Betsson Affiliates: обзор партнёрской программы от RevenueLab

Title: Обзор партнёрской программы Betsson Affiliates

Description: В обзоре партнёрской программы Betsson Affiliates — её описание и преимущества для партнёров, платёжные модели и системы, которые ей предусмотрены.

Создатели программ, предназначенных для продвижения игорных заведений в онлайне, стараются привлечь потенциальных партнёров выгодными условиями, удобством работы, другими преимуществами. У разработчиков партнёрской программы Betsson Affiliates это получилось — она стала одним из самых популярных источников заработка среди веб-мастеров и других IT-специалистов из многих стран. В этом обзоре — описание партнёрской программы Betsson Affiliates, её условия, преимущества для участников, платёжные модели и системы, которые ей предусмотрены.

Общая информация

Betsson Affiliates — партнёрская программа, которая объединяет несколько игорных брендов, известных и популярных в сфере онлайн-гемблинга. Она даёт выгоду всем сторонам: владельцы игорных заведений, которые она охватывает, получают новых игроков, а партнёры программы Betsson Affiliates — хороший заработок на монетизации своего интернет-трафика. Участники программы пользуются её преимуществами, которых у Betsson Affiliates немало.

Преимущества для партнёров

Большое портфолио брендов. В рамках одной партнёрской программы ведётся продвижение сразу пяти игорных заведений в интернете, предлагающих игрокам разные наборы азартных развлечений, бонусы, акции, программы лояльности. Это упрощает для партнёров привлечение и удержание новых игроков, позволяет им с лёгкостью увеличивать свой доход

Выгода. Партнёры программы Betsson Affiliates получают комиссионные, размер которых достигает 50%, что значительно превосходит значения многих других партнёрских программ. Есть возможность привлекать новых партнёров (рефералов) и зарабатывать на них

Удобство вывода заработанных денег. Программа Betsson Affiliates позволяет выводить средства разными способами. Платежи осуществляются регулярно, в строгом соответствии с партнёрским соглашением

Профессионализм службы техподдержки. Специалисты быстро помогают партнёрам программы справляться с возникающими проблемами

Согласитесь, это — весомый список достоинств, а значит, программу Betsson Affiliates стоит опробовать в деле.

Бренды

Партнёрская программа Betsson Affiliates разработана для продвижения нескольких брендов, каждый из которых имеет хорошую репутацию в индустрии онлайн-развлечений:

Betsson;

Betsafe;

NordicBet;

CasinoEuro;

Jackpot247.

Под этими брендами в интернете действуют игорные заведения, предлагающие большой ассортимент азартных развлечений — игровые автоматы, ставки на спортивные соревнования, игры с дилерами и другие. Такое многообразие привлекает в игорные заведения ценителей азарта с разными предпочтениями и опытом — а это, в свою очередь, позволяет партнёрам программы Betsson Affiliates постоянно увеличивать свой доход.

Платёжные модели

Участники партнёрской программы привлекают игроков, которые приносят игорным заведениям доход. Заведения, в свою очередь, делятся его частью — комиссией — с партнёрами, которые привели игроков. Это — платёжная модель RevShare (Revenue Share, распределение дохода), получившая самое широкое распространение в онлайн-гемблинге. Именно она реализована в партнёрской программе Betsson Affiliates. Размер комиссионных достигает 50%, и это — рекордный показатель, который сложно найти в других партнёрских программах.

Участники Betsson Affiliates могут привлекать в программу новых партнёров — своих рефералов. Игорные заведения выплачивают партнёрам 10% от доходов, которые приносят рефералы. Это значение также значительно выше средней реферальной комиссии, установленной в других игорных заведениях. Привлекая рефералов, партнёры создают себе надёжный источник пассивного дохода.

Важный плюс партнёрской программы Betsson Affiliates — отсутствие отрицательного переноса (negative carryover). Это означает, что отрицательные результаты, которые показали привлечённые игроки в текущем месяце, никак не отразятся на балансе партнёра в следующем.

Платёжные системы

Партнёры программы Betsson Affiliates выводят заработанные средства, используя несколько доступных способов:

банковский перевод;

Neteller;

Skrill.

Отличительная особенность программы Betsson Affiliates — возможность вывода денег через PayPal, которую она даёт.

Установлена минимальная сумма к выводу — она составляет €/£/$50.

Периодичность выплат партнёрам программы Betsson Affiliates — один раз в месяц.

Почему стоит выбрать программу Betsson Affiliates?

Её участники получают доход, заметно превышающий тот, что доступен в других программах — до 50% от доходов с игроков и 10% с рефералов. Они гарантированно получают выплаты в сроки, установленные партнёрским соглашением. Им легко увеличивать свои доходы, привлекая новых игроков — эту работу упрощает многообразие брендов. Любые затруднения, возникающие у партнёров, оперативно устраняют профессионалы службы техподдержки. Став участником партнёрской программы Betsson Affiliates, вы воспользуетесь всеми перечисленными преимуществами.