iGaming SEO: Можно ли создавать сайт на национальном домене?

Что такое национальный домен верхнего уровня?

Национальный домен верхнего уровня (или ccTLD — country code Top-Level Domain) — это домен, который связан с определенной страной или территорией. Например: .de для Германии, .uk для Великобритании и т.д.





Да, это те самые несколько символов после точки, которые вы видите в адресе сайта. Важно заметить, что не все домены национальные. Есть и «общие», которые не закреплены за определенной страной. Например: .com, .org, .biz, .club.





ccTLD состоит из двух букв и используется для обозначения географической принадлежности веб-сайта.





Национальные домены интересуют аффилиатов из-за своих плюсов: улучшение SEO, доверие пользователей, соответствие законам. Однако, есть и минусы. Они связаны с ограничениями и требованиям каждой конкретной страны. Давайте разберем все «за» и «против» подробнее.





Из плюсов национальных доменов:





Локальное SEO. Использование ccTLD может значительно улучшить позиционирование сайта в поисковых системах для пользователей из определенной страны. Поисковые системы вроде Google рассматривают ccTLD как сигнал о географической направленности сайта. Проще говоря, если Гарри из Британии введет в поиск «buy a car», то первым увидит сайт «cars.uk», а не «cars.com» при прочих равных.

Доверие пользователей . Пользователи часто доверяют сайтам с национальными доменами больше, чем сайтам с общими доменами верхнего уровня. Возвращаясь к Гарри из Британии: на сайт «cars.uk» он кликнет с большей вероятностью, чем на «cars.xyz».

Соответствие местным законам. В некоторых случаях использование национального домена может быть обязательным для соответствия местным регуляциям и законам. В случае с Гарри и машинами это может быть не так критично, а вот в iGaming-индустрии не стоит пренебрегать правилами.





Теперь о минусах:





Требования страны. Как мы уже говорили, регистрация ccTLD может быть ограничена только гражданами или резидентами страны. Если вы таковым не являетесь, придется искать обходные пути. Это не выгодно, иногда проще зарегистрировать сайт на общем домене.

Меньшая универсальность. Для аудитории из Германии домен .de будет выглядеть более надежно. А вот для пользователей из Индии — скорее, наоброт. В отличие от общих доменов вроде .com или .net, ccTLD может работать менее универсально и ограничивать аффилиатов в привлечении международной аудитории.





Выбор между общим и национальным доменом зависит от каждого конкретного случая продвижения.

Можно ли запустить сайт на национальном домене?

Аффилиаты могут запустить сайт на национальном домене, но не в каждой стране.





Возможность регистрации национального домена (de, .fr и т.д.) для нерезидентов и незарегистрированных в стране компаний зависит от правил и требований конкретной страны.

В целом, можно выделить несколько вариантов:

Разрешено. Некоторые страны не имеют ограничений на регистрацию ccTLD. Значит, вы можете свободно зарегистрировать сайт на национальном домене, даже если не являетесь резидентом или ваша компания не зарегистрирована в стране. Например, в США, Канаде, Австралии и Великобритании.

Разрешено с ограничениями. Другие страны разрешают регистрацию национальных доменов нерезидентам, но при этом могут быть некоторые ограничения. Например, регистрация через местного представителя или требование предоставить дополнительные документы, подтверждающие вашу личность или бизнес. Среди таких стран: Германия, Франция, Италия.

Запрещено. Некоторые страны не разрешают нерезидентам и незарегистрированным в стране компаниям использовать домены в своих национальных зонах. Например, это актуально для Китая, Индии, Саудовской Аравии.

Поэтому перед регистрацией домена верхнего уровня необходимо тщательно ознакомиться с правилами и требованиями соответствующей страны. Несоблюдение правил может привести к приостановке или аннулированию регистрации домена.





Если решите зарегистрировать домен через стороннего регистратора, лучше выбирать из аккредитованных. Например:

Так вы избежите проблем и получите более качественную помощь. Далее разберемся, как запустить сайт на национальном домене.

Как запустить сайт на национальном домене?

Для резидентов страны и зарегистрированных в ней компаний обычно трудностей не возникает. Но как быть остальным? Есть несколько способов обхода ограничений:





Регистрация через локального представителя. Некоторые регистраторы предлагают услугу регистрации домена через локального агента. Этот представитель действует от вашего имени и позволяет обойти требования по гражданству или резидентству. Это особенно популярно в странах с жесткими правилами регистрации доменов верхнего уровня.





Услуги местных регистраторов. Многие страны разрешают регистрацию своих ccTLD через аккредитованных местных регистраторов. Это официальные организации или компании, которые получили право регистрировать домены с кодом этой страны от местного управляющего органа.





Сотрудничество с местными компаниями. Еще один способ обойти регулирование — сотрудничество с местными компаниями, которые могут зарегистрировать домен на свое имя и предоставить вам доступ к управлению доменом.





Открытие местного офиса. Сомнительный вариант, если вы аффилиат, но все же. В некоторых странах регистрация домена возможна только для компаний, зарегистрированных в этой стране. Наличие местного офиса обеспечивает соответствие этим требованиям.





Остановимся на самом простом и популярном способе — получение национального домена через местного регистратора.





Вот пошаговая инструкция для этого способа:

1. Выберите регистратора. Найдите в Интернете список аккредитованных регистраторов доменов в интересующей вас стране. Посмотрите их сайты, отзывы на услуги, сравните цены. Остановитесь на том, который покажется наиболее оптимальным.

2. Проверьте доступность домена. На сайте регистратора обычно есть специальное поле для этого. Просто введите желаемое доменное имя и проверьте его доступность. Если оно занято, выберите другое имя или воспользуйтесь сервисом подбора доменных имен.

3. Создайте учетную запись на сайте регистратора. Предоставьте необходимую информацию, такую как имя, адрес, контактные данные. Здесь все как и при обычно регистрации на любом другом сайте.

4. Предоставьте необходимые данные. В зависимости от страны и регистратора, вам может потребоваться предоставить дополнительную информацию, такую как паспортные данные, адрес регистрации компании. Следуйте инструкциям регистратора и внимательно читайте все документы.

5. Оплатите домен. Выберите способ оплаты и внесите плату за регистрацию домена. Стоимость регистрации может варьироваться в зависимости от страны, регистратора и выбранного срока регистрации.

6. Подтверждение регистрации. После успешной оплаты вы получите подтверждение регистрации домена на ваш адрес электронной почты. Доменное имя будет доступно для использования после активации.

7. Управление доменом. Поздравляем, у вас есть национальный домен верхнего уровня. Теперь вы можете запустить на нем свой сайт. Управлять доменом можно через панель управления на сайте регистратора. Например, изменить DNS-записи, продлить регистрацию национального домена, настроить переадресацию почты и другие функции.

Не забывайте следить за сроком действия домена, чтобы не потерять его.

Итоги

Регистрация национального домена может значительно улучшить позиционирование сайта в локальном поиске и вызвать большее доверие у пользователей.

Однако процесс усложняют специфические требования разных стран. Для нерезидентов существуют обходные пути, такие как местное представительство или сотрудничество с локальными регистраторами. Важно тщательно изучить правила и выбрать надежного регистратора для успешной регистрации и управления доменом.