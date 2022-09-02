Основная Информация

13Aff Partners — партнерская программа, созданная для продвижения казино Cosmic Slot. 13 Affiliates предлагает веб-мастерам комиссионные до 50% от доли дохода плюс альтернативные сделки. Эта программа имеет простую и понятную платформу, на которой аффилиаты могут без усилий следить за действиями игроков, получать помощь по любым вопросам или проблемам, связанным с ней (включая обновления в реальном времени), а также пользоваться преимуществами акции, в которой новые участники могут зарабатывать максимальные ставки во время их первого месяца работы.

Модели оплаты

Revshare. Партнерам будут платить в зависимости от количества новых игроков, которых они привлекают ежемесячно. Структура комиссии начинается с 35% для 0-15 FTD и может быть увеличена до 50% для 50 и более приведенных FTD.

Новые партнеры могут воспользоваться специальным предложением. Программа 13Aff предлагает самую высокую комиссию в первый месяц сотрудничества с брендом.

CPA. Гибридный. Эти планы доступны по запросу. Партнеры должны знать, что для получения подтверждения выбранного плана могут быть определенные требования.

Субпартнерство. Партнеры также могут получать субпартнерскую комиссию за всех новых партнеров, которых они приглашают в программу. Ставка комиссии фиксированная 5%.

Платежные системы

13 Aff предлагают участникам различные варианты оплаты для вывода своих доходов: Neteller, Skrill, Ecopayz, WebMoney, Bitcoin, Qiwi, Yandex Money и банковский перевод. Доходы обрабатываются в начале каждого месяца, а минимальные суммы варьируются в зависимости от способа оплаты — 500 евро с помощью банковского перевода и 100 евро для электронных кошельков.

Бренды

CosmicSlot Casino. Онлайн-казино CosmicSlot было создано в 2020 году компанией Altacore N.V. по лицензии властей Кюрасао. CosmicSlot — это законное казино с активным операционным пособием, которое обеспечивает профессиональную поддержку клиентов на нескольких языках. Они предлагают игры от ведущих разработчиков и лояльные акции для мотивации своих вкладчиков, включая бездепозитные бонусы и несколько доступных способов оплаты.

Почему стоит выбрать партнерскую программу 13Aff Partners

Партнерская программа 13Aff предлагает ряд инструментов и ресурсов, которые помогут вам добиться успеха в партнерских маркетинговых кампаниях. У них есть специальные менеджеры по работе с клиентами, которые готовы ответить на любые вопросы или проблемы, которые могут возникнуть при использовании программного обеспечения.

Кроме того, команда предлагает эксклюзивный контент/бонусы по запросу, чтобы помочь партнерам привлечь новых игроков к бренду.