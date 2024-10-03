Канада: Обзор Регуляций Растущего Рынка Онлайн-Гемблинга

Стремительное развитие игровой индустрии подтверждает и исследование Statista:

Ожидается, что среднегодовой темп роста (CAGR) составит 6,39% в период с 2024 по 2029 год, что приведет к прогнозируемому объему рынка в $5,71 млрд к 2029 году.

Прогнозируемый объем рынка онлайн-казино составит $2,61 млрд в 2024 году.

Оценивается, что более 69% населения, достигшего легального возраста для азартных игр, будет участвовать в азартных играх в 2024 году.

На рынке онлайн-азартных игр ожидается, что количество пользователей достигнет 33,9 млн к 2029 году.

С легализацией онлайн-азартных игр в провинциях страны все больше людей участвуют в iGaming. Без сомнения, многие люди занимались азартными играми онлайн и до того, как это стало легальным, но многие не хотели рисковать. То, что iGaming теперь регулируется во многих провинциях, привлекло новых игроков.





Давайте подробнее рассмотрим регуляцию онлайн-казино в Канаде и оценим этот быстро растущий рынок онлайн-гемблинга со стороны законов и лицензирования.





Легален ли онлайн-гемблинг в Канаде?





Онлайн-гемблинг в Канаде легален, но с определёнными нюансами, которые связаны с регуляцией и юрисдикцией.

Федеральное законодательство устанавливает общие рамки, запрещающие онлайн-гемблинг без лицензии. Однако фактически многие провинции успешно внедрили свои собственные системы онлайн-гемблинга.

Каждая провинция имеет право самостоятельно устанавливать свои правила и регулировать онлайн-гемблинг на своей территории. Законодательство провинций может различаться в зависимости от типа азартных игр. Например, одни провинции могут разрешать только ставки на спорт и казино-игры, тогда как другие могут позволять более широкий спектр азартных игр.

В целом, онлайн-гемблинг в Канаде легален при условии соблюдения регуляторных норм и получения разрешения от провинциальных органов.

Отличия регулируемого и нерегулируемого iGaming рынка

В Канаде рынок iGaming можно разделить на регулируемый и нерегулируемый сегменты.





Операторы на регулируемом рынке должны получать лицензии от провинциальных или территориальных органов. Лицензии предоставляются только после выполнения строгих требований и стандартов. А именно:





Безопасность данных . Лицензированные операторы обязаны использовать современные технологии защиты данных и обеспечить безопасные транзакции.

Честность игр . Платформы должны проводить регулярные проверки на честность игр и случайность результатов.

Ответственная игра. Провинциальные регуляторы требуют от операторов внедрения механизмов защиты от зависимости от азартных игр.

В то же время, нерегулируемый рынок представляет собой более рискованное пространство, где игроки могут столкнуться с проблемами, связанными с безопасностью, честностью игр и правами потребителей.

Отличие регистрации и лицензирования

В канадском законодательстве лицензии на азартные игры упоминаются только для благотворительных организаций и небольших операций, получивших разрешение от провинциального правительства. Это означает, что Кодекс не позволяет частным лицам или компаниям получать лицензию на проведение азартных игр в масштабах провинций.

Как в таком случае быть с выдачей лицензий в провинциях, где разрешен онлайн-гемблинг? Провинциальные правительства разработали собственные регуляторные системы. Эти системы требуют, чтобы гемблинг-компании прошли регистрацию у провинциального регулятора.

Таким образом, регистрацией занимаются провинции, а лицензированием — исключительно государство. Хотя суть этих процедур примерно одинакова.

Регуляция онлайн-казино в Канаде

Важно отметить, что последнее значительное обновление положений Кодекса произошло в 1985 году. С тех пор многое изменилось в индустрии гемблинга. В результате Кодекс не различает предоставление наземных азартных игр и онлайн-азартных игр («iGaming»). Поэтому общий запрет применяется независимо от того, происходит ли деятельность онлайн или офлайн.





Уголовный кодекс Канады является основным законом, регулирующим деятельность в сфере азартных игр в Канаде. Хотя Кодекс запрещает азартные игры в Канаде, провинциальные правительства наделены полномочиями принимать действующее законодательство, регулирующее организацию и проведение азартных игр в их юрисдикциях.



Чтобы не терять время, перейдем к обзору регуляций в тех провинциях, где онлайн-казино легальны. А именно — в Онтарио и Канаваке.











Особенности регуляций в Онтарио

4 апреля 2022 года Онтарио стало первой провинцией в Канаде, которая ввела регулируемый конкурентный онлайн-рынок для iGaming. Частные операторы азартных игр регистрируются через AGCO (Alcohol and Gaming Commission of Ontario) и подписывают соглашение об эксплуатации с iGaming Ontario, дочерней компанией AGCO.

Вот ключевые ограничения, применимые к зарегистрированным операторам iGaming на рынке iGaming в Онтарио.

Участвовать в продуктах iGaming, «проводимых и управляемых» iGaming Ontario, могут только игроки в возрасте 19 лет и старше.

Игроки должны находиться физически в Онтарио, чтобы играть легально. Несмотря на это, игроки могут зарегистрироваться и управлять своим аккаунтом (например, вносить или снимать средства), находясь за пределами Онтарио.

Зарегистрированным операторам iGaming в Онтарио разрешено предоставлять свои услуги только в Онтарио, и они не могут полагаться на свою регистрацию в AGCO для предоставления своих услуг в других провинциях.

Подробнее о регулировании азартных игр в Онтарио можно узнать на сайте Alcohol and Gaming Commission of Ontario.

Особенности регуляций Канаваке

Территория Канаваке — небольшое поселение, расположенное в Канадском городе Квебек. Канаваке — это независимая зона на канадской территории, и она не подчиняется канадским законам.





Первые правила для организации игорной деятельности были приняты в 1999 году официальным лицензирующим и регулирующим органом — Комиссией по азартным играм Канаваке (KGC).





Вот основные аспекты регулирования азартных игр в этом регионе:

Лицензирование. KGC отвечает за лицензирование и регулирование всех видов азартных игр в Канаваке.

Онлайн-игры. Регуляция онлайн-игр осуществляется в соответствии с теми же стандартами, что и для наземных азартных игр, с акцентом на защиту потребителей и обеспечение ответственной игры.

Финансовые и юридические требования. Операторы азартных игр должны регулярно проводить аудит и предоставлять отчетность. Все финансовые транзакции должны быть прозрачными и подлежать проверке.

Ответственная игра. Комиссия по азартным играм поддерживает инициативы по ответственной игре, предоставляя игрокам инструменты и ресурсы для предотвращения зависимости.

Правовые и международные аспекты. Канаваке имеет международное признание как центр азартных игр, что позволяет операторам привлекать клиентов со всего мира.

Для получения дополнительной информации можно обратиться к официальному сайту Комиссии по азартным играм.

Риски и последствия при несоблюдении требований

Нарушения Кодекса попадают в область уголовного права. Директора, должностные лица и старшее руководство могут столкнуться с уголовными обвинениями в связи с деятельностью их гемблинг-компании.





Нарушение провинциального законодательства об азартных играх, как правило, не приводит к личной ответственности директоров и должностных лиц.





Основные механизмы принуждения к соблюдению правил в сфере азартных игр в Канаде включают:





Уголовное преследование по Кодексу.

Гражданские иски (например, штрафы) со стороны провинциальных регуляторов.





Преследование по делам, связанным с азартными играми, в Канаде является редким явлением. Однако появление рынка iGaming в Онтарио привело к вполне обоснованному увеличению административных штрафов, особенно за нарушения в области рекламы и маркетинга.

Реклама азартных игр

На федеральном уровне реклама регулируется Канадским кодексом стандартов рекламы, который запрещает любую рекламу, вводящую в заблуждение, а также ту, которая ориентирована на несовершеннолетних.





В каждой провинции или территории действуют свои собственные законы. Рассмотрим регулирование рекламы азартных игр на примере Онтарио, как самой крупной и влиятельной юрисдикции.





Регулятор Онтарио требует, чтобы вся реклама азартных игр содержала информацию о возрастных ограничениях, инструментах ответственной игры и линиях поддержки. Кроме того, с 2024 года в провинции Онтарио введены строгие правила относительно использования знаменитостей и инфлюенсеров в рекламных материалах, поскольку это может повлиять на уязвимые группы населения.

Согласно стандартам рекламы азартных игр, любое публичное маркетинговое или рекламное продвижение интерактивных бонусов и акций строго запрещено. Однако предусмотрено исключение, позволяющее рекламу двумя способами:

На сайте или в приложении оператора iGaming.

Через прямые сообщения пользователям, которые дали согласие на их получение на сайте iGaming оператора.

Маркетинг и реклама бонусов подлежат следующим условиям:

Любые маркетинговые или рекламные материалы должны раскрывать все основные условия и ограничения предложения при первом представлении на сайте iGaming.

Если игрок должен рисковать своими собственными деньгами или условия связаны с его деньгами, то услуги и бонусы не могут быть названы «бесплатными».

Никакие услуги не могут быть описаны как «без риска», если игрок должен понести убытки или рисковать своими деньгами, чтобы использовать или снять выигрыш с «безрисковой» ставки.

Таким образом, аффилиаты должны внимательно следить за соблюдением всех местных и федеральных правил Канады, чтобы их рекламные кампании были легальными.

Заключение





Оставаться в рамках закона на рынке iGaming в Канаде вполне реально. Необходимо соблюдать требования регуляторов и заниматься онлайн-гемблингом в тех юрисдикциях, где он разрешен, несмотря на их небольшое количество.





Для аффилиатов это означает, что нужно рекламировать легальных операторов, которые официально зарегистрированы в Канаде и выполняют требования регулятора. А именно: обеспечивают честную игру, безопасность игроков и их данных, предоставляют инструменты для борьбы с гемблинг-зависимостью.





Требования к рекламе азартных игр немногочисленны и довольно прозрачны. Достаточно соблюдать их, чтобы не нарушить законы провинции, к которой относится рекламируемый iGaming оператор.