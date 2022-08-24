Основная Информация

BrazPartners — партнерская программа, созданная для продвижения одного игорного онлайн-бренда — казино Brazino777. Казино Brazino777 предлагает мобильное приложение для Android, принимает криптовалюты, такие как биткойны, и имеет букмекерскую контору. Эта платформа предлагает огромный выбор игр, в том числе разнообразные предложения с живыми дилерами. Это казино имеет игровую лицензию от властей Кюрасао.

Модели оплаты

Revshare. Партнеры размещаются на стандартной модели распределения чистого дохода. Согласно этому плану, партнеры получают процентную долю от общего ежемесячного дохода игроков в казино, который делится на четыре уровня. Структура комиссии начинается от - 0 до 10 FDP, составляет 25% и доходит до 50% для 66+ FDP или более 8000 долларов NGR.

CPA. Гибридный. Эти планы доступны на индивидуальной основе после обсуждения с менеджерами.

Платежные системы

Партнеры получают ежемесячные выплаты около 5 числа в евро и долларах США через Neteller, Skrill, PayPal или банковским переводом без ограничений на снятие средств. Минимальный порог вывода средств для всех методов составляет 100 евро, но партнеры должны иметь ввиду, что могут взиматься административные сборы.

Бренды

Brazino777. Этот бренд был основан в 2011 году компанией Alpha Games N.V. Он регулируется законодательством Кюрасао и Комиссией по азартным играм Канаваке. Brazino777 предлагает игрокам широкий выбор ведущих провайдеров, многоязычный чат и мобильные игры.

Почему стоит выбрать партнерскую программу BrazPartners

Партнерская программа BrazPartners предоставляет доступ ко многим рекламным и маркетинговым материалам, включая электронные баннеры, логотипы и контент в социальных сетях. Уникальный идентификатор отслеживания партнера позволит получать обновления в режиме реального времени о том, сколько каждый привлеченный игрок генерирует для учетной записи. Кроме того, эта платформа предлагает индивидуальные материалы для всех партнеров.