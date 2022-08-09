Основная Информация

BTAG Master Partners — лучшая партнерская программа казино для маркетинга онлайн-казино. Они продают такие бренды, как Betrocker, 77Spins и SlotoTop, среди прочих, чтобы обеспечить приятный игровой процесс, в который можно играть из любого места с разных устройств. в этих казино есть софт от многих известных провайдеров, таких как NetEnt, Microgaming, iSoftBet, Endorphina и многих других. У BtagMaster Partners есть отличное предложение для новых партнеров, они могут зарабатывать 60% от дохода и выбирать альтернативные планы, такие как CPA или Hybrid.

Модели оплаты

Revshare. Партнерская программа BtagMaster имеет стандартную структуру комиссий, основанную на количестве новых игроков, привлеченных партнером. Существуют также разные уровни для партнеров в зависимости от их трафика: от 0 до 6 рефералов = 25% доли дохода, от 50 и более игроков = 45%. Партнерская программа BtagMaster Partner имеет специальную акцию для новых участников, они могут получать 60% доли дохода в течение первого месяца в качестве активного участника.

CPA. CPA и другие альтернативные предложения доступны по запросу на BtagMaster Partners.

Субпартнерство. Привлекая новых партнеров к программе, партнеры смогут получать дополнительный доход и получать ставку 10%.

Платежные системы

С программой BTAG новые партнеры могут ежемесячно получать комиссионные. Ставка рассчитывается и выплачивается примерно 15 числа каждого месяца с несколькими вариантами оплаты, такими как банковский перевод, Neteller или Skrill. Все транзакции осуществляются в евро, минимальная сумма составляет 100 евро. Эта программа не имеет отрицательного переноса.

Бренды

TheBetrockercasino

TheBetrocker Casino предлагает множество способов оплаты. Он является домом для нескольких поставщиков программного обеспечения, и служба онлайн-чата всегда под рукой. Дизайн веб-сайта делает его удобным для мобильных устройств с играми от таких поставщиков, как NetEnt, Microgaming, Big Time Gaming и других. В этом казино есть множество игр, таких как видео-слоты, настольные игры, живое казино - все они регулируются Управлением по азартным играм Мальты.

77Spins

Казино 77Spins предлагает лучшие софтверные компании для создания наилучшей атмосферы. Поддержка онлайн-чата работает 24/7 для каждого игрока; мобильные игры (для пользователей телефонов). Кроме того, у него есть сертификат iTech Labs и несколько вариантов оплаты.

SlotoTop

SlotoTop — это онлайн-казино, которое предлагает игрокам возможность насладиться одними из лучших современных игр, включая видео-слоты и живых дилеров. На сайте также представлены поставщики программного обеспечения, такие как Microgaming, NetEnt или Pragmatic Play, для тех, кто хочет больше контролировать свой игровой процесс с индивидуальными настройками и бонусными раундами.

Почему стоит выбрать партнерскую программу BtagMaster Partners

Партнеры Btagmaster предлагают привлекательный пакет для веб-мастеров. Программа BtagMaster предоставляет веб-мастерам широкий спектр маркетинговых инструментов, которые помогут им получить больше трафика. Они не взимают комиссию, в программе нет политики отрицательного переноса и нет связывания. Программа также предлагает субпартнерский план, который помогает получать дополнительный доход.