественным трафиком, который приводит активных пользователей.

Вы выбрали вертикаль с высоким потенциалом повторных действий пользователей (казино, беттинг, подписки).

Вы можете обеспечить постоянный поток нового трафика, чтобы компенсировать естественный отток пользователей.

Ревшара это лучший выбор для тех, кто мыслит стратегически и готов работать на перспективу, а не гонится за быстрым, но ограниченным доходом.

Как начать работать с ревшарой

Для начала работы с моделью RevShare следуйте этим шагам:

Выберите нишу и изучите ее специфику, гемблинг, беттинг и iGaming имеют свои особенности, которые важно понимать. Найдите надежные партнерские программы, изучите отзывы, условия работы, размер процентов, периодичность выплат. Подготовьте рекламные материалы, создайте лендинги, баннеры, прелендинги или другие материалы для привлечения целевой аудитории. Выберите источники трафика, определите, откуда вы будете привлекать пользователей (социальные сети, контекстная реклама, SEO и т.д.). Начните с небольших тестов, запустите небольшие рекламные кампании для проверки гипотез и определения эффективных стратегий. Анализируйте результаты, отслеживайте ключевые метрики, такие как конверсия, средний депозит, удержание пользователей. Масштабируйте успешные кампании, увеличивайте бюджет на работающие стратегии и отключайте неэффективные.

Для новичков хорошей стратегией может быть:

Создание YouTube-канала с обзорами игр или ставок

Ведение Telegram-канала с полезным контентом

Регулярная публикация материалов для удержания аудитории

Постепенное построение доверия с аудиторией перед монетизацией

Заключение

Ревшара, модель, в которой вы торгуете не временем, а долей будущей выручки. Она требует терпения, финансовой подушки и умения удерживать аудиторию, но способна превратиться в непрерывный поток денег, превышающий любые фиксированные выплаты. Если вы готовы к марафону, а не к спринту, выбирайте RevShare.