Основная Информация

Blizz Affiliates — партнерская программа, созданная специально для продвижения одноименного бренда — Blizz Casino. Если вы ищете онлайн-казино, которое принимает криптовалюту, возможно, вам подойдет Blizzard. Эта компания имеет широкий спектр поставщиков программного обеспечения и эксклюзивные бонусы для партнеров, чтобы привлечь новых игроков, которые хотят получить доступ к этому бренду. Это казино доступно на нескольких языках и имеет несколько криптовалют на выбор. Blizz лицензирована в соответствии с законодательством Кюрасао.

Модели оплаты

Blizz Affiliates публично не раскрывает все модели комиссионных, однако партнеры могут выбрать любую модель, такую ​​как Revshare, Hybrid и CPA. Все планы подбираются индивидуально для каждого аффилиата менеджерами команд, исходя из запросов партнёра, а также в зависимости от типа и объёма трафика. Модель распределения доходов принесет аффилиатам пожизненную прибыль. При высокой эффективности партнеры могут получать до 50% от дохода.

Платежные системы

Платежи выплачиваются один раз в месяц. Партнеры могут выбирать между BTC, ETH, LTC, DOGE, USDT и банковским переводом. Эта программа не имеет отрицательной политики переноса, чтобы каждый месяц начинать заново. Если партнер имеет не менее 100 евро в течение одного месяца, обработка платежа займет две недели. Если общая сумма всех платежей не превышает этого порога, то заработок будет перенесен на следующий месяц.

Бренды

Blizz казино

Казино Blizz имеет множество провайдеров и предлагает честные услуги. Кроме того, их VIP-программа развита отлично: каждый день доступны разные бонусы, которые можно использовать на сайте или через мобильное приложение. Благодаря широкому выбору игр онлайн-казино и множеству игровых провайдеров игрок обязательно найдет что-то на свой вкус. Плюс варианты криптовалюты для тех, кто изучает технологии, лежащие в основе игровых сайтов, а также хорошая команда обслуживания клиентов, доступная 24/7.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Blizz

При высокой производительности вы можете получить до 50% от дохода. Вся статистика отображается в реальном времени и всегда обновляется с помощью прозрачных отчетов, чтобы партнер имел полный контроль. Партнеры смогут проверить, сколько игроков было привлечено к бренду, сколько было получено доходов и комиссионных. Blizz предлагает надежный продукт, который можно безопасно донести до клиентов. Все баннеры и ссылки уникальны и предоставляются каждому партнеру.