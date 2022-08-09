Основная Информация

Game Revenue Affiliates — это официальная партнерская программа, созданная для казино ZigZag777, казино ZigZagSport и казино Argo, в которой участвуют многие провайдеры, такие как Microgaming NextGen Gaming, Yggdrasil Gaming, Thunderkick, PragmaticPlay, Playson, 1x2 games, DC Comics, ELK Studios, Lighting Box Games. , iGaming2go, Casino Technology, Endorphina и многие другие. Весь доход от игр проходит через лицензирование Кюрасао, чтобы обеспечить соблюдение законодательства для этой партнерской программы.

Модели оплаты

Revshare. Партнеры могут рассчитывать на вознаграждение в виде пожизненных комиссий, продвигая эти бренды казино. Текущая структура комиссии предлагает партнерам от 40% до 60%. Это отличный способ для тех, кто хочет стать успешным маркетологом в этой отрасли и хочет иметь возможность постоянного роста. Партнеры могут подняться по служебной лестнице и стать эксклюзивным VIP-членом с гарантированным процентом комиссионных каждый месяц.

Платежные системы

Партнерам платят ежемесячно, а платежи отправляются до 15 числа каждого месяца. Партнеры могут выбирать из нескольких способов оплаты, включая Skrill, Neteller, Visa, MasterCard, WebMoney, QIWI, Yandex для приема платежей; у них также есть возможность получать средства в различных валютах, таких как евро, доллары США, польские злотые, российские рубли и шведские кроны, в зависимости от предпочтений. Минимальная сумма платежа составляет 40 евро. Отрицательного переноса нет.

Бренды

Zigzag 777

Казино Zigzag 777 было основано в 2016 году с целью создания простого и удобного казино, в котором могут ориентироваться начинающие игроки, а также предлагать более опытным их любимые игры. Для этого они привлекли лучших разработчиков из игрового сообщества, таких как Microgaming, NetEnt или Amatic, для создания великолепных коллекций на любой вкус.

ZigZagSport

Казино ZigZagSport предлагает букмекерскую контору и ряд популярных игр, включая видео-слоты, настольные игры и варианты с живыми дилерами. Вы сможете выбирать из программ очень известных поставщиков, таких как Play’n GO Microgaming Pragmatic Play или Thunderkick, в зависимости от того, что вы ищете. Сайт также поддерживает несколько языков, и к нему легко получить доступ с любого устройства. Он лицензирован правительством Кюрасао, что означает, что их правила обеспечивают безопасность игроков, предоставляя им качественные услуги в любое время.

Казино Argo

Казино Argo — отличное место для тех, кто любит игры Microgaming и NetEnt. У них есть обширная коллекция игровых автоматов, настольных азартных игр, а также живых дилеров. Игроки могут найти любимую классику в казино или попробовать что-то новое с их разнообразным ассортиментом специальных игр, таких как дартс и скретч-карты.

Почему стоит выбрать партнерскую программу BtagMaster Partners

Доход от игры имеет много преимуществ - нет отрицательного переноса и нет связывания, доступный VIP-уровень комиссии и пожизненные комиссии для каждого партнера. Вы можете выбирать между различными способами оплаты, а также валютами, которые предлагает компания для вашего удобства. Эта платформа упрощает работу со всеми необходимыми рекламными материалами, включая баннеры или текстовые ссылки. Программа предоставляет обновления в режиме реального времени, а также подробные отчеты, которые партнеры могут использовать для улучшения своих кампаний и заработка.