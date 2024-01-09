Мы рассмотрим, почему именно Телеграм таргет следует рассматривать как наиболее эффективную платформу для таргетированной рекламы, учитывая особенности рекламы и специфику модели Телеграм.

ПОЧЕМУ ТАРГЕТ В ТЕЛЕГРАМ

Telegram предоставляет возможность размещения рекламы с уникальной ограничением: она доступна только в публичных каналах с более чем 1000 подписчиками. Поскольку количество каналов в Телеграме и самих пользователей стремительно растет с каждым годом, такой формат представляет отличную возможность для ведения маркетинговых кампаний в абсолютно любой нише.

Кроме того, размещение рекламы в тематических каналах позволяет немедленно сузить параметры таргета, лучше изучить целевую аудиторию и делать рекламу более нативной за счет бесшовной интеграции в тематики каналов.

Когда стоит задуматься о запуске рекламной кампании в Телеграм каналах? Вот несколько сценариев:

Владельцам Телеграм-каналов: Если у вас уже есть канал в Телеграме, где представлены ваши товары или услуги, реклама поможет увеличить видимость вашего контента и привлечь новых клиентов.

Снижение эффективности других рекламных каналов: Если ваша текущая рекламная стратегия перестала приносить желаемые результаты, Телеграм канал может стать альтернативным и более эффективным способом достижения вашей целевой аудитории.

Увеличение узнаваемости бренда: Если ваша цель - увеличить узнаваемость вашего бренда среди широкой аудитории, таргет в Телеграм предлагает уникальную возможность достичь этой цели благодаря подаче информации через тематические или брендовые каналы.

Желание расширить охват: Если вы стремитесь достичь большего числа потенциальных клиентов и увеличить охват, Телеграм таргет предоставляет доступ к разнообразным пользователям различных возрастов, интересов и уровней дохода.

Блогерам: Для блогеров и создателей контента Телеграм таргет может стать местом быстрого роста аудитории и увеличения вовлеченности подписчиков.

КАК НАСТРОИТЬ ТАРГЕТ В ТЕЛЕГРАМ: МЕТОДЫ

В Телеграме существуют три основных способа размещения таргетированной рекламы:

1. Telegram Ad Platform

Для запуска рекламы через Telegram Ad Platform требуется пополнить счет на сумму 2 миллиона евро. Из этой суммы 1 миллион евро будет заморожен на депозите, а оставшуюся часть можно использовать для рекламы. Причина такого высокого порога для входа кроется в стремлении платформы привлечь больше крупных агентств на этапе стремительного роста.

Подобно другим рекламным платформам, рекламные кампании в Телеграм проходят модерацию. Основные критерии для модерации включают в себя следующее:

Ссылки могут вести только на публичные Telegram-каналы или на ботов;

Отсутствие дезинформации и оскорбительного контента;

Отсутствие рекламы, которая ведет на один продукт или услугу, но перенаправляет пользователя на другое предложение;

Соблюдение стандартных правил оформления рекламных объявлений;

Также существует список нежелательных товаров и услуг, включая азартные игры, финансовые услуги, медицинские услуги без сертификации, алкоголь, табак и другие.

2. Биржи партнерских программ

Рекламу можно размещать через биржи партнерства в Telegram. Эти биржи действуют как посредники между рекламодателями и владельцами каналов. Однако существуют некоторые риски:

Риск мошенничества, так как некоторые каналы могут иметь накрученных подписчиков или ботов;

Необходимость выплаты комиссии бирже, которая может составлять до 10%;

Возможные юридические риски, так как работа с биржами каналов не всегда соответствует законодательству.

3. Рекламные сервисы

Существуют рекламные сервисы, которые автоматизируют процесс запуска рекламных кампаний в Телеграме. Они доступны большему числу людей, поскольку их бюджет обычно начинается с 3000 евро. Эти сервисы также предоставляют автоматизированные инструменты для управления рекламными кампаниями, включая прогнозирование бюджета и создание объявлений.

Рекламные сервисы обеспечивают соблюдение законодательных норм и предоставляют юридическую защиту для рекламодателей. Это также упрощает работу как физическим, так и юридическим лицам.

Каждый из этих способов имеет свои особенности и требования, и выбор зависит от бюджета, целей и рисков, которые готов принять рекламодатель.

КАК ЗАПУСТИТЬ ТАРГЕТ В ТЕЛЕГРАМ ЧЕРЕЗ TELEGRAM ADS

Для запуска таргетированной рекламной кампании на платформе Telegram Ads вам потребуется следовать нескольким шагам:

1. Создание Учетной Записи и Авторизация

Первым шагом является создание учетной записи в Telegram, если у вас ее еще нет, и последующая авторизация. Для этого перейдите на страницу входа и введите свой номер телефона.

2. Заполнение Профиля Организации

После успешной авторизации выберите учетную запись и заполните профиль вашей организации. Для этого кликните на кнопку "Create a new Organization" и укажите полное название организации, номер телефона, электронную почту, а также страну и город.

3. Создание Рекламного Объявления

Для создания рекламного объявления, кликните на кнопку "Create a new ad". Заполните следующие поля:

Заголовок объявления: Этот заголовок не будет виден вашей аудитории и используется для удобства управления кампаниями.

Текст для клиентов: Здесь ограничение в 160 символов, поэтому кратко и ясно сформулируйте ваше Уникальное Торговое Предложение (УТП).

Ссылка на Телеграм канал: Укажите ссылку на ваш публичный Телеграм канал или бота. Форматы ссылок могут быть t.me/link или @link.

Ставка за 1000 показов (CPM): Укажите, сколько вы готовы заплатить за 1000 показов. Ваше объявление будет участвовать в аукционе с объявлениями конкурентов, и победит объявление с более высокой ставкой.

Рекламный бюджет: Установите общий бюджет для вашей рекламной кампании. Эта сумма будет списываться до тех пор, пока она не будет исчерпана.

Выбор языка канала: Укажите язык канала, который соответствует вашей целевой аудитории. Можно выбрать несколько языков или оставить это поле пустым.

Целевые темы: Выберите темы, которыми интересуется ваша целевая аудитория. Это поле не обязательно для заполнения и можно оставить его пустым.

Целевые каналы: Укажите ссылки на каналы, в которых вы хотите разместить ваше объявление. Эта настройка также опциональна.

Исключение тем и каналов: Вы можете исключить темы и каналы, которые не интересны вашей аудитории, чтобы уточнить таргет.

4. Проверка и Запуск Рекламной Кампании

Перед тем как создать объявление, убедитесь, что все настройки таргетинга соответствуют вашим целям. После запуска рекламы изменить настройки будет невозможно, и для внесения изменений придется создавать новое объявление.

5. Принятие Условий

После проверки всех настроек примите условия сотрудничества с Telegram Ads Platform, установив флажок напротив соответствующего пункта, и нажмите кнопку "Создать объявление".

Поздравляем, ваша рекламная кампания в Telegram Ads готова к запуску! Не забывайте следить за результатами и оптимизировать кампанию в соответствии с вашими целями и пожеланиями аудитории.

Мы надеемся, что наш гайд помог вам разобраться, как настроить таргет в Телеграм, и вы сможете использовать эту социальную сеть для максимального развития своего бизнеса и бренда.

Желаем удачи вашим кампаниям в Telegram!