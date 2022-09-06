Основная Информация

AffRepublic — официальная партнерская программа, созданная для продвижения нескольких брендов — казино Wild Tokyo, казино NeedForSpin и казино Rolling Slots. Эта партнерская программа обещает своим партнерам хорошую конверсию, конкурентоспособную структуру комиссий, несколько сервисов по снятию средств на выбор и план субпартнерства.

Модели оплаты

Revshare. Программа предоставляет аффилиатам стандартную модель распределения доходов, основанную на комиссионных от прибыли, полученной от привлеченных клиентов.

Структура комиссии многоуровневая и начинается от 30% для 0-15 FTD и может быть увеличена до 40% для 25 и более FTD. Эта программа также предлагает VIP-комиссию в размере 45% за показ лучших результатов.

Субпартнер. Партнеры могут заработать дополнительные 2,5%, привлекая в программу новых партнеров.

Платежные системы

Платежи отправляются в евро один раз в месяц около 15 числа с использованием способов оплаты – Skrill, WebMoney, банковский перевод, EcoPayz и Bitcoin. Эта программа имеет минимальный месячный порог в размере 1000 евро для банковского перевода и не имеет минимального порога для электронных кошельков.

Бренды

Wild Tokyo Casino. Wild Tokyo Casino — онлайн-казино в японском стиле от Altaprime Limited. Несмотря на свое название и тему, Wild Tokyo не предназначена для японских игроков. Напротив, в казино можно играть на нескольких языках и в разных валютах. Казино, лицензированное на Кюрасао, дебютировало в 2020 году и предлагает множество игр от многих провайдеров.

Почему стоит выбрать партнерскую программу AffRepublic

Aff Republic — это партнерская сеть, основанная на программном обеспечении SoftSwiss. Партнеры могут отслеживать привлеченных ими игроков, чтобы увидеть, сколько комиссионных они заработали, а также использовать множество маркетинговых инструментов, которые помогут сохранить лояльность игроков в течение более длительных периодов между посещениями или депозитами новых игроков.