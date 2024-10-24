Список лучших онлайн-казино в Венгрии

Крупнейшим провайдером азартных игр является компания Szerencsejatek, которая принадлежит государству. До 2012 года компания сохраняла монополию на азартные игры, так как имела права на все лотереи и владела одним из двух казино в то время.

Однако с 2012 года в законодательство Венгрии были внесены многие изменения, которые расширили возможности для офлайн и онлайн рынков, позволив новым компаниям выйти на них.

Стоит отметить, что жители Венгрии активно пользуются интернетом, как и остальная Европа – число пользователей превышает 80% населения (примерно 8 миллионов человек).

Гемблинг в Венгрии

Легализация азартных игр в Венгрии началась в 1991 году. В то время были приняты два основных закона, регулирующих азартные игры в стране. Один из них — «Закон об азартных играх» — содержал все вводные положения о правилах для наземных заведений и онлайн-казино. Другой — «Закон о концессиях» — предусматривал, что государство полностью владеет правом предоставлять услуги в сфере азартных игр. Однако первым и единственным провайдером оставалась уже упомянутая государственная компания Szerencsejatek, которая была ответственна за все лотереи в стране. Её дочерняя компания TippMix отвечала за ставки на спорт.

Но монополия не могла длиться вечно. В 2006 году Европейская комиссия выдала предупреждение Венгрии за закрытый рынок. Это побудило власти рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство. Тем не менее, условия для открытия казино остаются очень строгими.

Казино в стране регулируются Управлением по надзору за азартными играми, которое отвечает за выдачу лицензий, соблюдение законов, наложение санкций и штрафов и т.д. Для получения лицензии на наземное казино необходимо выполнить множество строгих требований. Например, площадь должна быть не менее 90 кв.м. Кроме того, это должно быть одобрено городским советом.

Что касается онлайн-сектора, первые игры были выпущены еще в 1998 году той же монопольной компанией Szerencsejatek. В 2002 году появилась возможность делать ставки на спорт через SMS. В июле 2013 года государство наконец-то внесло изменения в закон, чтобы позволить иностранным операторам открывать онлайн-казино. Vegas стал первым лицензированным брендом iGaming в Венгрии, предлагающим клиентам широкий спектр развлечений: рулетку, покер, blackjack и различные слоты. Что касается условий для открытия, компания должна иметь юридический адрес в Венгрии, а лицензия действует пять лет. Однако мало кто хочет открывать бизнес в этой стране — затраты на это неоправданно высоки, что привело к фактическому отсутствию лицензированных интернет-порталов в Венгрии. Хотя доход для казино и брендов ставок с лицензией растет год от года, в основном в лотереях и ставках на спорт, с покером и казино дела обстоят не так гладко: сначала был рост, а теперь — рынок стагнирует.

Стоит отметить, что общий доход остается очень низким по сравнению с западными странами, не говоря уже о нелицензированных брендах азартных игр — рост нестабилен.

Перспективы азартных игр в Венгрии все еще неоднозначны. С одной стороны, многие венгры отрицательно относятся к этой форме развлечений. СМИ также поддерживают такую политику. Более того, в общественном вещании часто затрагиваются пагубные эффекты азартных игр. С другой стороны, известные операторы делают все возможное, чтобы изменить ситуацию. Упомянутый выше Vegas смог выйти на рынок и привлечь известных партнеров, таких как Greentube, благодаря чему венгерские игроки получили доступ к различным мировым популярным слотам.

Лучшие онлайн-казино в Венгрии 2024

Лучшие Live казино

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Онлайн-казино в Венгрии без скачивания

Есть еще несколько онлайн-казино в Венгрии, которые нравятся пользователям. Особенно тем, кто не хочет скачивать приложение на свое устройство:

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Онлайн-казино в Венгрии с быстрыми выплатами

У большинства популярных онлайн-казино быстрые сроки вывода средств, а еще чат с круглосуточной поддержкой на случай, если транзакция задержалась. Плюс, некоторые из платформ предлагают мгновенные выводы на электронные кошельки, что делает получение выигрышей еще проще.

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Лучшие мобильные онлайн-казино для гемблинга в Венгрии

В некоторых онлайн-казино игры и разделы сайта в браузере смартфона или планшета адаптируются к размеру экрана. Для входа на официальный сайт с мобильного телефона можно использовать тот же аккаунт, что и на компьютере.

Вот список самых популярных мобильных онлайн-казино в Венгрии: Tsars Casino, Nomini Casino, Mystake Casino, Donbet Casino и Slots Hammer Casino.

Новые онлайн-казино в Венгрии

Игровая индустрия Венгрии развивается с каждым годом. Появляется множество новых онлайн-казино, которые предлагают щедрые бонусы для удержания игроков.

Вот несколько новых онлайн-казино в Венгрии, которые уже успели набрать популярность среди игроков: Donbet, Starda и 32Red.

Безопасность и лицензирование гемблинга в Венгрии

Безопасность личной информации и финансовых средств игроков очень важна для онлайн-азартных игр. Как правило, ведущие операторы в Венгрии используют стандартные методы шифрования, такие как Secure Socket Layers (SSL) и RSA, для защиты финансовой и личной информации своих клиентов.

Большинство венгерских онлайн-казино с реальными деньгами имеют действующую лицензию. Главным регулирующим органом является Венгерское управление по надзору за азартными играми, которое отвечает за контроль всей сферы азартных игр в Венгрии. Его основные обязанности включают выдачу лицензий операторам, обеспечение соблюдения национальных законов об азартных играх, мониторинг деятельности онлайн-казино, а также контроль уплаты налогов на азартные игры. В целом, Управление играет ключевую роль в прозрачности и ответственной игре в гемблинг-секторе, стремясь защитить потребителей и поддерживать лицензированных операторов.

Самые популярные онлайн-казино игры в Венгрии

Слоты

Многие венгерские казино расширяют свой ассортимент с помощью новых технологий и покупая слоты у ведущих провайдеров. Они предлагают современные видеослоты с высококачественной графикой, возможностью розыгрыша джекпотов, фри спинов и бонусных раундов.

Baccarat

Популярная игра с долгой историей также часто встречается во многих венгерских онлайн-казино. Эта классическая карточная игра в сочетании с красивым дизайном сайтов казино имеет множество поклонников и еще не скоро утратит свою популярность.

Бинго

Бинго — одна из самых популярных онлайн-казино игр в Венгрии. Если вы ищете платформу для игры в бинго, обратите внимание на следующие онлайн-казино: 888 Casino, Casino Euro и Casino Las Vegas.

Blackjack

Из всех казино-игр Blackjack, вероятно, самый популярный в Венгрии. В большинстве популярных казино представлено большое количество вариантов Blackjack, включая классические и современные версии.

Craps

Игра в Craps является одной из самых популярных казино-игр в Венгрии. Эта игра довольно сложная, но если вы разберетесь в правилах, сможете выиграть хорошую сумму.

Keno

Это быстрая игра, которая позволяет вам решать, сколько денег ставить. Классический вариант для тех, кто не хочет тратить много времени, но не против выиграть реальные деньги.

Рулетка

Классические рулетки всегда на высоте, так как они интересны и обычно выполнены очень красочно и с хорошим звуковым сопровождением, чтобы каждый игрок мог почувствовать атмосферу.

Sic Bo

Эта игра похожа на рулетку, но изначально появилась в Азии. Она имеет множество поклонников по всему миру, в том числе и в Венгрии.

Варианты платежных систем для венгерских игроков

Венгерские онлайн-казино используют различные платежные системы для внесения депозитов и вывода выигрышей:

Банковские переводы — надежный, но медленный метод для платежей в онлайн-казино.

Банковские карты — мгновенное зачисление, простота использования.

Электронные платежные системы — удобные, выгодные, быстрые, минимальная комиссия.

Транзакции с криптовалютой — современный метод, который используется не во всех казино.

Skrill.

EasyPay.

Cashterminal.

Visa, MasterCard, Maestro.

В некоторых онлайн-казино действует правило, согласно которому вывод средств возможен только теми платежными методами, которые использовались для внесения депозита.

Гемблинг на мобильных устройствах

Мобильные приложения

Венгерские казино все чаще становятся доступными для скачивания на Android и iOS. Пользователи могут запускать свои любимые слоты, участвовать в турнирах, проводить транзакции, не вставая с дивана. Приложения весят немного, работают достаточно быстро. Функционал приложений ничем не отличается от десктопной версии.

Онлайн-казино в мобильном браузере

В настоящее время венгры могут свободно играть в любом онлайн-казино. Это означает, что большинство популярных онлайн-казино имеют мобильные версии своих сайтов, или сайты и игры адаптируются под размер экрана телефона, что делает их очень удобными в использовании.

Заключение

Азартные игры полностью легальны в Венгрии, хотя правительство строго контролирует их. В этой стране нет большого потока азартных игр, но их качество высокое, что делает их сопоставимыми с Польшей и Финляндией. Для SEO-сайта лучше всего подходят бренды iGaming с местным языком. Что касается ставок, мы выяснили, что нет смысла направлять трафик, так как в стране действует монополия. В целом, правительство внушает оптимистические надежды, что позволяет предсказывать более благоприятное и динамичное развитие индустрии.

Часто задаваемые вопросы

Легален ли онлайн-гемблинг в Венгрии?

Онлайн-азартные игры легальны в Венгрии. В стране существует регулируемая система как для онлайн, так и для оффлайн-азартных игр, за которой следит Управление по надзору за регулированием.

Какое онлайн-казино самое надежное?

Самое надежное онлайн-казино — Lex Casino. Это казино лицензировано властями Кюрасао и имеет высокий рейтинг в большинстве обзоров. Lex Casino предлагает широкий выбор игр, включая слоты и Live казино.

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