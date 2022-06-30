Основная Информация



Bettilt Partners — партнерская программа, специализирующаяся на ставках и азартных играх. Работает с 2015 года, является прямым рекламодателем онлайн-казино Bettilt. Основные гео: Турция, Индия, Испания, а также Португалия, которая является приоритетной. Регистрация в Bettilt Partners происходит в один шаг, без ручного утверждения учетной записи. Вам необходимо придумать логин и пароль, а также указать свою электронную почту и контакты для связи, например, Telegram. Сразу после этого вы можете зайти в личный кабинет и начать работать с Bettilt Partners.

Модели оплаты

CPA. Партнерская программа Bettilt работает по CPA с минимальным депозитным взносом. Трафик оценивается на основе активности игрока, а также прохождения рекламодателем антифрод-системы.

Платежные системы

Минимальная выплата: $50, заработанные деньги можно выводить раз в месяц на любой кошелек по предварительному согласованию. У Bettilt Partners есть резерв до 30 дней. Партнерам, генерирующим качественный трафик, предлагаются персональные условия.

Бренды

Bettilt является брендом Abudantia. Букмекерская контора и казино имеют лицензию Antillephone N.V (сублицензия Кюрасао). Слоты в разделе «казино» разработаны известными провайдерами: Microgaming, Evolution Gaming, NYX Interactive, Yggdrasil Gaming. На сайте также есть ставки на спорт с более чем 40 типами событий. Вы можете делать ставки Live на 3000 событий в месяц. Сайт принимает доллары, евро, реалы, норвежские и шведские кроны, японские иены. Внести депозит можно через банковские карты, Wallet, Jcb, Bitcoin, EcoPayz.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Bettilt?

Bettilt Partners работает по беспроигрышной модели, разрабатывая партнерскую программу, улучшая ее функционал и помогая партнерам получать прибыль. Кроме того, партнеры Bettilt вкладывают много ресурсов в рекламу, поэтому их бренд узнаваем в топовых ГЕО, что положительно влияет на конверсию.