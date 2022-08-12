Основная Информация

Gambling Wages — партнерская программа для тех, кто хочет продвигать игорные сайты с казино RTG. Бренды, которые она продвигает, Dreams Casino и Wild Vegas Casinos, лицензированы под юрисдикцией Коста-Рики. Игровая группа, основанная в 2004 году, где основной валютой является доллар США, ориентирована на английский язык и принимает игроков из США, но приветствует игроков со всего мира. Казино используют программное обеспечение Real Time Gaming, и их основные рекламные акции доступны через онлайн-базу данных на веб-сайте GWages. Эта программа может многое предложить, от хороших коэффициентов конверсии и команды поддержки до нескольких планов платежей на выбор.

Модели оплаты

Revshare. Соглашение гарантирует, что все вовлеченные стороны получат долю доходов казино. Этот процент увеличивается в зависимости от того, сколько новых игроков было привлечено в течение месяца. Эта программа предлагает 40% долю дохода для всех новых партнеров.

CPA. В этом случае аффилиату будут выплачиваться разовые комиссии за депозит и регистрацию игроков. Структура CPA варьируется от $60 до $125.

Субпартнерство. Партнеры также могут получать комиссию в размере 5% за привлечение новых партнеров в программу.

Платежные системы

Партнерские платежи обрабатываются в середине каждого месяца, и получение прибыли с этого момента может занять 2 недели. Также партнеры должны убедиться, что они заработали не менее 100 долларов, чтобы вывести свои деньги. Деньги выплачиваются в долларах США без комиссии через Neteller, банковский перевод, счет игрока или с помощью чека.

Бренды

Dreams Casino

Созданный в 2004 году оператор предпочитает работать только с одним провайдером — Real Time Gaming. Казино предлагает широкий выбор игр и щедрые бонусы для всех игроков. Для пользователей, готовых играть в Dreams Casino на официальном сайте, доступна бонусная программа. Она удивляет своим разнообразием. Есть только один нюанс, о котором нужно помнить. Практически все спецпредложения выдаются без вейджера, но это компенсируется тем, что к переводу допускаются только те деньги, которые можно выиграть. Сумма самого бонуса списывается со счета.

Почему стоит выбрать партнерскую программу GWages

Программа имеет много преимуществ, таких как распределение доходов и планы CPA, доступные большинству партнеров. Комиссионные на основе депозита предлагаются для более продвинутых партнеров в отрасли без негативного переноса; есть также субпартнерская схема, которая позволит аффилиатам зарабатывать немного больше. С низким порогом вывода средств в размере 100 долларов США в сочетании с отсутствием административной платы, взимаемой с комиссионных доходов - это та программа, которую стоит рассмотреть.