DreamTeam Affiliates

Основная Информация

Dream Team Affiliates — партнерская программа с очень выгодными условиями. Эта программа была создана специально для продвижения двух игорных онлайн-брендов — казино Captain Spins и казино Jonny Jackpot. Казино Captain Spins и Jonny Jackpot предлагают не только приветственные бонусы, акции и бесплатные спины, но и мобильные приложения, облегчающие привлечение игроков. Партнеры будут получать долю дохода и комиссию в зависимости от того, сколько игроков они привлекли - гарантированный пожизненный доход без какого-либо отрицательного переноса. Комиссия может доходить до 45%.

Модели оплаты

Revshare. Комиссия для партнеров Dream Team предназначена для того, чтобы каждый месяц давать новый старт благодаря отсутствию трицательного переносаю. Партнеры получают свои комиссию до тех пор, пока есть активный игрок. Структура комиссии начинается с 0-9 новых игроков и 30% доли дохода; а для 51+ новых игроков, внесших депозит - 45% доли дохода.

CPA. Партнерам выплачивается единовременное вознаграждение за каждого нового клиента, которого они приводят, с конкретными выплатами, основанными на соглашении с менеджером программы.

Субпартнерство. Этот план позволяет партнеру получать дополнительную комиссию в размере 2% от каждого нового партнера, которого он пригласил в программу.

Платежные системы

Все партнеры получают платежи в течение первой недели каждого месяца. Самый простой способ получить свою комиссию — через банковский перевод, Neteller и Skrill. Партнер может получить минимальную сумму €100; однако, если вы не достигнете этой суммы к концу месяца, платеж будет перенесен на следующие месяцы.

Бренды

Captain Spins

Казино Captain Spins было основано в 2019 году и имеет лицензию правительств Мальты и Великобритании. Казино Captain Spins предлагает широкий выбор онлайн-слотов и других игр казино от популярных поставщиков программного обеспечения. На сайте легко ориентироваться, чтобы найти нужную игру. Кроме того, игроки получают столы с живыми дилерами, чтобы погрузиться в атмосферу.

Казино Jackpot

Казино Jackpot было основано в 2016 году и имеет лицензии правительств Ирландии, Великобритании, Мальты и Швеции. Казино Jackpot предлагает живые игры, высококачественную онлайн-платформу, оптимизированную для игры на смартфонах и планшетах. Игроки также могут найти широкий выбор отличных популярных игр, в которых представлены ведущие провайдеры.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Dream Team

Dream Team Affiliates предоставляет партнерам множество инструментов и рекламных материалов для продвижения. У них есть обширная библиотека баннеров, промо-ссылок и других маркетинговых материалов, которые могут помочь увеличить посещаемость сайта, а также заработать больше денег, продвигая с их помощью бренды. Персональные менеджеры Dream Teams всегда готовы ответить на любые вопросы. Dream Team Affiliates — авторитетная партнерская программа с хорошими комиссиями. Также доступны альтернативные планы, и нет отрицательного переноса, чтобы иметь возможность начинать с 0 каждый месяц.