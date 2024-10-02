Новая Зеландия: Обзор Регуляций Растущего Рынка Онлайн-Гемблинга

Основные законы и регулирующие органы

Закон о гемблинге 2003 года (Gambling Act 2003) — основной нормативный акт, регулирующий азартные игры в Новой Зеландии. Он определяет правила и нормы для операторов азартных игр, а также меры по минимизации вреда. Министерство внутренних дел (Department of Internal Affairs) — главный регулятор, ответственный за контроль и соблюдение законодательства в сфере азартных игр. Министерство здравоохранения (Ministry of Health) — оказывает помощь в разработке и внедрении мер по минимизации вреда от азартных игр. Новозеландская Комиссия по гемблингу (New Zealand Gambling Commission) — специальный орган, учрежденный в 2003 году для контроля за соблюдением Закона о гемблинге. Комиссию возглавляет Грэм Ривс. Комиссия работает в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения и Министерством внутренних дел, мониторит распространение игорной зависимости и разрабатывает меры по минимизации ущерба от азартных игр.

Регуляторная деятельность в Новой Зеландии направлена на создание безопасной среды для азартных игр. Это включает как непосредственный контроль за операторами, так и мониторинг поведения игроков с целью выявления и предотвращения проблемных ситуаций. Важную роль играет сотрудничество между различными органами, такими как Министерство здравоохранения и Министерство внутренних дел, что позволяет эффективно решать возникающие проблемы.

Наличие / отсутствие систем лицензирования

В Новой Зеландии действующее законодательство в сфере азартных игр регулируется Законом о гемблинге 2003 года (Gambling Act 2003). Однако в свете стремительного развития интернет-технологий этот закон нуждается в обновлении. В настоящее время онлайн-гемблинг, предоставляемый внутри страны, законен только для авторизованных операторов, таких как Lotto NZ и TAB. Новозеландцы могут легально пользоваться услугами иностранных сайтов, при условии, что они не рекламируются в Новой Зеландии

Особенности регулирования

Основной особенностью регулирования онлайн-гемблинга в Новой Зеландии является строгий контроль и ограничение доступа к азартным играм внутри страны. В то же время, оффшорные сайты остаются доступными для новозеландцев, что создает вызовы для обеспечения безопасности игроков. Основные принципы регулирования включают минимизацию вреда, привлечение надежных операторов и возврат средств в местные сообщества.

Новая Зеландия рассматривает различные инструменты для ограничения доступа к нерегулируемым сайтам, такие как самоисключение, ограничение использования кредитных карт, запрет на использование бесплатного общественного Wi-Fi для доступа к азартным сайтам и геоблокировка. Эти меры направлены на уменьшение вреда и защиту уязвимых групп населения. Например, использование геоблокировки может предотвратить доступ новозеландцев к сайтам, не соблюдающим местные законы и стандарты, что снижает риск мошенничества и зависимости.

Общественные слушания и опрос населения

В июле 2019 года министр внутренних дел Трейси Мартин объявила о начале обзора онлайн-гемблинга в Новой Зеландии. В рамках этого обзора Министерство внутренних дел при содействии Министерства здравоохранения выпустило документ для обсуждения, который был направлен на сбор мнений новозеландцев о будущем онлайн-гемблинга. В период с августа по сентябрь 2019 года было проведено общественное обсуждение, в ходе которого Министерство получило 2997 письменных предложений. Также были проведены консультационные встречи в различных городах, включая Веллингтон, Порируа, Окленд и Крайстчерч.

Эти слушания и консультации позволили собрать широкий спектр мнений и предложений, что является важным шагом на пути к созданию эффективной и справедливой системы регулирования. Общественные слушания способствуют пониманию общественных настроений и позволяют учитывать интересы различных групп населения при разработке нового законодательства.

Перспективы и дальнейшие шаги

Будущее регулирования онлайн-гемблинга в Новой Зеландии включает несколько ключевых аспектов:

Обновление Закона о гемблинге 2003 года с учетом современных реалий и технологий

Создание системы, которая позволит лицензировать как местных, так и иностранных операторов, что обеспечит более строгий контроль и регулирование рынка

Разработка и внедрение дополнительных мер по защите игроков, включая самоисключение, ограничения на использование кредитных карт и геоблокировку нерегулируемых сайтов

Продолжение общественных слушаний и опросов для учета мнений различных групп населения и заинтересованных сторон

Разработка новой системы лицензирования позволит привлечь в Новую Зеландию международные компании, которые смогут работать на регулируемом рынке. Это создаст новые рабочие места и обеспечит дополнительные поступления в бюджет страны. Важно также учитывать опыт других стран, таких как Италия, где уже введены строгие меры по контролю за онлайн-гемблингом.

Перспективы лицензирования включают создание безопасной и регулируемой системы онлайн-гемблинга, которая будет защищать игроков, допускать на рынок только надежных операторов и приносить пользу местным сообществам. Система лицензирования может включать как местных, так и иностранных операторов, что позволит лучше контролировать и регулировать рынок, а также минимизировать вред, связанный с азартными играми. Это также позволит привлечь дополнительные средства в экономику страны и увеличить доходы от налогов и сборов.

Новая система лицензирования будет включать строгие требования к операторам, чтобы они соответствовали стандартам безопасности и минимизации вреда. Это может включать обязательное предоставление информации о рисках азартных игр, внедрение технологий для отслеживания и контроля поведения игроков, а также создание механизмов для саморегулирования игроков, таких как самоисключение и лимиты на депозиты.

Минимизация вреда и защита игроков

Одним из ключевых аспектов регулирования является минимизация вреда, связанного с азартными играми. Новозеландская Комиссия по гемблингу совместно с Министерством здравоохранения ведет мониторинг игорной зависимости и разрабатывает меры по ее снижению. Лицензированные операторы обязаны сотрудничать с регуляторами и внедрять меры по защите игроков, такие как самоисключение, лимиты на депозиты и проигрыши, а также предоставление информации о рисках азартных игр.

Кроме того, внедрение технологий, таких как системы отслеживания поведения игроков и алгоритмы для выявления проблемного поведения, может значительно улучшить ситуацию. Эти технологии позволяют операторам своевременно реагировать на потенциальные проблемы и предлагать игрокам помощь и поддержку.

Вывод

Регулирование онлайн-гемблинга в Новой Зеландии находится на стадии активного развития. Текущие законы устарели и нуждаются в обновлении, чтобы соответствовать современным вызовам и технологиям. Создание системы лицензирования, которая включала бы как местных, так и иностранных операторов, позволит лучше контролировать рынок и минимизировать вред для игроков. Важно продолжать работу над совершенствованием законодательства, чтобы обеспечить безопасность и защиту интересов всех участников рынка.