Основная Информация

Campeon Gaming Partners — это партнерская программа, созданная специально для продвижения нескольких брендов онлайн-гемблинга, таких как Campeonbet Casino, Evobet Casino, Lapilanders Casino, Playfastcasino, SupaCasi Casino, Nucleonbet Casino и Svenbet Casino. Эти бренды предлагают игрокам доступ к играм от Microgaming, NetEnt, Play’n GO и библиотеки Betsoft для мобильных и настольных устройств. Эти сайты доступны на нескольких языках.

Компания имеет лицензии UKGC и SGA. Campeon Gaming предлагает аффилиатам большой выбор брендов и хорошие коэффициенты конверсии для стабильного заработка.

Модели оплаты

Revshare. Программа Campeon Gaming Partners использует модель распределения доходов для вознаграждения своих партнеров. Revshare — это процент от дохода, полученного привлеченными игроками к брендам онлайн-казино. Эта программа имеет отрицательную политику переноса, но без связывания между брендами.

Структура комиссии зависит от NGR и начинается с 25% и может доходить до 60%.

Субпартнерство. Партнеры, которые хотят получать дополнительный процент, рекомендуя игровых партнеров Campeon, могут присоединиться к субпартнерскому плану.

Платежные системы

Платежи рассчитываются и осуществляются в евро или британских фунтах стерлингов в начале каждого месяца с использованием банковских переводов, Neteller или Skrill. Минимальный месячный порог установлен в размере 100 фунтов стерлингов. Эта программа не имеет ограничений на вывод средств. хотя партнер должен учитывать, что могут взиматься административные сборы.

Бренды



Почему стоит выбрать партнерскую программу Campeon Gaming

Campeon Gaming Partners предлагает партнерам различные маркетинговые инструменты для продвижения своих брендов онлайн-казино и букмекерских контор. После успешной регистрации учетной записи в программе партнеры могут получить доступ к баннерам от менеджера учетной записи, которые брендированы специально для каждой кампании, а также к ссылкам и медиаконтенту.

С партнерской учетной записью участники могут исследовать прогресс привлеченных игроков и держателей депозитов, а также просматривать статистику по доходам и кликам.