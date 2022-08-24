CatAffs Обзор Партнерской Программы от RevenueLab

Модели оплаты

Revshare

Классическая комиссионная система, приносящая партнерам стабильный доход. Компания не переносит отрицательное сальдо на следующий отчетный период. RevShare доступен для всех партнеров. Эта комиссионная программа рассчитана на длительный срок, гарантирует стабильный доход и зависит от количества новых игроков, привлеченных партнером.

Ставка варьируется от 15 привлеченных игроков и от 25% до 45% за 100 и более привлеченных игроков.

CPA. Гибрид

Такой формат партнерства доступен только по запросу у менеджеров партнерской программы. Необходимо предоставить данные об источниках трафика и согласовать условия.

Субпартнерство

Партнеры также могут ежемесячно увеличивать свой доход на 5% при регистрации в плане субпартнерства. Аффилиаты могут приглашать новых партнеров в программу и получать комиссию, которая выплачивается по фиксированной ставке.

Платежные системы

Партнеры, зарегистрированные в разделе доходов, будут получать платежи ежемесячно, что обычно происходит с 1 по 5 число каждого месяца. Партнеры, зарегистрированные в плане CPA, будут получать выплаты дважды в месяц, с 1-го и 5-го, а также с 15-го и 20-го числа каждого месяца.

В партнерке CatAffs Affiliates имеется множество способов оплаты, включая Skrill, Neteller, EcoPayz, банковский перевод и биткойн. Основной используемой валютой является евро, за любую другую валюту может взиматься комиссия за конвертацию, которая рассчитывается во время вывода средств.

Минимальный порог ежемесячного платежа составляет всего 20 евро для платежей через учетную запись электронного кошелька и 60 евро для криптовалют. Платежи, осуществляемые банковским переводом, должны составлять не менее 1000 евро.

Бренды

Казино Cat

Казино Cat, принадлежащее компании Traflow Media N.V., — качественный и популярный проект с внушительным набором азартных развлечений. Он появился относительно недавно — в 2021 году.

Казино быстро набрало большую аудиторию, так как владельцы предложили достойный уровень обслуживания, разнообразный софт от нескольких десятков провайдеров, мультиязычный интерфейс и хорошие приветственные акции.

Почему стоит выбрать партнерскую программу CatAffs

CatAffs Affiliate использует программное обеспечение SoftSwiss, которое дает партнерам доступ к панели управления, где они могут просматривать важную статистику и следить за привлеченными игроками. Партнеры могут отслеживать, сколько комиссионных они заработали, и использовать некоторые полезные маркетинговые инструменты для помощи в будущих кампаниях.