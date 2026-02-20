PIN-UP Partners

PIN-UP Partners — это партнерская программа мобильного казино, которая работает с брендами Pin-Up Casino и Pin-Up Bet. Она ориентирована на iGaming и позволяет маркетологам, инфлюенсерам и контент-креаторам зарабатывать на привлечении игроков на платформы.

Аффилиаты могут выбирать между несколькими моделями комиссий, включая CPA, RevShare и гибридные варианты. Программа предоставляет широкий набор инструментов: дашборды с данными в реальном времени, маркетинговые креативы и персональных менеджеров, которые помогают выстраивать стратегию и поддерживать результат.

Краткий обзор

Платформа сотрудничает с партнерами во многих странах, включая Бразилию, Индию и Мексику. PIN-UP Partners была создана в 2016 году как подразделение PIN-UP Global, компании, специализирующейся на iGaming-продуктах. Инициатива быстро показала свою эффективность: во время чемпионата мира по футболу 2018 года программа привлекла более миллиона игроков всего за месяц.

PIN-UP Partners предоставляет своим аффилиатам:

Надежные выплаты с низким порогом и разными методами вывода средств

Гибкие комиссии: CPA, RevShare и гибридные модели

Маркетинговые инструменты и поддержку, включая креативы, лендинги, аналитику и менеджеров

Благодаря узнаваемости бренда и удобным условиям программу нередко относят к числу решений для тех, кто ищет лучшее мобильное казино для долгосрочного сотрудничества.

N1 Partners

N1 Partners — это мультибрендовая партнерская программа мобильного казино и беттинга. Она открывает доступ к широкому набору продуктов: слоты, настольные игры, лайв-дилеры и спортивные ставки. Для аффилиатов предусмотрены конкурентные условия: RevShare до 45%, CPA до €150 и гибридные модели.

Программа акцентирует внимание на прозрачности. Здесь нет переноса отрицательного баланса, а выплаты происходят стабильно раз в месяц. Дополнительно партнеры получают доступ к персональным менеджерам, маркетинговым материалам и подробной отчетности для оптимизации кампаний.

Краткий обзор

Компания N1 Partners появилась в 2018 году. В ее команде работают специалисты с большим опытом в iGaming: управление аффилиатами, поддержка пользователей, маркетинг и разработка продуктов. Разнообразные компетенции помогают предлагать свежие стратегии и обеспечивать высокий уровень сервиса для партнеров.

N1 Partners предоставляет своим клиентам:

Статистику и промо-инструменты в реальном времени

Ежемесячные выплаты от €20

До 45% RevShare или €150 CPA

Благодаря таким условиям N1 Partners остается одним из решений для тех, кто выбирает лучшее мобильное казино и ищет стабильные результаты при масштабировании трафика.

Royal Partners

Royal Partners — это аффилиатная программа, которая продвигает группу онлайн-казино под брендом Royal Partners. Она позволяет партнерам зарабатывать на привлечении игроков через разные модели: RevShare, CPA и гибридные сделки.

Аффилиаты получают доступ к промо-инструментам: баннерам, лендингам и системам трекинга. Среди ключевых преимуществ — гибкие условия без переноса отрицательного баланса и низкий порог выплат. Также поддерживаются разные методы вывода, включая банковские переводы и криптовалюту. Каждому партнеру назначается персональный менеджер, который помогает повышать эффективность.

Краткий обзор

Royal Partners была основана в 2017 году командой с большим опытом в арбитраже трафика и iGaming. За короткое время программа выросла до уровня одного из заметных игроков на рынке и сотрудничает с несколькими собственными брендами казино.

Royal Partners предлагает своим аффилиатам:

Продвижение более 13 лицензированных казино с глобальным охватом

До 60% RevShare или $100 CPA без отрицательного переноса

Персональных менеджеров, аналитику и еженедельные выплаты

Эта программа часто выделяется как надежный выбор для тех, кто ищет лучшее мобильное казино онлайн с гибкими условиями и высокой конверсией.

V.Partners — аффилиатная программа в сфере iGaming, которая продвигает казино и беттинг-бренды на разных рынках. Она привлекательна для вебмастеров благодаря широкому выбору игр и гибким планам комиссий: RevShare до 50%, CPA-сделки и гибридные модели.

Программа предлагает пожизненные комиссии, еженедельные выплаты, статистику в реальном времени, мультиязычные промоматериалы и поддержку персональных менеджеров. V.Partners принимает трафик более чем из 50 стран, включая Германию, Австрию, Польшу, Норвегию, Грецию и Канаду.

Краткий обзор

Программа была создана в 2016 году и является официальной сетью для нескольких онлайн-казино: Vulkan Vegas, Ice Casino, VulkanBet, Verde Casino, Hit’N’Spin и Vulkan Spiele. Это укрепляет доверие со стороны партнеров и открывает широкие возможности для масштабирования.

V.Partners предоставляет своим аффилиатам:

Поддержку и аналитику в реальном времени

До 50% RevShare или €350 CPA

Еженедельные выплаты через разные методы

Для тех, кто работает с трафиком в сегменте мобильное казино онлайн, V.Partners предлагает понятные условия и высокий потенциал заработка.

CrakRevenue

CrakRevenue — это одна из крупнейших CPA-сетей, которая специализируется на монетизации трафика в разных вертикалях: adult, дейтинг, стриминг, OnlyFans-модели, гейминг и здоровье. Платформа известна высоким качеством офферов и инновационными инструментами для аффилиатов.

В CrakRevenue доступно более 400 эксклюзивных предложений и набор промоинструментов: SmartLinks, виджеты, прероллы и другое. Комиссионные модели гибкие — от PPS и PPL до CPA и RevShare. Выплаты поддерживаются разными методами, включая PayPal, Bitcoin, Paxum и банковские переводы. Минимальный порог составляет $100, а вывод средств осуществляется дважды в месяц.

Краткий обзор

Сеть была основана в 2006 году в Квебеке группой энтузиастов под руководством Николя Крестьена. За годы компания выросла в одного из крупнейших игроков аффилиатного рынка, предлагая партнерам высококонверсионные офферы и развитую инфраструктуру для работы.

CrakRevenue предоставляет своим аффилиатам:

Дважды в месяц выплаты от $100

Поддержку и статистику в реальном времени

Разнообразные модели: CPA, PPL, PPS и RevShare

Хотя CrakRevenue работает не только с iGaming, здесь встречаются офферы в вертикали лучшее мобильное казино онлайн, что делает платформу интересной для вебмастеров, диверсифицирующих трафик.

22Bet Partners

22Bet Partners — официальная аффилиатная программа бренда 22Bet. Она позволяет вебмастерам зарабатывать комиссию за привлечение игроков на платформу, где доступны спортивные рынки, игры казино и лайв-дилеры. Программа также поддерживает партнерскую программу, предоставляя дополнительное вознаграждение в размере 5% за новых партнеров.

Благодаря глобальному охвату и многоязычной поддержке 22Bet Partners работает с широкой аудиторией и подходит для монетизации трафика в iGaming. Среди инструментов — трекинг в реальном времени, аналитика и промоматериалы для оптимизации кампаний.

Краткий обзор

Программа была запущена в 2017 году и управляется компанией TechSolutions Group N.V., зарегистрированной на Кюрасао. Участники получают гибкие модели комиссий, своевременные выплаты и доступ к полному набору аффилиатных инструментов.

22Bet Partners предоставляет:

RevShare до 50% или CPA-сделки

Промо-инструменты и статистику в реальном времени

Ежемесячные выплаты через криптовалюту и виртуальные кошельки

Сильная сторона программы — высокий уровень удержания игроков за счет разнообразия ставок и бонусных предложений. Для тех, кто работает с аудиторией в сегменте мобильное казино, 22Bet Partners может стать удобным решением.

888Starz Partners

888Starz Partners — официальная аффилиатная программа бренда 888Starz, запущенная в 2020 году. Она ориентирована на продвижение новых и будущих сервисов платформы и подходит как для индивидуальных вебмастеров, так и для компаний.

Программа предлагает гибкие модели комиссий: RevShare до 50%, CPA до $200 и гибридные варианты. Партнерам доступны аналитика в реальном времени, маркетинговые материалы и персональные менеджеры для настройки и оптимизации кампаний.

Поддерживаются разные источники трафика, включая SEO, PPC, соцсети и email-маркетинг. Выплаты осуществляются еженедельно и доступны через банковские переводы, электронные кошельки и криптовалюту.

Краткий обзор

888Starz Partners работает с глобальным охватом и быстро закрепила позиции как заметный игрок на рынке аффилиатных программ. Благодаря широкой линейке предложений и оперативным выплатам она привлекает вебмастеров, ориентированных на долгосрочную работу.

888Starz Partners предоставляет своим партнерам:

Еженедельные выплаты через криптовалюту и e-wallets

Статистику и маркетинговые инструменты в реальном времени

RevShare до 50% или CPA до $200

Для тех, кто работает с сегментом мобильное казино онлайн, программа предлагает гибкость и удобные условия, позволяя быстро масштабировать трафик.

Perform[cb]

Perform[cb] — это сеть performance-маркетинга и беттинга, которая помогает брендам привлекать качественные лиды и продажи. Для партнеров доступен широкий выбор офферов и гибкие модели выплат: CPA, CPL, CPS и CPI.

Сеть поддерживает аффилиатов по всему миру, предлагая еженедельные выплаты, минимальный порог всего $50 и несколько вариантов получения средств: ACH, PayPal и банковские переводы.

Краткий обзор

Компания была основана интернет-предпринимателем, который позже передал управление новой команде. В 2016 году Clickbooth (прежнее название) приобрела инвестиционная фирма Centre Lane Partners, что способствовало активному росту компании и увеличению количества стратегических сделок.

В 2020 году после объединения с Adperio и Ignite OPM компания получила новое название — Perform[cb]. Сегодня сеть работает под руководством CEO Эрин Сиджич, которая делает акцент на инновациях и развитии performance-маркетинга.

Perform[cb] предоставляет своим клиентам:

Отчетность и оптимизацию в реальном времени

Расширенную аналитику через собственную платформу PerformLEAP

Еженедельные выплаты с низким порогом и гибкими методами получения

Хотя сеть не специализируется исключительно на iGaming, в ее портфеле встречаются офферы в вертикали мобильное казино, включая продукты для тех, кто ищет лучшее мобильное казино онлайн. Это делает Perform[cb] интересной опцией для вебмастеров, которые хотят диверсифицировать трафик.

Заключение

Рынок аффилиатных программ в iGaming растет и становится все более конкурентным. Для вебмастеров это значит, что выбор партнерки напрямую влияет на доход и стабильность работы. Программы, собранные в этом обзоре, отличаются прозрачными условиями, поддержкой менеджеров и удобными инструментами.

Субъективный рейтинг от revenuelab охватывает как крупные сети, так и новые решения, в которые можно легко зайти. Для арбитражников, которые хотят работать с лучшими мобильными казино, эти программы дают возможность тестировать разные гео и форматы выплат. Успех здесь зависит от качества трафика и стратегий, но база для роста уже есть.