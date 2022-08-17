Основная Информация

Biamo Partners — это официальная партнерская программа, созданная для продвижения казино BiamoBet, которая предоставляет игрокам множество спортивных разделов для ставок. Этот сайт предлагает игровые автоматы, живые игры казино, настольные игры и многое другое с акциями и турнирами. Партнерская программа Biamo — отличный способ для любого типа трафика и приветствует всех веб-мастеров. Стандартная структура комиссии достигает 70%.

Модели оплаты

Revshare. Biamo Partners предлагает комиссионную структуру, основанную на количестве новых депозитов, которые партнер приносит каждую неделю. Партнеры могут зарабатывать от 40% до 70% на разных уровнях в зависимости от результатов работы партнера.

CPA. Этот план платежей можно запросить и обсудить с командой в любое время.

Платежные системы

Biamo Partners рассчитывает и выплачивает комиссионные в начале каждого месяца с минимальным порогом, установленным в размере 30 долларов США для банка и 75 долларов США для электронных кошельков. Платежи можно производить с помощью: Visa, MasterCard или Bitcoin, Neteller, Qiwi, Skrill, WebMoney, Яндекс Деньги и банковского перевода. Платежи производятся в долларах США, евро, канадских долларах или биткойнах.

Бренды

Казино BiamoBet

Казино BiamoBet было создано в 2020 году и имеет лицензию правительства Кюрасао. Казино Biamo Bet предлагает игрокам круглосуточный онлайн-чат, в котором они могут задать любые вопросы. Игрокам на сайте доступно множество ведущих провайдеров и способов оплаты, а также игры, удобные для мобильных устройств. В игровом лобби представлено множество видеослотов, поэтому игроки могут выбирать из множества. Казино имеет удобные для игроков параметры фильтрации, включая поиск провайдера и сортировку по популярности.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Biamo Partners

Эта программа использует проприетарное программное обеспечение, чтобы упростить отслеживание и контроль доходов и статистики. Веб-мастера могут найти широкий спектр маркетинговых инструментов на Biamo Partners, включая баннеры и ссылки для отслеживания. Biamo Partners предлагает низкий минимум вывода без отрицательного переноса. Компания предлагает пожизненную комиссию и варианты оплаты, которые позволяют совершать платежи через различные сервисы и валюты.