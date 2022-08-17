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AffGoldMine — это новая партнерская программа казино, созданная для продвижения бренда онлайн-гемблинга — Crazy Luck Casino. Этот сайт онлайн-азартных игр использует программное обеспечение Rival, и в него можно играть на любом устройстве без загрузки, через браузер или доступное приложение.

Модели оплаты

Revshare. Affgoldmine предлагает комиссию в размере 30%, которая может достигать 40% от дохода, полученного от привлеченных игроков.

CPA. Единовременный тариф для каждого нового вкладчика обсуждается с менеджерами команды в индивидуальном порядке.

Subaffiliate. Этот план позволяет всем партнерам зарабатывать дополнительные 10% за каждого партнера, которого они привлекли к программе.

Платежные системы

Выплаты по договору производятся в долларах США только в течение 15 дней после окончания каждого месяца. Минимальный порог вывода может варьироваться от партнера к партнеру без каких-либо административных сборов, связанных с обработкой платежей или снятием средств.

Бренды

Crazy Luck

Казино Crazy Luck имеет обширную коллекцию игр, в которые можно играть прямо на устройствах Android и iOS. Игроки также получают доступ к поддержке чата и международным телефонным линиям. Чтобы сделать снятие средств проще, чем когда-либо, они предлагают ручную отмену в любое время без каких-либо комиссий. В казино есть отличное живое казино и уникальная и легендарная тема, которая обязательно понравится любителям музыки со всего мира. Кроме того, он предлагает множество бонусов и акций.

Почему стоит выбрать партнерскую программу AffGoldMine

Программа использует партнерское программное обеспечение Rival, где партнеры могут видеть статистику за текущий месяц. Кроме того, партнеры имеют доступ к GIF-баннерам и текстовым ссылкам, или, если есть что-то еще, что требует внимания, партнеру необходимо связаться с менеджером по работе с партнерами.