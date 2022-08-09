Основная Информация

Эта программа была создана в 2009 году для продвижения одного бренда онлайн-гемблинга под названием Bodog88. Bodog88 является частью Bodog и имеет долгую историю, так как был основан в 1994 году. В казино есть игры от ведущих известных провайдеров. Программа Bodog88 предлагает хорошие коэффициенты конверсии для азиатского рынка, высокую субпартнерскую комиссию и популярный бренд казино для продвижения.

Модели оплаты

Revshare. Вы можете получать комиссионные от привлеченных вами игроков. Процент заработка может начинаться от 30% и составлять до 40% от чистой выручки от букмекерской конторы, покер-рума и казино в месяц.

Субпартнерство. Этот план позволяет аффилиатам зарабатывать дополнительные 15% с каждого партнера, которого они пригласят в программу.

Платежные системы

Программа Bodog88 предлагает только один способ вывода средств для партнеров - банковский перевод. Минимальная сумма вывода составляет 100 юаней, 100 тайских батов и 10 малайзийских ринггитов.

Бренды

Bodog88

Bodog88 — это платформа для ставок и казино, предназначенная только для азиатского рынка, с отличной спортивной книгой и более чем 200 играми. Казино существует с 1994 года, когда оно впервые открыло свои двери. Успех Bodogs во многом объясняется уникальной возможностью предложить игрокам со всей страны доступ к единому игровому процессу, где им всегда рады. Bodog88 работал с некоторыми из лучших разработчиков казино, включая Microgaming, UC8 и ONEworks.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Bodog88

Эта программа работает только с азиатским рынком. Bodog88 всегда лидирует в рекламных акциях. Их инновационный и творческий подход отличает их от других сайтов, поэтому нет проблем с привлечением игроков на сайт.