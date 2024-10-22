Франция: Обзор рынка айгеминг

Сейчас iGaming во Франции оказывает значительное влияние как на экономику, так и на социальную динамику, затрагивая все — от доходов государства до изменений в привычках и поведении населения.

В этой статье мы рассмотрим характеристики игроков во Франции, регулирование последнюю статистику по рынку iGaming и основные тренды в индустрии.

Характеристика игроков

Все больше гемблеров во Франции переходят в онлайн, что заметно по росту популярности вебсайтов с азартными играми. Этот тренд обусловлен удобством и доступностью, которые предоставляют гемблинг-платформы и мобильные приложения. Особенно это актуально для молодого поколения, которое значительную часть своего времени проводит онлайн.

Давайте рассмотрим характеристики игроков более подробно.

Население Франции составляет 62,8 миллиона человек, проживающих в метрополии, и 67,9 миллиона человек, если считать вместе с заморскими территориями страны. Около 90% из которых являются гражданами Франции.

Распределение религий во Франции выглядит следующим образом:

Католики — 41%

Безрелигиозные — 40%

Мусульмане — 5%

Лютеране — 2%

Православные — 2%

Другие христиане — 2%

Буддисты — 1%

Евреи — 1%

Прочие — 6%

Онлайн-гемблинг во Франции можно разделить на три обширных сектора: ставки на спорт, казино и другие игры. В настоящее время ставки на спорт доминируют на рынке iGaming. Игроки в основном делают ставки на регби, теннис, велоспорт, футбол и скачки.

Отличительная черта гемблинга во Франции — растущая популярность ставок на спорт в режиме реального времени. Этот вид беттинга позволяет делать ставки прямо во время спортивного события, что усиливает азарт игроков. Развитие технологий с аналитикой игр в прямом эфире позволяет беттерам принимать более точные решения на основе актуальной информации. Это также способствовало популярности ставок в режиме реального времени,

Другой заметный тренд в предпочтениях игроков — рост ставок на киберспорт. Поскольку киберспорт набирает популярность, особенно среди молодой аудитории, беттинг-платформы начали предлагать ставки на соревнования по киберспорту. Это привлекло новую аудиторию, предоставив им возможности делать ставки на свои любимые команды и игроков по киберспорту.

Во Франции рынок iGaming в значительной степени ориентирован на молодое поколение. К 2020 году игроки младше 34 лет сделали 70% онлайн-ставок. Эта возрастная группа не только интересуется спортом, но и свободно ориентируется в интернете, что делает их основными пользователями гемблинг-сервисов.

В 2021 году 25% молодых онлайн-гемблеров во Франции делали ставки на спорт, в то время как 10% играли в покер. При этом покер был более распространен среди людей в возрасте от 25 до 34 лет.

Аудитория гемблинга во Франции — в основном мужчины. Им принадлежат 90% аккаунтов на сайтах онлайн-азартных игр. Однако наблюдается заметное увеличение женской аудитории, особенно в онлайн-слотах и бинго.

В среднем французские игроки тратят на гемблинг около $81,1 в год. Хотя некоторые тратят больше, только 10% игроков превышают $1,000 в год.

Рынок iGaming во Франции

Неожиданное начало пандемии COVID-19 привело к резкому увеличению спроса на онлайн-гемблинг. Многие игроки (и во Франции в том числе) искали, чем развлечься дома, поскольку во время карантина физические казино были закрыты.





Теперь давайте рассмотрим статистику по рынку iGaming во Франции:

Ожидается, что доход на рынке онлайн-азартных игр достигнет $4,11 млрд в 2024 году.

Прогнозируется, что доход будет демонстрировать ежегодный темп роста (CAGR) в 4,44% в период с 2024 по 2029 годы, что приведет к ожидаемому объему рынка в $5,12 млрд к 2029 году.

Ожидается, что объем рынка онлайн-ставок на спорт составит $1,91 млрд в 2024 году.

Уровень распространения онлайн-гемблинга среди интернет-пользователей составит 13,2% в 2024 году.

Развитие французской экономики также сыграло роль в росте популярности онлайн-гемблинга во Франции. С ростом располагаемых доходов у потребителей стало больше возможностей для расходов на досуг, включая онлайн-азартные игры. Кроме того, широкое использование смартфонов и наличие высокоскоростного интернета сделали онлайн-азартные игры доступными для широкой аудитории.

В целом, iGaming рынок Франции демонстрирует значительный рост, обусловленный изменениями в предпочтениях потребителей, появляющимися трендами и специфическими местными факторами. По мере развития технологий и изменений в потребительских привычках прогнозируется продолжение расширения рынка онлайн-азартных игр во Франции в ближайшие годы.

Регуляция онлайн-казино во Франции

Поворотный момент в развитии iGaming во Франции произошел в 2010 году с введением французского закона о азартных играх. Это законодательство позволило лицензировать онлайн-ставки и казино, создавая более открытую и конкурентную среду.

С тех пор французская индустрия iGaming продолжает расти, преодолевая вызовы в области защиты игроков, целостности рынка и технологических достижений. Сегодня она представляет собой яркую и неотъемлемую часть европейского сектора iGaming.

Сектор онлайн-азартных игр во Франции регулируется Autorité Nationale des Jeux (ANJ), созданным для обеспечения безопасной и справедливой игровой среды. Французский закон об азартных играх 2010 года легализовал онлайн-азартные игры, позволив операторам предлагать услуги в таких областях, как спортивные ставки, скачки и покер, при условии получения лицензии от ANJ.

Ключевые аспекты регуляции онлайн-казино во Франции включают:

Лицензирование и соблюдение правил . Операторы должны получить лицензию от ANJ, что обеспечивает соблюдение строгих стандартов в отношении защиты прав потребителей и ответственной игры.

Защита прав потребителей . ANJ реализует меры по защите игроков, включая опции самоисключения и ресурсы для борьбы с игровой зависимостью.

Налоги . Лицензированные операторы и игроки подлежат налогообложению: операторы облагаются налогом на валовой игровой доход, а игроки — на выигрыши.

Реклама . Маркетинговые практики регулируются, чтобы предотвратить нацеливание на уязвимых лиц и продвигать ответственную игру. Партнеры, продвигающие онлайн-платформы азартных игр во Франции, должны убедиться, что их рекламные стратегии соответствуют местным законам.

Ответственная игра. ANJ устанавливает правила, такие как ограничения на ставки, и предоставляет поддержку для проблемных игроков.

Более подробную информацию можно найти на сайте Autorité Nationale des Jeux (ANJ).

Тем не менее, по оценкам, валовой доход от незаконных азартных игр (GGR) во Франции составляет от €748 миллионов до €1,5 миллиарда, что представляет собой около 5-11% от общего рынка. Значительные 79% этого дохода поступают от игроков высокого риска, которых привлекает отсутствие лимитов на ставки, проверок личности и широкий выбор игр. Кроме того, Французская ассоциация онлайн-игр (AFJEL) сообщила, что легальные ставки на Евро-2024 были на 50% ниже ожидаемых, что указывает на увеличение незаконной деятельности.

За последний год ANJ заблокировала более 300 веб-сайтов и планирует информировать правоохранительные органы о незаконных операторах из Кюрасао или Кипра, одновременно повышая осведомленность общественности о рисках незаконных азартных игр.

В целом, азартные игры во Франции строго регулируются, чтобы обеспечить безопасность потребителей и предотвратить незаконную деятельность. Эта всеобъемлющая нормативная база повышает доверие и уверенность потребителей. Строгое соблюдение законов сыграло важную роль в росте рынка, поскольку пользователи охотнее участвуют в онлайн-гемблинге, зная, что платформы безопасны и заслуживают доверия.





Перспективы iGaming во Франции

Ожидается, что французский сектор онлайн-азартных игр будет расширяться с ежегодным темпом роста 7,2% с 2023 по 2028 годы. Согласно прогнозам, к 2028 году объем рынка достигнет $10 млрд. Это расширение в значительной степени обусловлено увеличением использования интернета и растущей привлекательностью мобильных игр.

Важным трендом на французском рынке онлайн-азартных игр является рост популярности спортивных ставок. Питаясь сильной спортивной культурой и энтузиазмом болельщиков, французские игроки привлекаются азартом и потенциальными выигрышами от ставок на свои любимые спортивные события. Этот тренд усиливается благодаря доступности прямых трансляций и обновлений в реальном времени, которые улучшают опыт ставок.

Кроме того, рост популярности онлайн-казино является еще одним значительным трендом. Французские игроки все больше интересуются виртуальными игровыми автоматами, покером и другими казино-играми, которые предоставляют реалистичный и увлекательный игровой опыт. Разнообразие доступных игр, а также привлекательные бонусы и акции еще больше повышают популярность онлайн-казино.

Технологические достижения, включая виртуальную реальность и блокчейн-технологии, также стимулируют рост французского рынка онлайн-азартных игр. Эти инновации помогают обеспечить прозрачность азартных игр и предлагают игрокам захватывающий опыт.

Подводя итог, рынок iGaming во Франции представляет отличную возможность для партнеров, рассматривающих возможность продвижения онлайн-казино и букмекеров.