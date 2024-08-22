Как бороться с апдейтом гугла и вернуть позиции сайта?

Последнее крупное обновление Google выпустил в марте 2024 года. Плюс, поисковик ввел новые правила борьбы со спамом. С помощью нововведений планируется:





Уменьшить количество некачественного и неоригинального контента на 40%.

Бороться с массовой генерацией контента. Например, это касается страниц, которые соответствуют поисковому запросу, но не содержат пользы.

Предотвратить использование сайтов с хорошей репутацией для нерелевантного контента.





Сайты с низкокачественным контентом могут быть дезиндексированы. Это значит, что пользователи больше не смогут зайти на сайт из результатов поиска. Согласно Nishe Site Metrics, эта мера коснулась 1,7% сайтов их базы в начале мартовского обновления Google. Другой вариант — падение позиции сайта в поисковой выдаче, что тоже негативно скажется на показателях аффилиатов. Сайт будет посещать меньше пользователей, а значит — уменьшатся конверсии и доход от продвижения партнеров.





Но есть и хорошие новости: аффилиаты могут подготовиться к апдейтам Google и даже вернуть трафик сайта после падения его позиции. Сейчас расскажем, как именно.

5 шагов, чтобы не попасть под фильтры Google до апдейтов

Обновления и проверки Google неизбежны. Поэтому лучше один раз смириться с этим и выстроить свою работу так, чтобы показатели были стабильными и до апдейтов, и после.





Вот пять шагов, которые вы можете предпринять:









Работать над качеством контента. Последние обновления фокусируются на том, чтобы пользователи видели уникальный и полезный контент. Создавайте страницы, которые будут отвечать на вопросы пользователей и решать их проблемы. Обновляйте старый контент, добавляя актуальную данные и статистику. Это покажет Google, что ваш сайт предоставляет свежую и релевантную информацию.





Оптимизировать сайт под пользователя. Поисковик проверяет не только сам контент, но и то, насколько с ним удобно взаимодействовать. Например, параметры страницы и навигацию. Особенно это касается мобильной версии сайта, т.к. большая часть трафика приходит через мобильные устройства. Стоит поработать над адаптацией ваших страниц под экраны разных размеров.





Учитывать принципы E-A-T. Экспертность, авторитетность, надежность — по этим факторам поисковик решает, можно ли доверять вашему сайту. Google хочет видеть, что контент на странице создан компетентным автором, на которого (в идеале) ссылаются и другие источники. А еще — что информация актуальная и точная.





Соблюдать правила Google. «Спасибо, Капитан Очевидность», — подумаете вы. И все-таки, как бы ни хотелось обхитрить поисковую машину с помощью «черных» методов SEO, это повышает риск санкций от Google. Поэтому лучше отказаться от клоакинга, скрытого текста, невидимых ссылок, накрутки поведенческих факторов. Либо все время быть на шаг впереди и применять такие «серые» схемы, до отслеживания которых Google еще далеко.









Эти шаги помогут подготовиться к апдейтам Google и не попасть под фильтры еще до них. Далее узнаем, что делать, если ваш сайт уже пострадал от обновлений.

Что делать, чтобы вернуть позиции сайту после Google апдейта?

Падение позиции сайта в поисковой выдаче после апдейта Google еще не означает, что для аффилиата все потеряно. Не нужно паниковать и отказываться от продвижения партнеров в этом поисковике. Вот основные приемы, которые помогут вернуть трафик сайта:





Проведите аудит сайта. Первый шаг в восстановлении позиций — это проведение комплексного аудита сайта. Определите, какие страницы потеряли трафик, и проанализируйте, почему это произошло. Используйте такие инструменты как Google Analytics и Google Search Console, чтобы получить полное представление о текущем состоянии вашего сайта.





Проанализируйте конкурентов. Исследуйте сайты конкурентов, которые сохранили или улучшили свои позиции после обновления алгоритма. Обратите внимание на их контент, стратегию ссылок и технические аспекты. Попробуйте внедрить успешные практики на своем сайте.





Поработайте над качеством контента. Проанализируйте ваш контент на соответствие требованиям Google. Обновите устаревшие статьи, добавьте новые данные и статистику, улучшите структуру текста. Выкладывайте больше длинных и глубоких статей, которые полностью раскрывают тему. Делайте их структурированными, обязательно используйте подзаголовки: это удобно читателям и улучшает индексацию Google.





Оптимизируйте скорость загрузки вашего сайта. Проверьте ваш сайт на наличие проблем с производительностью и устраните их. Используйте специальные инструменты (например, PageSpeed Insights и GTmetrix), чтобы выявить и исправить проблемы, замедляющие загрузку страниц.





Поработайте над ссылочным профилем сайта. Убедитесь, что на вашей странице нет спамных или некачественных ссылок, которые могут негативно влиять на ранжирование. При необходимости, используйте инструмент Disavow Tool для устранения нежелательных ссылок.





Уделите внимание UX веб-страницы. Оптимизируйте пользовательский опыт на сайте. Улучшите навигацию, упростите формы и процессы, обеспечьте удобство использования на всех устройствах. Это поможет удержать пользователей на сайте дольше и повысить их вовлеченность.





Улучшите мобильную версию сайта. С увеличением числа пользователей мобильных устройств, Google уделяет особое внимание мобильной оптимизации. Убедитесь, что ваш сайт адаптирован для мобильных устройств, страницы быстро загружаются и интерфейс удобен для пользователей.





Как видите, вернуть трафик сайта вполне реально. Нужно только согласиться с «правилами игры» Google: улучшить качество контента и всей веб-страницы в целом.





Подводим итоги

Возвращение позиций сайта после обновления Google — задача выполнимая, если подойти к ней систематически. Эти обновления направлены на улучшение качества поиска, что полезно как для пользователей, так и для владельцев сайтов.

Важно постоянно следить за грядущими обновлениями и адаптировать свою стратегию. С этим помогут мониторинг новостей и использование аналитических инструментов. Обратите особое внимание на качество контента, даже если пока что с этим не было проблем. Создавайте полезные, уникальные и релевантные материалы, которые удовлетворяют запросы пользователей.

Если ваш сайт уже пострадал, не отчаивайтесь. Проведите аудит, улучшите качество контента, оптимизируйте технические аспекты и поработайте над ссылочным профилем. Проанализируйте конкурентов и внедрите успешные стратегии, чтобы вернуть утраченные позиции сайта.

Главное — постоянно следить за изменениями в требованиях Google и готовиться к ним. Систематический подход и стремление к улучшению качества сайта помогут вам не только вернуть трафик сайта, но и обеспечить стабильное развитие в будущем.



