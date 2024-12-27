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Кейс: доход x2 и 650 FTD за 8 месяцев с RevenueLab

Когда вебмастер начинает замечать, что трафик и доходы перестают расти, а потенциальные направления кажутся исчерпанными, встает вопрос: где найти новые возможности для развития? Наш аффилиат столкнулся именно с такой ситуацией — доходы уперлись в потолок, и не было четкого понимания, как сдвинуть показатели с мертвой точки. В этом кейсе мы покажем, как тесное взаимодействие с нашей SEO-командой, аналитический подход и расширенные ресерчи помогли не только переломить ситуацию, но и выйти на качественно новый уровень прибыли и привлечения игроков.

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Кейс: Как RevenueLab помог удвоить доход и привлечь 650 FTD за 8 месяцев

Поиск новых возможностей

Менеджер Revenuelab заметил растущий интерес брендов к греческому рынку и запросил у трастовых брендов данные о конверсии в этом гео. На базе полученной информации и анализа трендов наша SEO-команда подготовила релевантные кластеры ключевых слов и рекомендации по популярным слотам и платежкам. При этом она не просто отметила факт выхода брендов на гео, но и оценила ценность игрока, стабильность конверсии и текущие условия для брендов. 

Специалисты SEO проанализировали частотности и конкуренцию по ключевым запросам, ориентируясь на топовые сайты и уже продвигающихся вебмастеров. Они выявили кластеры ключей, по которым была перспективна органика, и при этом конкуренция оставалась низкой, что открывало окно возможностей для быстрого роста. Это позволило предложить вебмастеру запустить вебсайт в Греции с четким ориентиром на эффективную органику и потенциально высокую конверсию.

Ключевыми факторами, убедившими вебмастера взять курс на Грецию, стали:

  • Наличие брендов в этом гео с высокой конвертацией

  • Прозрачные данные о высокой конверсии и ценности игроков, выявленные брендами

  • Возможность использовать релевантный домен для локализации

  • Кластеры высокочастотных ключевых запросов, позволяющие занять верхние позиции в поисковой выдаче.

Стратегическая реализация

С нашей стороны была предоставлена актуальная информация о трендах и целевых запросах, а также рекомендации по выбору конвертирующих брендов. SEO-специалисты не ограничились общими советами: они собрали пул брендов, уже успешно запущенных в данном гео, и проанализировали показатели конверсии с помощью внутренних аналитических инструментов. Это позволило чётко определять, какие офферы стоит интегрировать в сайт в первую очередь.

Аффилиат самостоятельно создал локализованный контент, следуя нашим подсказкам по востребованным тематикам и форматам. Он сфокусировался на ключевых словах с высокой конверсией, рекомендованных SEO-командой, и интегрировал предлагаемые бренды с оптимальными ставками. Таким образом, роль SEO-специалистов сводилась к глубокой подготовке почвы: подбор ключевых слов, анализ частотности, выявление ниш с невысокой конкуренцией и наводка на оптимальные офферы.

Быстрые результаты, полученные в Греции, дали вебмастеру финансовую уверенность и стимул для запуска новых проектов. Мы продолжили изучать различные рынки, стремясь к диверсификации и снижению рисков. Выбор пал на Францию: у партнера уже имелись подходящие дроп-домены под это гео, а наш анализ подтвердил перспективность работы в данном направлении. SEO-команда смогла предложить новые ключи и бренды, которые показали успех у других вебмастеров и были перспективны для данного рынка.

Раскрытие потенциала в новом ГЕО

Мы провели всесторонний анализ: изучили специфику законодательства, особенности игроков, востребованные игровые бренды и предпочтительные платежные методы. На основе полученных данных партнеру были предложены конкретные SEO-рекомендации по адаптации контента. SEO-специалисты при этом продолжали мониторить эффективность брендов, используя внутренние инструменты аналитики, чтобы максимально точно оценить конверсию и ценность игрока в данном гео:

  • Подобраны релевантные ключевые слова для семантики, чтобы эффективно привлекать целевую аудиторию

  • BizDev-команда интегрировала новые офферы, которые показали блестящие результаты: высокий EPC, C2R и R2D

Такая скоординированная работа — тщательный анализ брендовых показателей, оптимизация контента, выбор ключевых слов и мониторинг результатов — позволила значительно увеличить доходы аффилиата на рынке Франции.

Инструменты и непрерывное улучшение

После запуска основное внимание было сосредоточено на устойчивом росте и оптимизации. Revenuelab использовал широкий спектр инструментов и метрик для совершенствования стратегии аффилиата:

  • Регулярный анализ брендов: Постоянная оценка эффективности брендов по показателям регистраций к депозитам (reg2dep), депозитов к чистой прибыли (dep2net) и доходов на первого депозитного игрока (FTD) позволила продвигать наиболее прибыльные бренды.

  • Оптимизация условий сделок: С ростом трафика увеличивались возможности для улучшения условий сотрудничества. Revenuelab провел успешные переговоры, обеспечив более выгодные условия и увеличив доход аффилиата.

  • Тестирование новых брендов: Опережая рыночные тренды, Revenuelab постоянно искал новые бренды для тестирования, чтобы предложения аффилиата оставались актуальными и конкурентоспособными.

Преобразование показателей в конкретные успехи

Совместная работа принесла аффилиату значимый прогресс:

  • Значительный рост FTD: Количество FTD выросло со 190 до 650 за период с января по август.

  • Удвоение дохода: Доход аффилиата увеличился в два раза, что подтвердило эффективность внедренных стратегий.

  • Рост трафика: Совокупный объем трафика вырос с 45,000 до 100,000, что укрепило рыночное присутствие аффилиата и его потенциал заработка.

Заключение

Этот кейс отражает ценность готовности исследовать нестандартные рынки, не боясь ограниченных знаний или возможных сложностей. Опыт показывает: ниши, кажущиеся малоосвоенными или недостаточно популярными, часто скрывают значительный потенциал.

В центре успеха — обмен релевантными данными, совместная выработка решений и стремление постоянно расширять границы, исследуя новые рынки и направления.

2024-12-27

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