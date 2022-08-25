Casinobuck Affiliates

Главная Информация

Casinobuck Partners создан для продвижения одноименного бренда Casino Buck. Casinobuck — это надежное игровое онлайн-сообщество, которое предлагает партнерам высокие комиссионные без отрицательного переноса. Круглосуточное обслуживание клиентов и легкий доступ с любого устройства делают CasinoBucks привлекательным местом для игроков. Партнерская программа Casino Buck вознаграждает партнеров за привлечение трафика к бренду. Взамен партнеры получают ежемесячные комиссионные выплаты и поддержку от менеджера по работе с клиентами, который предоставляет маркетинговые инструменты, а также рекомендации по их использованию.

Модели оплаты

Revshare. Партнерская сеть Casinobuck Partners предоставляет своим партнерам стандартную комиссию за распределение доходов. Эта структура не переносит отрицательный баланс, поэтому веб-мастера могут уйти от неудачных месяцев и сосредоточиться на том, что они могут заработать в будущем.

Структура казино начинается с 30% от полученного дохода и может доходить до 45% для более высокого дохода.

CPA. Гибридный. У партнеров есть возможность зарабатывать деньги за счет комиссий как в плане CPA, так и в гибридном варианте. Чтобы подписаться на этот тип комиссии, партнеры должны будут обсудить требования с одним из своих менеджеров по работе с клиентами.

Платежные системы

Программа Casinobuck Partners предлагает партнерам широкий выбор способов оплаты, включая банковские операции, такие как банковский перевод, Skrill, партнерский кошелек, биткойн и WebMoney. Партнерам выплачиваются выплаты в начале каждого месяца без отрицательного переноса, без ограничений на снятие средств и с минимальной суммой вывода 20 евро для электронных кошельков и 1000 евро для банковских опционов.

Бренды

Казино Buck — это онлайн-казино, которое дает игрокам со всего мира возможность играть стильно. Элегантная тема и дизайн платформы упрощают поиск среди огромного выбора игр OMI Gaming, Booming Games и NetEnt, доступных прямо на веб-сайте. Buck казино работает даже на большинстве смартфонов и планшетов. Казино лицензировано правительством Мальты.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Casino Buck Partners

Casinobuck Partners — это партнерская программа, которая предоставляет веб-мастерам широкий спектр маркетинговых инструментов. Предоставляемые услуги включают баннеры, логотипы, ссылки для отслеживания и собственный контент, если он одобрен сотрудниками. Партнеры могут отслеживать свои доходы и статистику с помощью известной платформы SoftSwiss. Программа имеет удобный интерфейс и стремится помочь своим партнерам добиться успеха, предлагая различные модели комиссионных, в том числе структуру распределения доходов, планы CPA и гибридные сделки при поддержке команды.