Список SEO инструментов, которые могут заменить работу с ahrefs

В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов сервисов, которые справятся с SEO задачами не хуже популярного Ahrefs. А именно сравним Ahrefs vs Semrush vs Moz. Плюс, посмотрим на сопоставление сервиса SE Ranking vs Ahrefs.

Давайте оценим основные функции, преимущества и недостатки каждого из вариантов. Так вы сможете выбрать лучший SEO инструмент для своей работы, оптимизировать процессы и зарабатывать на трафике еще больше.

SE Ranking vs Ahrefs

SE Ranking становится все более популярным среди аффилиатов благодаря большому набору функций и простому интерфейсу.

SE Ranking часто выбирают на замену Ahrefs. Cервис предоставляет все необходимые функции для управления SEO кампаниями: проверка позиций, аудит сайта, анализ ключевых слов и обратных ссылок.

Давайте подробнее рассмотрим основные преимущества SE Ranking:

Отслеживание позиций (Position tracking). SE Ranking предоставляет точные данные о позициях вашего сайта во всех крупных поисковых системах. Это помогает определить самые эффективные ключевые слова, обеспечить стабильный трафик и быстро корректировать свою стратегию в случае необходимости. Например, в случае обновления алгоритмов выдачи Google.

Анализ конкурентов (Competitor analysis). С инструментом SE Ranking можно детально изучить стратегию конкурентов. Программа позволяет узнать, по каким ключевым словам ранжируются конкуренты, какие страницы приносят им наибольший трафик, и какие сайты ссылаются на них.

Анализ обратных ссылок (Backlink analysis). Это одна из ключевых функций SE Ranking, которая позволяет понять, как другие сайты ссылаются на ваш ресурс. Важно знать, какие обратные ссылки влияют на ваш сайт, т.к. они могут существенно повлиять на его авторитет и позиции в поисковых системах.

Аудит сайта (Site audit). SE Ranking проводит аудит сайта и выявляет технические ошибки. Инструмент анализирует различные аспекты сайта, включая скорость загрузки страниц, ошибки в коде, проблемы с мобильной версией.

Конструктор отчетов (Report builder). Вы можете генерировать отчеты о текущих позициях, анализе конкурентов, результатах аудита в SE Ranking. А получать их можно прямо на свой email — вручную или автоматически по выбранному графику.

Недостатки SE Ranking по сравнению с Ahrefs:

Меньший объем данных о ссылках. Одним из основных преимуществ Ahrefs является его обширная база данных о ссылочной массе. В этом аспекте SE Ranking уступает Ahrefs, так как его база данных о ссылках значительно меньше.

Ограниченные возможности анализа контента. Ahrefs предлагает более детализированный анализ контента. Например, какой контент приносит наибольший трафик, какие ключевые слова в нем используются, и какой контент создают конкуренты. SE Ranking, хотя и предоставляет инструменты для анализа контента, не может предложить такой же уровень детализации и глубины, как Ahrefs.

Хоть SE Ranking и уступает Ahrefs в некоторых аспектах, он все еще остается отличной альтернативой для аффилиатов.

Semrush vs Ahrefs

Semrush — еще один инструмент для SEO, который часто сравнивают с Ahrefs. Этот инструмент используется не только для анализа и оптимизации сайтов, но и для планирования маркетинговых стратегий и управления контентом.

Основные преимущества Semrush:

Анализ ключевых слов (Keyword analysis). Semrush предоставляет подробные данные о ключевых словах, включая объем поиска, уровень конкуренции и тренды. Инструмент позволяет находить эффективные ключевые слова для продвижения, оценивать их потенциал для привлечения трафика.

Анализ конкурентов (Competitor analysis). Semrush позволяет анализировать стратегию конкурентов. Вы можете узнать, какие ключевые слова используют ваши конкуренты, какие страницы приносят им наибольший трафик и какие рекламные кампании они проводят.

Отчеты и дашборды. Semrush предлагает гибкие инструменты для создания отчетов и мониторинга SEO показателей. Вы можете генерировать отчеты о ключевых словах, анализе конкурентов, результатах аудита сайта. Дашборды позволяют отслеживать ключевые метрики в режиме реального времени, что помогает оперативно реагировать на изменения и корректировать стратегию.

Инструменты для контент-маркетинга. Semrush помогает оптимизировать контент, находить идеи для новых статей и анализировать эффективность уже опубликованного контента. Инструмент предлагает функции для исследования тем, поиска популярных вопросов и анализа контента конкурентов.

Недостатки платформы Semrush:

Меньшая база данных о ссылках. Как и SE Ranking, Semrush не может предложить такой же объем данных о ссылочной массе, как Ahrefs. База данных Semrush о ссылках менее обширна, что может ограничивать возможности для глубокого анализа.

Более сложный интерфейс. Для начинающих пользователей интерфейс Semrush может показаться сложным и запутанным. Хотя инструмент предоставляет огромное количество функций и данных, их освоение займет некоторое время — это нужно учесть.

Таким образом, Semrush — это многофункциональный инструмент для SEO, который может заменить ahrefs во многих аспектах.





Moz vs Ahrefs

Moz — это один из самых старых инструментов для SEO. Moz особенно ценится за свою простоту использования. Давайте рассмотрим основные преимущества и недостатки Moz более подробно.

Основные преимущества Moz:

Мощный анализ ссылок. Moz предлагает качественный анализ ссылочной массы, что позволяет эффективно строить стратегию линкбилдинга. Инструмент использует собственный индекс ссылок, который регулярно обновляется. С помощью Moz можно оценивать качество и количество обратных ссылок, определять авторитетность сайтов, которые ссылаются на ваш ресурс, и находить новые возможности для линкбилдинга.

Аудит сайта (Site audit). Moz помогает выявлять технические ошибки на сайте и дает рекомендации по их исправлению. Инструмент анализирует различные аспекты сайта, включая структуру URL, скорость загрузки страниц, наличие дублирующегося контента и удобство мобильной версии.

Анализ ключевых слов (Keyword analysis). Moz предоставляет удобные инструменты для поиска и анализа ключевых слов. Инструмент помогает находить релевантные ключевые слова с учетом их объема поиска, уровня конкуренции и потенциального трафика. Moz также предлагает рекомендации по оптимизации контента для выбранных ключевых слов, чтобы улучшить видимость сайта в поисковых системах.

Недостатки Moz по сравнению с Ahrefs:

Ограниченная скорость обновления данных. Moz может обновлять свои данные медленнее по сравнению с Ahrefs. Из-за этого пользователи могут видеть устаревшие данные об обратных ссылках и ключевых словах, что может повлиять на своевременность их SEO-решений.

Отсутствие анализа SERP. В отличие от Ahrefs, Moz не предоставляет инструменты для анализа страниц результатов поиска (SERP). Из-за этого невозможно понять, какие особенности страниц влияют на их ранжирование и как конкуренты оптимизируют свои страницы для достижения высоких позиций.





Ahrefs vs Semrush vs Moz

При выборе между Moz vs Semrush vs Ahrefs стоит учитывать специфику ваших рекламных кампаний и бюджет.

Ahrefs: идеально подходит для тех, кто нуждается в глубоком анализе ссылочной массы и детализированном анализе контента. Semrush: отличный выбор для тех, кто ищет комплексный инструмент для анализа ключевых слов, SEO показателей сайта, стратегий конкурентов. Плюс, сервис помогает с оптимизацией контента, SMM и монетизацией вебсайтов. Moz: больше подходит для тех, кто хочет сосредоточиться на SEO и не нуждается в дополнительных инструментах. Тем не менее, все базовые функции у сервиса есть: проверка позиции сайта, ключевых слов, анализ ссылочного профиля.

Как видите, каждый из этих инструментов имеет свои сильные и слабые стороны. Мы провели сравнение Moz vs Semrush vs Ahrefs — выбор за вами.

Заключение

Как видите, у Ahrefs есть достойные альтернативы. Например, SE Ranking, Semrush и Moz — они помогут вам эффективно справляться с задачами SEO. Каждый из этих инструментов обладает уникальными преимуществами и способен заменить Ahrefs в тех или иных аспектах работы. Выбирайте инструмент, исходя из своих потребностей,чтобы оптимизировать кампании и без проблем зарабатывать на трафике.

Мы составили для вас подробную сравнительную таблицу SEO инструментов, которые предлагают сайты-альтернативы платформе Ahrefs. Можете ознакомиться с ней, чтобы выбрать лучший сервис в зависимости от потребностей вашей компании: