Основная Информация

Cleopatra Partners — официальная партнерская программа казино, отвечающая за маркетинг Cleopatra Casino. На этом сайте есть игры от ведущих провайдеров, таких как NetEnt, Play'n GO и Pragmatic play, в которые можно играть мгновенно на любых устройствах. Платформа доступна на нескольких языках и имеет лицензию правительства Кюрасао. Агенты Cleopatra Partners предлагают высокие ставки по своей стандартной структуре комиссионных с возможностью заработать до 40% за долю дохода. Cleopatra Partners имеет агентов, доступных 24/7, чтобы помочь с вопросами об учетной записи.

Модели оплаты

Revshare. Стандартная структура комиссионных Cleopatra Partners основана на чистом доходе от игр каждого нового игрока, которого вы привлекаете к их бренду. Для веб-мастеров, использующих фиксированные валюты, доступны 4 различных тарифа и еще 4, если они выбирают биткойн. У Cleopatra Partners отличные комиссионные, партнеры могут зарабатывать до 40%. Структура начинается от 0 до 5000 евро или до 5 BTC — доля дохода 25%; и самая высокая ставка - более 20 000 евро или более 20 BTC - 40% Revenue Share.

Субпартнерство. Партнеры, которые приводят новых партнеров в программу, могут получить комиссию 5%.

Платежные системы

Все транзакции рассчитываются и осуществляются в евро в течение первых 4 дней каждого месяца. Программа предлагает несколько вариантов оплаты для вывода заработка — Neteller, Skrill, EcoPayz и Bank Draft. Минимальный месячный порог установлен на уровне 20 евро для электронных кошельков и 100 евро для банковских переводов. Cleopatra Partners не имеет лимитов на снятие средств и отрицательного переноса средств.

Бренды

Казино Cleopatra

В казино Cleopatra есть все, что нужно игроку для идеальной игры. В огромной библиотеке онлайн-игр игроки могут найти самые популярные слоты от провайдеров, видеопокер или блэкджек. Скачивание не требуется, а поддержка работает круглосуточно и без выходных. На сайте есть библиотека онлайн-слотов и других вариантов игры, таких как скретч-карты или рулетка; игроки могут играть в них бесплатно, чтобы потестировать.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Cleopatra Partners

Партнеры Cleopatra имеют множество маркетинговых инструментов, которые веб-мастера могут использовать, чтобы продвигать бренд. Они предлагают быстрые платежи, суб-аффилированный план, несколько способов оплаты, низкую минимальную пороговую сумму и отсутствие ограничений на снятие средств. Менеджеры команды всегда готовы помочь с любыми вопросами.