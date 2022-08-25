Основная Информация

Casitsu Partners была создана для продвижения бренда Casitsu на рынке, в свою очередь, эта программа предоставляет аффилиатам хорошие процентные ставки до 50% от доли дохода в зависимости от количества новых клиентов, делающих депозиты, направленных на бренд. Партнерская программа предлагает своим участникам на выбор несколько комиссионных планов, отличный бренд для продвижения, а также все необходимые рекламные материалы.

Модели оплаты

Revshare. Партнеры получают долю дохода казино каждый раз, когда они привлекают новых игроков и удерживают их на депозите. Чем больше депозитных игроков получает партнер, тем выше будет процент.

Структура комиссии начинается с 30% и может доходить до 50% за 40 и более FTD.

CPA. Гибридный. Для аффилиатов доступны CPA и гибридные планы, но детальная структура комиссии должна быть обсуждена с менеджером аффилиата.

Платежные системы

Casitsu — авторитетная партнерская сеть, которая выплачивает деньги партнерам в конце каждого календарного месяца в одной валюте — евро. Эта программа предлагает различные методы, включая банковские переводы, варианты онлайн-платежей и биткойны.

Бренды

Casitsu казино

Лицензированный интернет-проект предлагает азартные развлечения и щедрую бонусную программу. Онлайн-казино Casitsu ориентировано на игроков из Западной Европы. Оператор славится мгновенными выплатами и качественной поддержкой клиентов.

Платформа предлагает приветственные бонусы для новичков, регулярные акции для постоянных клиентов и более 3500 азартных игр. Пользователи принимают участие в турнирах и программе лояльности. Сайт имеет оригинальную тематику и 21 платежную систему для финансовых операций. Поскольку казино получило лицензию, на сайте можно играть в слоты Casitsu бесплатно или крутить барабаны на реальные деньги.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Casitsu Partners

Casitsu Partners предлагает широкий спектр рекламных и маркетинговых материалов, таких как электронные письма, баннеры, логотипы. Они имеют уникальный идентификатор отслеживания партнеров для отслеживания доходов, получаемых каждым игроком индивидуально в режиме реального времени с помощью программного обеспечения SoftSwiss. Партнеры могут отслеживать всю статистику и то, сколько комиссионных они заработали.