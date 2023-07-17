Лучшие партнерские программы крипто-казино

Мы подробно изучим несколько лучших партнерских программ в данной области, составим список популярных партнерских офферов и дадим советы по выбору наиболее подходящей программы.



Как работает партнерский маркетинг

Прежде всего необходимо разобраться в самой системе партнерского маркетинга и изучить базовую информацию о том, как функционируют партнерские программы. Без этих знаний вы не сможете не только выбрать наиболее подходящий оффер, но и правильно его реализовать, чтобы достичь максимального уровня прибыли.

Партнерский маркетинг - это стратегия маркетинга, в которой компания (магазин, бренд, сервис) сотрудничает с другими организациями или индивидуальными партнерами (партнерами), чтобы привлечь новых клиентов или продвигать свои продукты или услуги.

Основная идея партнерского маркетинга заключается в том, что партнеры рекомендуют продукты или услуги компании своей аудитории. Когда эти рекомендации приводят к конкретным продажам или действиям (например, регистрации нового пользователя), партнер получает вознаграждение в виде комиссии или процента от совершенной сделки.

Процесс работы партнерского маркетинга обычно выглядит следующим образом:

Регистрация в партнерской программе: Компания предоставляет партнерам возможность присоединиться к их партнерской программе. Партнеры регистрируются, создают свой аккаунт и получают уникальные ссылки или коды, которые будут использоваться для отслеживания их активности. В некоторых случаях вебмастеры могут получить от компаний набор маркетинговых материалов, которые можно использовать в процессе продвижения.

Продвижение продуктов или услуг: вебмастеры используют свои ресурсы (веб-сайты, блоги, социальные сети и т.д.) для продвижения продуктов или услуг компании своей аудитории. Они могут создавать контент, публиковать обзоры, делиться скидками или специальными предложениями. Главное, чтобы весь создаваемый контент был завязан на продвижении необходимого продукта.

Привлечение трафика: Каждая рекомендация партнера отслеживается с помощью уникальных ссылок или кодов. Когда пользователь переходит по ссылке партнера и совершает покупку или другое действие, это регистрируется в системе партнерской программы.

Расчет вознаграждения: По окончании определенного периода (например, ежемесячно), компания рассчитывает сумму вознаграждения, которую она должна выплатить каждому партнеру на основе сделок, совершенных через их рекомендации. Вознаграждение может быть выплачено в виде комиссии, процента от продажи или фиксированной суммы за каждое действие.

Выплата вознаграждения: Компания выплачивает вознаграждение партнерам в соответствии с условиями партнерской программы. Это может быть ежемесячный платеж, когда достигнут минимальный порог выплаты, или выплата по запросу партнера.

Топ лучших партнерских программ криптовалютных казино и букмекеров

Мы проанализировали десятки популярных партнерских программ и составили полноценный список наиболее прибыльных и безопасных офферов в вертикали казино и беттинга. Но стоит учитывать, что данный список является субъективным мнением команды RevenueLab, и чтобы вы смогли составить наиболее глубокое впечатление о том или ином оффере, вам нужно самостоятельно его изучить.

Pin-Up Partners Партнерская программа от одноименного казино, которое действует на СНГ рынке с 2016 года. Предлагаются RevShare офферы с выплатами до 50% и CPA офферы с верхним лимитом в $200. Минимальные выплаты партнерам - $50. Способы выплат разнообразны, доступны как выплаты через криптокошельки, так и через традиционные методы.



Alpha Affiliates



- партнерская сеть, сфокусированная на гэмблинг офферах. Действует с 2012 года. С сетью сотрудничают 15 тысяч вебмастеров со всего мира, офферы охватывают более 100 гео-регионов. Доступны как RevShare, так и CPA офферы. Основным способом выплат являются криптовалюты, поддерживаются BTC и USDT. Но также доступны выплаты на кошельки WebMoney и Paypal.



Mostbet Partners



Партнерская программа от одной из крупнейших беттинговых и онлайн-казино компаний в странах постсоветского пространства. Широкий ГЕО-охват с особенно выгодными офферами на страны Восточной Европы. В партнерской программе от Mostbet постоянно протекают различные акции для партнеров, что делает их офферы еще выгоднее.



PartnerBC



- официальная партнерская программа от крупного крипто-казино BC.GAME. Активны более пяти лет. Казино отличается огромным выбором доступных для игры криптовалют, предлагая практически все известные виды. Новых игроков казино активно привлекает с помощью крупных приветственных бонусов, обеспечивающих высокую конверсию в депозит. Вебмастеры этими бонусами эффективно пользуются в целях повышения конверсии. Практически все офферы работают в RevShare формате, но при успешном сотрудничестве и по запросу со стороны партнера могут быть сформированы индивидуальные CPA офферы.



Poshfrienders



- партнерская программа, связанная с двумя брендами: Casno X и Joy Casino. В отзывах на партнерку особенно выделяют высокий уровень конверсии, разнообразные методы вывода наград и большое количество долгоиграющих пользователей среди привлеченного трафика. Предлагаются RevShare и CPA форматы сотрудничества с различными уровнями выплат, в зависимости от уровня партнера и его результативности.





Uffiliates -



еще одна популярная партнерская сеть, в которой предлагается несколько сотен различных офферов, включая гемблинг и беттинг направления. Один из редких представителей партнерских сетей, в которых предлагаются выплаты наличными в городах РФ. Еще одним значительным преимуществом являются авансовые выплаты и компенсация налогов для постоянных партнеров.



Gambling Craft -



партнерская программа, работающая с такими популярными казино, как Play Fortuna, Booi и Jozz. Особым преимуществом партнерки является огромное количество бесплатных промоматериалов для партнеров, что значительно упрощает процесс работы вебмастерам. Высокий уровень выплат по Revshare в 50% доступен уже со старта.



Vavada



- партнерская программа от одноименного казино. Один из самых широких геохватов на рынке партнерских программ, в которо не хватает всего лишь нескольких стран третьего эшелона. В отзывах особенно хвалят круглосуточную онлайн-поддержку и подробное сопровождение как новых, так и постоянных партнеров.



Partners 1xSlots



- партнерская программа от онлайн-казино 1xSlots. Ключевая особенность программы — практически полное отсутствие ГЕО ограничений. Трафик принимается со стран по всему миру и со всех континентов. Еще одним преимуществом является низкий минимальный лимит выплат: получить свое вознаграждение можно начиная с 30$.

Как правильно выбрать партнерскую программу

Выбор партнерской программы в вертикали криптовалютных казино и букмекеров будет зависеть от ваших целей, интересов и возможностей. Обратите внимание на следующие факторы и постарайтесь анализировать предлагаемые программы с их учетом:

Целевая аудитория: Партнерская программа должна быть соответствующей вашей целевой аудитории. Убедитесь, что продукты или услуги, которые вы будете продвигать, интересны вашей аудитории и соответствуют их потребностям. Если ваш контент был направлен на, например, домохозяек, или геймеров-подростков, то выбирать партнерские программы, связанные с беттингом, не стоит.

Система: Изучите структуру выплат в партнерской программе. Узнайте, какой процент или сумму комиссии вы будете получать за каждую продажу или действие, выполненное вашими рефералами. Сравните эти условия с другими партнерскими программами, чтобы определить наиболее выгодные для вас условия. Не гонитесь за самыми прибыльными офферами, но и не хватайтесь за первый попавшийся вариант.

Поддержка и ресурсы: Узнайте, какая поддержка и какие ресурсы предоставляются в рамках партнерской программы. Некоторые программы предлагают маркетинговые материалы, обучение, персонального менеджера по партнерству и другие инструменты, которые помогут вам эффективно продвигать продукты или услуги.

Репутация и надежность компании: изучите компанию, которая предлагает партнерскую программу. Исследуйте отзывы и рейтинги компании, ее историю, финансовое состояние и политику выплат. Выбирайте партнерские программы от надежных и уважаемых компаний.

Географическое охват и доступность: Уточните, в каких странах доступна партнерская программа и какие языки поддерживаются. Если ваша аудитория находится в определенном регионе, убедитесь, что программа будет соответствовать этому региону. Если в стране, которая составляет большую часть вашей аудитории, казино запрещены на государственном уровне, то пытаться продвигать онлайн-казино может быть не только бесполезно, но и опасно.

Дополнительные возможности и бонусы: промо-акции, конкурсы, акции или возможность получения повышенных выплат при выполнении конкретных условий может стать отличным подспорьем для начинающего вебмастера. Не пренебрегайте этими дополнительными возможностями при выборе программы.

Важно провести детальное исследование различных партнерских программ, сравнить их и выбрать ту, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям и поможет вам достичь ваших целей.

Заключение

Правильный выбор партнерской программы может стать одним из главных ваших решений на пути к масштабной и прибыльной маркетинговой кампании. Чтобы сделать правильный выбор, учитывайте перечисленные нами факторы, и внимательно изучите сформированный топ партнерских программ криптовалютных казино и букмекеров. Проанализировав всю полученную информацию вы сможете сформировать всеобъемлющее понимание этой специфической сферы.