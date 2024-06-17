Что такое in-app трафик и как его можно использовать в арбитраже?

Неудивительно, что in-app трафик интересует все больше арбитражников. Давайте разберемся, что такое in-app трафик, зачем он нужен, и в чем заключаются его плюсы.







Что такое in-app трафик в партнерском маркетинге?





Чтобы лучше понять, что такое in-app трафик, начнем с определения in-app рекламы. In-app реклама — это вид рекламы, которая размещается в мобильных приложениях. Да-да, те самые видео или баннеры, которые всплывают в приложении и отключаются только с премиум-подпиской.





Вы и сами замечали, что реклама внутри приложения бывает разных форматов. Обычно он зависит от продукта и целевого действия, к которому необходимо подтолкнуть пользователя. Рассмотрим несколько распространенных форматов рекламы:





Баннеры. Обычно занимает место вверху или внизу экрана, постоянно присутствуют в поле зрения пользователя. Бывают статическими и анимированными.

Видеоролики. Могут появляться при открытии приложения или нажатии на кнопки. Некоторые нужно досмотреть до конца, другие — через определенное время просмотра.

Мотивированная реклама. Часто предлагается пользователям в играх: например, просмотреть спонсорский ролик, чтобы получить дополнительные жизни или другие бонусы.

Интерактивная реклама. Обычно выглядит, как интерактивный баннер на весь экран, в котором пользователь может попробовать часть геймплея или функций. Первый контакт с рекламируемым продуктом происходит еще до его скачивания, что повышает доверие и интерес.

Нативная реклама. Такие объявления максимально мимикрируют под обычный контент приложения, чтобы не вызывать отторжения у пользователей. Например, рекламные записи в ленте соцсетей FB и VK.









In-app трафик — это пользователи, которые переходят по партнерским ссылкам в рекламе из приложения. Например, если человек играл в аркаду, увидел рекламу и понял, что очень хочет пиццу со скидкой 10% за установку какого-нибудь DeliveryGo. При этом не стоит думать, что in-app трафик — это еще и пуш-трафик или пользователи с мобильных сайтов. Эти категории к in-app не относятся.

In-app трафик в партнерском маркетинге обычно работает так: рекламодатель хочет привлечь новых пользователей в свое приложение или показать им другой свой продукт. Через партнерскую сеть он находит вебмастера, который разместит рекламу в стороннем приложении. Когда реклама размещена, пользователь видит ее в своем приложении и переходит по ссылке из объявления. Рекламодатель платит партнеру за клик, установку или другое целевое действие в зависимости от модели оплаты.

Зачем нужен in-app трафик?

Вебмастера используют in-app трафик, чтобы продвигать бренды и получать от них выплаты. Поэтому такой трафик обычно льют на офферы в следующих вертикалях: дейтинг, мобильные игры, беттинг, гемблинг. Для этих ниш in-app трафик наиболее актуален, т.к. их контент упакован в приложения. Логика проста: пользователь, который уже использует похожее приложение, с большей охотой перейдет в другое приложение и заинтересуется его установкой.





При этом важно учитывать, что любая in-app реклама отвлекает пользователя от взаимодействия с приложением. Вспомните хотя бы свой опыт: чаще всего рекламный баннер или видео хочется побыстрее закрыть и вернуться к своим делам. Так что при работе с in-app трафиком надо продвигать максимально релевантные офферы и показывать яркие креативы.





Зачем in-app трафик нужен рекламодателям? Можно выделить несколько конкретных целей такого продвижения:





Увеличение продаж. Первое и самое очевидное — in-app реклама помогает продвигать продукт среди потенциальных покупателей. Например, для этого мы стимулируем их совершить установку, за которой могут последовать оплаты уже внутри приложения.

Привлечение новых пользователей. Приложение, из которого приходит in-app трафик, как бы «делится» с рекламодателем своей аудитории. При правильном выборе ниши продукт демонстрируется уже заинтересованной аудитории.

Повышение узнаваемости бренда. Даже если пользователь не совершил целевое действие, он познакомился с брендом, увидел его рекламу. Это повышает общий уровень доверия к продукту. Возможно, при повторном контакте с брендом пользователь отнесется к нему уже с большим доверием.

Оптимизация маркетинговой стратегии. Качество in-app трафика показывает, насколько для вашего продукта актуально реклама в сторонних приложениях. Тестирование гипотез помогает проверить, как отрабатывают разные методы продвижения и выбрать наиболее эффективные.

Возвращение пользователей. In-app можно использовать не только для привлечения новых пользователей, но и для возвращения пользователей, которые уже скачивали приложение. Например, показать им рекламу со спецпредложением или скидкой. Так пользователи, ставшие менее активными, могут вернуться к использованию приложения.





Так, in-app трафик помогает достичь разных целей — главное, чтобы они совпадали с вашими.









10 преимуществ in-app трафика





Теперь давайте рассмотрим плюсы in-app трафика более подробно:





Большая аудитория. Как мы уже обсуждали в самом начале, статистика показывает устойчивый рост мобильного трафика. Все больше людей пользуются Интернетом со смартфонов. Вместе с этим растет объем in-app трафика и количество потенциальных лидов. Удобный таргетинг. Показ рекламы в приложениях можно настраивать по ГЕО, устройствам, демографическим параметрам. Это помогает показывать объявления именно тем, кому она будет интересна, чтобы получить больше кликов или целевых действий. Качество трафика. Пользователи, которые видят рекламу в приложении, больше погружены в контент на экране. Они более внимательно взаимодействуют с запущенным приложением и с меньшей вероятностью могут игнорировать рекламу, чем в браузере, напримере. Масштабируемость. Универсальность мобильного формата помогает распространять эффективные методы и в других приложениях. Например, если креатив хорошо себя показал, его можно запустить в других приложениях из той же ниши. Легкость отслеживания. Есть специальный софт и трекеры, которые помогают отслеживать действия пользователей в in-app рекламе. Благодаря анализу маркетинговых показателей, можно оптимизировать кампанию и направить рекламный бюджет в наиболее перспективные источники трафика. Разнообразие форматов. Как мы говорили выше, in-app реклама предлагает широкий выбор форматов, включая баннеры, видео, нативные объявления. Это дает возможность выбрать наиболее подходящий формат для привлечения пользователей. Доверие пользователей. Пользователи больше склонны доверять in-app рекламе, чем объявлениям в браузере. Потому что приложение обычно скачивается из официального магазина, перед загрузкой в который его проверили модераторы. Воронка продаж. Пользователь охотнее переходит к скачиванию приложения из рекламы. Потому что для этого нужно всего лишь нажать пару кнопок, да и формат взаимодействия останется тем же — пользователь просто переходит из одного приложения в другое. Высокий CTR. Рекламу в приложении сложнее игнорировать, особенно, если это видео, которое занимает весь экран. Плюс, делать больше все равно нечего: чтобы не скучать, можно и нажать на кнопку в объявлении, посмотреть предложение. Интерактивность. Среди доступных форматов рекламы особенно выделяется интерактивная, что помогает повысить качество in-app трафика. Потому что так у пользователя появляется возможность сразу попробовать продукт — даже без скачивания.





Таким образом, in-app трафик — перспективное направление и для вебмастеров, и для рекламодателей. Стоит попробовать этот вид трафика и понять, подходит ли он для вас.



