Brofist Partners Обзор Партнерской Программы от RevenueLab

Основная Информация

Brofist Partners — это надежная партнерская программа, которая помогает продвигать казино Dazard и Millionaria. Это онлайн-казино предоставляет игрокам игры от лучших поставщиков, таких как Pragmatic Play, Play’n GO и Elk Studio, в которые можно играть на большинстве устройств на разных языках или в разных валютах. Компания имеет лицензию властей Кюрасао.

Программа предлагает партнерам несколько комиссионных планов для достижения наилучших результатов, хорошую конверсию, рекламные материалы, а также поддержку со стороны команды.

Модели оплаты

Revshare

Модель распределения доходов Brofist Partners основана на количестве новых депозиторов, которых партнеры ежемесячно привлекают к бренду. В этой структуре комиссий партнеры будут проходить через уровни, если каждый месяц они направляют в казино больше новых вкладчиков. Партнеры получат самую высокую процентную долю для максимального заработка, приклекая большее количество игроков.

Структура комиссионных начинается с 0 первых депозиторов и 25% от доли дохода; и доходит до 50% за 31 и более первых депозиторов.

CPA. Гибридный

Сделки CPA доступны для веб-мастеров на Brofist Partners. Этот тип сделки может быть запрошен через менеджера по работе с клиентами и должен быть принят и одобрен в соответствии с требованиями.

Субпартнерство

Brofist Partners предлагает субпартнерский план для веб-мастеров, которые хотят получать фиксированную ставку в размере 5% от прибыли, полученной за привлечение новых партнеров.

Платежные системы

Brofist Partners предлагает широкий выбор способов оплаты для партнеров. Наиболее популярными способами получения комиссии являются Skrill, Neteller и банковский перевод; также можно воспользоваться сервисами Neosurf, Qiwi, Jeton, Interac, Instadebit, Yandex, CoinsPaid. Минимальный месячный порог составляет 50 евро для электронных кошельков и 500 евро для банковских переводов. Партнеры получают платеж каждый месяц 15 числа. Парнтнеры должны иметь ввиду, что могут взиматься административные сборы.

Бренды

Dazard

Казино Dazard было основано в 2021 году компанией DAMA N.V. по лицензии Кюрасао. Этот бренд казино предлагает игры от ведущих поставщиков программного обеспечения, чат, доступный 24/7, прием криптовалют, несколько вариантов оплаты и мобильные игры.

Millionaria

Казино Millionaria, запущенное в 2021 году, предлагает игрокам широкий выбор игр, множество вариантов оплаты, чат в реальном времени и удобный для мобильных устройств дизайн. Этот бренд принадлежит казино N1 Interactive Ltd. и регулируется законодательством Управления по азартным играм Мальты.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Brofist Partners

Brofist Partners — отличная партнерская программа, которая помогает партнерам зарабатывать деньги на имеющемся у них трафике. Партнеры могут зарабатывать от 25% до 50%, имея активную сделку CPA или гибридный план, помогая продвигать бренды. Кроме того, команда менеджеров по работе с клиентами всегда готова ответить на любые возникающие вопросы. Brofist Partners предлагает широкий спектр эффективных и действенных маркетинговых инструментов. Помимо этого, существует специальное программное обеспечение, разработанное для веб-мастеров для отслеживания статистики и доходов.