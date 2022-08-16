EnlabsPartners

Основная Информация

Чтобы гарантировать, что партнеры получают наилучшие услуги, Enlabs Partners предлагает партнерам множество различных планов и подарков. Эта партнерская программа продвигает популярные бренды, такие как Ninja Casino и Optibet, у которых есть отличные платформы для игр онлайн-казино, бинго, покера, игровых автоматов и букмекерских контор. Эта компания предлагает щедрые бонусы и вознаграждения для привлечения новых игроков со всего мира. Никогда не бывает легко найти хорошие бренды, которые предлагают возможности для партнеров. У Enlabs Partners есть множество различных комиссионных планов и система вознаграждений, позволяющая зарабатывать больше.

Модели оплаты

Revshare. Партнерам ежемесячно выплачивается комиссионный процент от их реферального дохода. Размер и выбор комиссии варьируется от бренда к бренду. Заработок партнера зависит от его способности в привлечении игроков к бренду.

В зависимости от того, сколько новых клиентов привлечено к бренду, партнер может обеспечить потенциальный доход, который колеблется от 25% до 40%.

CPA. Гибридный. Эти планы доступны после утверждения менеджерами команды.

Субпартнерство. Партнеры могут получать дополнительную комиссию, привлекая новых партнеров в программу.

Платежные системы

Enlabs обязуется платить своим партнерам в течение 10 дней после окончания каждого месяца. Партнерам требуется только заработанная сумма на счету в размере 100 евро, и те, кто не достигает этого порога, перенесут свой вклад на будущий месяц. Есть два способа оплаты комиссий - со счета игрока в одном из казино-партнеров или с помощью банковского счета. Все платежи производятся в евро.

Бренды

Казино Optibet

Казино Optibet предлагает прямой доступ на любом устройстве без загрузки и имеет некоторые из самых популярных игровых автоматов Netent с высокими лимитами на снятие средств. Кроме того, у них есть турниры, в которых каждый, кто участвует, получает призы. Это казино имеет лицензию на азартные игры в Великобритании. Квалифицированная поддержка казино поможет игрокам с любыми вопросами.

Казино Ninja

Казино Ninja предлагает мультиязычный чат, телефон и электронную почту, открытые круглосуточно и без выходных. У них впечатляющий ассортимент инновационных слотов от Netent. Все игры лицензированы 2 авторитетными игровыми комиссиями. В казино есть широкий спектр бонусных акций, от дополнительных бесплатных вращений до спортивных билетов и поездок за границу, до снижения требований к ставкам и выигрыша бесплатных еженедельных и ежемесячных лотерейных билетов.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Enlabs Partners

Партнерская программа Enlabs предназначена для продвижения отличных брендов с множеством функций. Эта программа имеет привлекательные модели revshare, CPA и Hybrid с индивидуальным подходом к каждому из своих партнеров: они вознаграждают партнеров, предоставляя им уникальные акции, а также подарки или мероприятия по случаю. Платежи, отправленные в течение 10 дней, и низкий минимальный порог выплаты означают, что вы можете получать свои комиссионные быстрее, чем когда-либо прежде, а использование известной платформы MyAffiliates означает более эффективное управление всем, от статистики до информации.