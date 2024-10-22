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Франция: Обзор рынка айгеминг

Индустрия iGaming во Франции имеет богатое прошлое, которое глубоко переплетено с развитием культуры и права в стране. Азартные игры долгое время были частью французского общества, начиная с основания государственной лотереи в XVI веке, через которую изначально финансировали общественные инициативы. Сейчас Франция известна своими казино — особенно в культовых местах вроде Монте-Карло.

С развитием интернета в XXI веке индустрия азартных игр начала резко меняться. В начале 2000-х наблюдался активный рост онлайн-гемблинга, включая спортивные ставки, покер и другие игры. 

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Сейчас iGaming во Франции оказывает значительное влияние как на экономику, так и на социальную динамику, затрагивая все — от доходов государства до изменений в привычках и поведении населения.

В этой статье мы рассмотрим характеристики игроков во Франции, регулирование последнюю статистику по рынку iGaming и основные тренды в индустрии.

Характеристика игроков

Все больше гемблеров во Франции переходят в онлайн, что заметно по росту популярности вебсайтов с азартными играми. Этот тренд обусловлен удобством и доступностью, которые предоставляют гемблинг-платформы и мобильные приложения. Особенно это актуально для молодого поколения, которое значительную часть своего времени проводит онлайн.

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Давайте рассмотрим характеристики игроков более подробно.

Население Франции составляет 62,8 миллиона человек, проживающих в метрополии, и 67,9 миллиона человек, если считать вместе с заморскими территориями страны. Около 90% из которых являются гражданами Франции. 

Распределение религий во Франции выглядит следующим образом:

  • Католики — 41%

  • Безрелигиозные — 40%

  • Мусульмане — 5%

  • Лютеране — 2%

  • Православные — 2%

  • Другие христиане — 2%

  • Буддисты — 1%

  • Евреи — 1%

  • Прочие — 6%

Онлайн-гемблинг во Франции можно разделить на три обширных сектора: ставки на спорт, казино и другие игры. В настоящее время ставки на спорт доминируют на рынке iGaming. Игроки в основном делают ставки на регби, теннис, велоспорт, футбол и скачки.

Отличительная черта гемблинга во Франции — растущая популярность ставок на спорт в режиме реального времени. Этот вид беттинга позволяет делать ставки прямо во время спортивного события, что усиливает азарт игроков. Развитие технологий с аналитикой игр в прямом эфире позволяет беттерам принимать более точные решения на основе актуальной информации. Это также способствовало популярности ставок в режиме реального времени, 

Другой заметный тренд в предпочтениях игроков — рост ставок на киберспорт. Поскольку киберспорт набирает популярность, особенно среди молодой аудитории, беттинг-платформы начали предлагать ставки на соревнования по киберспорту. Это привлекло новую аудиторию, предоставив им возможности делать ставки на свои любимые команды и игроков по киберспорту.

Во Франции рынок iGaming в значительной степени ориентирован на молодое поколение. К 2020 году игроки младше 34 лет сделали 70% онлайн-ставок. Эта возрастная группа не только интересуется спортом, но и свободно ориентируется в интернете, что делает их основными пользователями гемблинг-сервисов.

В 2021 году 25% молодых онлайн-гемблеров во Франции делали ставки на спорт, в то время как 10% играли в покер. При этом покер был более распространен среди людей в возрасте от 25 до 34 лет.

Аудитория гемблинга во Франции — в основном мужчины. Им принадлежат 90% аккаунтов на сайтах онлайн-азартных игр. Однако наблюдается заметное увеличение женской аудитории, особенно в онлайн-слотах и бинго.

В среднем французские игроки тратят на гемблинг около $81,1 в год. Хотя некоторые тратят больше, только 10% игроков превышают $1,000 в год.

Рынок iGaming во Франции

Неожиданное начало пандемии COVID-19 привело к резкому увеличению спроса на онлайн-гемблинг. Многие игроки (и во Франции в том числе) искали, чем развлечься дома, поскольку во время карантина физические казино были закрыты.

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Теперь давайте рассмотрим статистику по рынку iGaming во Франции:

  • Ожидается, что доход на рынке онлайн-азартных игр достигнет $4,11 млрд в 2024 году.

  • Прогнозируется, что доход будет демонстрировать ежегодный темп роста (CAGR) в 4,44% в период с 2024 по 2029 годы, что приведет к ожидаемому объему рынка в $5,12 млрд к 2029 году.

  • Ожидается, что объем рынка онлайн-ставок на спорт составит $1,91 млрд в 2024 году.

  • Уровень распространения онлайн-гемблинга среди интернет-пользователей составит 13,2% в 2024 году.

Развитие французской экономики также сыграло роль в росте популярности онлайн-гемблинга во Франции. С ростом располагаемых доходов у потребителей стало больше возможностей для расходов на досуг, включая онлайн-азартные игры. Кроме того, широкое использование смартфонов и наличие высокоскоростного интернета сделали онлайн-азартные игры доступными для широкой аудитории.

В целом, iGaming рынок Франции демонстрирует значительный рост, обусловленный изменениями в предпочтениях потребителей, появляющимися трендами и специфическими местными факторами. По мере развития технологий и изменений в потребительских привычках прогнозируется продолжение расширения рынка онлайн-азартных игр во Франции в ближайшие годы.

Регуляция онлайн-казино во Франции

Поворотный момент в развитии iGaming во Франции произошел в 2010 году с введением французского закона о азартных играх. Это законодательство позволило лицензировать онлайн-ставки и казино, создавая более открытую и конкурентную среду.

С тех пор французская индустрия iGaming продолжает расти, преодолевая вызовы в области защиты игроков, целостности рынка и технологических достижений. Сегодня она представляет собой яркую и неотъемлемую часть европейского сектора iGaming.

Сектор онлайн-азартных игр во Франции регулируется Autorité Nationale des Jeux (ANJ), созданным для обеспечения безопасной и справедливой игровой среды. Французский закон об азартных играх 2010 года легализовал онлайн-азартные игры, позволив операторам предлагать услуги в таких областях, как спортивные ставки, скачки и покер, при условии получения лицензии от ANJ.

Ключевые аспекты регуляции онлайн-казино во Франции включают:

  • Лицензирование и соблюдение правил. Операторы должны получить лицензию от ANJ, что обеспечивает соблюдение строгих стандартов в отношении защиты прав потребителей и ответственной игры.

  • Защита прав потребителей. ANJ реализует меры по защите игроков, включая опции самоисключения и ресурсы для борьбы с игровой зависимостью.

  • Налоги. Лицензированные операторы и игроки подлежат налогообложению: операторы облагаются налогом на валовой игровой доход, а игроки — на выигрыши.

  • Реклама. Маркетинговые практики регулируются, чтобы предотвратить нацеливание на уязвимых лиц и продвигать ответственную игру. Партнеры, продвигающие онлайн-платформы азартных игр во Франции, должны убедиться, что их рекламные стратегии соответствуют местным законам.

  • Ответственная игра. ANJ устанавливает правила, такие как ограничения на ставки, и предоставляет поддержку для проблемных игроков.

Более подробную информацию можно найти на сайте Autorité Nationale des Jeux (ANJ).

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Тем не менее, по оценкам, валовой доход от незаконных азартных игр (GGR) во Франции составляет от €748 миллионов до €1,5 миллиарда, что представляет собой около 5-11% от общего рынка. Значительные 79% этого дохода поступают от игроков высокого риска, которых привлекает отсутствие лимитов на ставки, проверок личности и широкий выбор игр. Кроме того, Французская ассоциация онлайн-игр (AFJEL) сообщила, что легальные ставки на Евро-2024 были на 50% ниже ожидаемых, что указывает на увеличение незаконной деятельности.

За последний год ANJ заблокировала более 300 веб-сайтов и планирует информировать правоохранительные органы о незаконных операторах из Кюрасао или Кипра, одновременно повышая осведомленность общественности о рисках незаконных азартных игр.

В целом, азартные игры во Франции строго регулируются, чтобы обеспечить безопасность потребителей и предотвратить незаконную деятельность. Эта всеобъемлющая нормативная база повышает доверие и уверенность потребителей. Строгое соблюдение законов сыграло важную роль в росте рынка, поскольку пользователи охотнее участвуют в онлайн-гемблинге, зная, что платформы безопасны и заслуживают доверия.


Перспективы iGaming во Франции

Ожидается, что французский сектор онлайн-азартных игр будет расширяться с ежегодным темпом роста 7,2% с 2023 по 2028 годы. Согласно прогнозам, к 2028 году объем рынка достигнет $10 млрд. Это расширение в значительной степени обусловлено увеличением использования интернета и растущей привлекательностью мобильных игр.

Важным трендом на французском рынке онлайн-азартных игр является рост популярности спортивных ставок. Питаясь сильной спортивной культурой и энтузиазмом болельщиков, французские игроки привлекаются азартом и потенциальными выигрышами от ставок на свои любимые спортивные события. Этот тренд усиливается благодаря доступности прямых трансляций и обновлений в реальном времени, которые улучшают опыт ставок.

Кроме того, рост популярности онлайн-казино является еще одним значительным трендом. Французские игроки все больше интересуются виртуальными игровыми автоматами, покером и другими казино-играми, которые предоставляют реалистичный и увлекательный игровой опыт. Разнообразие доступных игр, а также привлекательные бонусы и акции еще больше повышают популярность онлайн-казино.

Технологические достижения, включая виртуальную реальность и блокчейн-технологии, также стимулируют рост французского рынка онлайн-азартных игр. Эти инновации помогают обеспечить прозрачность азартных игр и предлагают игрокам захватывающий опыт.

Подводя итог, рынок iGaming во Франции представляет отличную возможность для партнеров, рассматривающих возможность продвижения онлайн-казино и букмекеров.

2024-10-22

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